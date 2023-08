Clinica dental BIBA

Como clínica dental teniendo una trayectoria de mas de 18 años y siempre enfocados en la incorpo­ración de nuevas técnicas y tecno­logías basados en nuestro princi­pio de entregar en cada tratamien­to lo último que en nuestra profe­sión se este realizando y convenci­dos en que para lograrlo debemos tener pilares claros como lo son el trinomio CONOCIMIENTO – DES­TREZA MANUAL -INSTRUMENTAL es que hemos incorporado lo último a nivel MUNDIAL en nuestra área de implantología en la clíni­ca ..

La implantología MONOFÁSICA es en breves palabras una técnica que estamos convencidos muchos colegas a nivel mundial revolucio­nara por completo nuestro univer­so implantológico.

Una nueva tendencia que está cambiando y disrumpiendo la implantología clásica es la mono­fásica ya que logramos por esta nueva técnica realizar cirugías que antes en algunos casos requerían injertos -colgajos etc y largos periodos de recuperación y muchas veces dolorosos ,con esta nueva técnica logramos resultados

en 48 hrs( la mayoría en 24hrs). realizando cirugías y rehabilitacio­nes de maxilares COMPLETOS en tan solo 48 hrs. (mayoría en 24 hrs). pacientes que antes se resolvían con cirugías complejas y tiempos de espera (meses) para ver resulta­dos que muchas veces no eran los esperados, con estas nuevas técnica y herramientas que nuestra profesión hoy nos ofrece podemos brindar esta nueva opción en nuestra clínica.

Para lograr traerles esta nueva opción terapéutica a la hora de elegir un tratamiento implantoló­gico tan revolucionario y de alta complejidad técnica pero a su ves menos invasivo para el paciente ya que son cirugías MÍNIMAMENTE INVASIVAS es que nos hemos capacitado en ITMMI y logrado su certificación …

Nuestro principal objetivo que nos trazamos como meta desde que abrimos nuestra clínica es llevarles a cada paciente las mejores opciones terapéuticas que rehabiliten todas las funciones para las que la boca está preparada como lo son la masticación y la ESTÉTICA.

No olvidándonos que en un mundo tan exigente debemos considerar la estética como un factor fundamental.

Estamos abocados a que nues­tros pacientes puedan sonreír, comer y disfrutar de una vida plena sin los traumas que conllevan el uso de prótesis que se mueven que no son estéticas y que limitan la vida social de los pacientes.

En nuestros años de profesión y siempre tratando de tener como filosofía de trabajo el factor humano de nuestros pacientes escuchandolos en cada uno de sus comentarios e inquietudes hemos detectado el factor limitante en su vida social provocado por los aparatos que no les permiten sentirse seguros a la hora de comer /sonreír y disfrutar de una sonrisa plena.

Entendemos que parte del bienestar psicológico pasa por una vida social plena y que muchas veces se ve limitada por una son­risa que no transmita SEGURIDAD.

También hemos detectado el gran miedo de muchos pacientes que tienen a cirugías complejas con colgajos inserción de hueso y largos tratamientos que llevan en muchos casos a no decidirse a realizarse estos tratamientos y siguen con esos mismos proble­mas funcionales(masticación) y estéticos por miedo.

Es por eso que esta técnica que está revolucionando la implanto­logía por su mínimo abordaje quirúrgico y su tiempo tan reduci­do de rehabilitación(48 hrs) nos motivó a realizar tan valioso curso para dar respuesta a esas inquietu­des den u estros pacientes.

Hemos incorporados a nuestros amplios servicios en nuestra profesión una nueva opción a la hora de realizar implantes conven­cidos en esta nueva herramienta académica y tecnológica ayudara a muchos pacientes a lograr una sonrisa plena y estar seguros de sus dientes y poder disfrutar de una vida social sin tener que esconder sus sonrisas ya sea por falta de dientes, estética defectuo­sa o por movilidad.

Desde nuestros inicios hemos sido fieles a el principio de una dontología humana donde escuchar la necesidad de cada paciente es fundamental y donde desde nuestro conocimiento en un mundo tan dinámico nos EXIGE estar continuamente actualizán­donos para poder brindar cada vez mejores respuestas con tratamien­tos menos invasivos y más rápidos.

Con esta nueva técnica implan­tológica podemos resolver la falta de una pieza o de todas las piezas con cirugías prácticamente atrau­máticas muy poco invasivas y que en pocas horas rehabilita mas sonrisas plenas para nuestros pacientes .. en resumen cirugía y rehabilitación en 48 TODO.

Practicamos una odontología full mouth que nos permite a través del trabajo en simultáneode dos profesionales acotar los tiempos y especialmente las sesiones de los tratamientos sabiendo que el tiempo hoy día para un paciente es muy importante ..

También realizamos armoniza­ción oro facial por medio de toxina botulínica y ácido hialurónico.

De tal manera de abarcar toda el área estética de nuestra profesión desde el staff de clínica BIBA queremos agradecer a los pacien­tes y amigos en estos años de crecimiento profesional y estamos felices de traer a la ciudad una nueva opción a la hora de elegir implantes dentales y que no sea solo algo que lo realizan otros profesionales fuera de nuestra ciudad y/o país. ahora en salto también tenemos implantología monofasicos.

