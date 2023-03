Club de Pesca debuta ante Rodó y Palomar, será primer rival de Salto Uruguay en la «B»

Dos situaciones históricas se habrán de generar entre la primera fecha del Campeonato Salteño de la Divisional «B» y de la «C», a iniciarse el domingo 26 de marzo y el sábado 15 de abril respectivamente. Ello surge tras el lanzamiento de la temporada ayer a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, tanto en la B como en la C. Pero en el caso de la «B» por ejemplo, Salto Uruguay debutará por primera vez en la historia de esta divisional, enfrentando a Palomar.

ENTONCES….CLUB DE PESCA

A su vez si de la «C» se trata, un turno sin antecedentes para el Club de Pesca, aceptado su ingreso el año pasado. En la fecha de arranque enfrentará a Rodó.

Fue una noche especial para la menor de las dos divisionales. Deolindo Miquelarena como presidente de ambas, mientras Jesús María Nasario y Luis Alberto Sansberro se suman respectivamente en cada vicepresidencia. Asistencia del presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, para darle marco a la velada emitida en directo por CableVisión Salto, con Jorge Omar Jacques en cámara y Marcelo Oliva en calidad de maestro de ceremonia.

LA HORA DE IR DEVELANDO

Los anuncios puntuales que no faltaron tanto a nivel de una divisional como en otra. En la B el valor de la entrada de 150 pesos, sin variar con respecto al 2022. En la C, 100 pesos las anticipadas y en la cancha 130 pesos. El acuerdo económico con los árbitros y la disponibilidad de la mayoría de los escenarios, de acuerdo al propio apunte del presidente Deolindo Miquelarena. La mesa parece estar tendida sin más trámite en el caso de la B, la primera de las dos en iniciar la disputa de un torneo que implicará dos ascensos a la «A» y dos descensos a la «C». Hasta llegar la hora del sorteo, con la aparición de los nombres de cada equipo, adheridos a un número, a los efectos de confeccionar el calendario total de partidos. Once fechas en la B y once fechas en la C.