Club de Leones Salto Ayuí está abocado a recolectar juguetes para entregar en diferentes merenderos el Día del Niño

El Club de Leones Salto Ayuí se encuentra estos días en plena campaña de recolección de juguetes, para ser obsequiados el Día del Niño (domingo 13 de agosto) en diferentes merenderos, con los que ya colabora asiduamente.

En diálogo con EL PUEBLO, la actual Secretaria, Silvia Corbo, dijo que en el entorno de esta fecha, “siempre llegamos con torta y golosinas, y eso no va a variar, pero además este año queremos llegar con un juguete. Porque a todo lo aprecian y lo disfrutan, pero la mirada y la sonrisa de un niño ante un juguete es totalmente distinta. El año pasado acompañamos a dos merenderos, ahora tratamos de rotar para que sea más justo…”.

“Ese día -continuó- nosotros participamos en juegos y nosotros les servimos a ellos, porque más allá de las madres y todos los que colaboran que están todo el año, creemos que ese día nosotros estamos para servirles a ellos”. Entonces enfatizó en que “si alguien puede donar es importante que sepa que pueden ser juguetes nuevos o usados que estén en buenas condiciones, también libros, tenemos muchos libros que nos han donado y eso es espectacular, hay para todos los niños. Además son niños de distintas edades, con distintos intereses, también hay niños discapacitados, son bienvenidos también juegos de mesa, rompecabezas, todos…En este momento los estamos acondicionando y esperamos el apoyo de los salteños hasta ese día”. Agregó que “más cerca de la fecha vamos a estar difundiendo más detalles de los lugares donde estaremos, para quien quiera y pueda acompañarnos, porque es muy lindo ese momento de la entrega”.

Explicó asimismo que seguro será en distintos barrios y puso a disposición el número de celular 099 531 769 para quienes quieran que integrantes del Club de Leones pasen a levantar la donación. De lo contrario, conviene acercarlas a Viana 348 o Uruguay 1802.

OTRAS ACCIONES “QUE LLENAN EL CORAZÓN”

Corbo se refirió además a otras tareas que habitualmente cumplen, y expresó: “Nosotros trabajamos en cinco causas globales como Club de Leones en general. La visión, por eso acuden a nosotros por los lentes, hacemos pesquisas en las escuelas, en los liceos; trabajamos con cáncer infantil, con la Fundación Pérez Scremini; este año también ayudamos con las mochilas y útiles escolares para el comienzo de clases; trabajamos con la Diabetes, hacemos pesquisas, incluso hemos hecho en los distintos barrios tratando de alejarnos un poquito de lo que es el centro, sé que la gente puede ir al sanatorio por ejemplo, pero hay mucha gente que no, que no puede, que no accede para esto al hospital o sanatorio, y trabajamos muchísimo en la zona rural, Saucedo, Zanja del Tigre, Parada Herrería; trabajamos con el medio ambiente, que estamos apostando fuerte con todos los problemas climáticos que hay. Y la principal obra de nuestro grupo Salto Ayuí en particular, es la que se llama Mitigar el Hambre, pero no sería posible si no tuviéramos la colaboración de los salteños”. En ese sentido, sostuvo que hay dos panaderías que “todo el año y desde hace años colaboran con nosotros”, y añadió que los niños que reciben la ayuda son “un promedio de 50 por merendero como mínimo, y son varios merenderos, cinco fijos y siete cuando podemos conseguir un poquito más, porque tratamos de repartir. También hay un centro de rehabilitación al que ayudamos, no es todas las semanas pero se colabora con leche que también ha sido donada, leche de cabra que viene de Chapicuy, la verdad que hemos tenido una colaboración increíble todo el año. Eso hay que resaltar, que el salteño es generoso, eso es algo que llena el corazón”.