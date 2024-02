ClemenTelas ofrece hoy un taller de confección con el diseñador Emanuel Larrosa

En el marco de su 18° Aniversario

Hoy jueves a las 19.30 horas, ClemenTelas ofrecerá una instancia de aprendizaje para todo público sobre confección de prendas de vestir, que estará a cargo del diseñador salteño Emanuel Larrosa. Será en el mismo local, por cierto inaugurado hace menos de un mes, y llamativo por la amplitud de sus espacios y comodidad que brinda. El mismo está ubicado en calle Brasil 639.

Hasta allí llegó EL PUEBLO ayer y conversó con el psicólogo Juan Ignacio Lucero (encargado de Recursos Humanos y Equipo de marketing en redes sociales) y con el propio diseñador que dictará el taller.

Si bien los cupos desde hace días están completos, Juan Ignacio enfatizó en “invitar a seguir esta instancia por las redes, más puntualmente a través de un vivo que se transmitirá por Instagram (clementelassalto)”. Explicó que “Emanuel va a estar dando una orientación, una guía en lo que es confección; va a ser una primera edición, vamos a ver la recepción que tenemos de parte de la gente, y ahí pensaremos el camino a futuro con este tipo de instancias. Pero todo viene un poco pensado por el tema de que ClemenTelas está cumpliendo 18 años y quiere devolverle a la sociedad un poco de todo el apoyo que ha recibido en este tiempo, porque la verdad que desde hace 18 años estamos recibiendo un muy buen apoyo y queremos en parte devolver o retribuir eso. Estuvimos intercambiando y surgió esta idea de poder dar cierta devolución a la gente”. La de hoy no es la única actividad prevista para ofrecer a los clientes en este año especial, ya que “también ClemenTelas está desarrollando otro tipo de actividades que tienen que ver por ejemplo con una especie de Reality que estamos pensando para más adelante, va a ser este mismo año también y ya estamos pensando, diría que ya está todo casi pronto. También, y siempre enmarcado en la conmemoración de estos primeros 18 años, habrá sorteos este año, y otras cosas que se irán anunciando luego. También queremos visibilizar los diferentes emprendimientos de las distintas personas que nos siguen. Ese sería un poco el camino», comentó.

TRANSMITIR PEQUEÑOS TRUCOS PARA DISEÑAR UN PANTALÓN

Por su parte, el diseñador Emanuel Larrosa explicó: “lo que vamos a hacer es una guía de cómo cortar o armar un patrón de molde para un pantalón, aunque ese sería el inicio. Si bien hay mucha gente que ya lo puede tener incorporado, porque se dedica a hacer pantalones y demás, básicamente la idea es transmitir pequeños trucos, pequeñas cosas que por ahí la gente las ignora al momento de hacer un pantalón. Entonces la idea es darles tal vez alguna herramienta más para que puedan trabajar con más facilidad, que se les pueda hacer más práctico. Pero también está pensado para la gente que no se dedica a esto como un trabajo, sino que hay muchas personas que vienen y compran sus propias telas para hacer sus propias cosas en sus casas, para un nieto, para un sobrino, gente que en realidad en la vida cotidiana lo hace porque le gusta, no por un tema de negocio, y a veces no tienen esa orientación”.

Es decir, dejaron claro los organizadores, que “no es para un público en específico sino para quien lo quiera aprovechar”. Dijo Emanuel que “ClemenTelas tiene un público muy variado, lo veo por mis clientas mismas que vienen acá. Ellas me cuentan que se hacen blusas por ejemplo, y me preguntan cómo hago yo para que una prenda quede de tal o cual forma, y yo se los digo, no tengo problema, me parece super práctico. Yo me dedico solo a hacer vestidos de fiesta, novias y quinceañeras, pero en la vida cotidiana la gente busca la manera de hacerse cosas diferentes, por eso digo que esto está dirigido a todo el que quiera…Lo que les pido es que tengan preparado lápiz y papel”. El taller se prevé que dure entre media y una hora aproximadamente.

Dijo además que siempre compró en ClemenTelas, así comienza su vínculo con la empresa, hasta que después “ese vínculo trascendió y siempre estaba esa idea de poder hacer algún taller, algo que involucrar a los clientes, y justo ahora con este cambio de local que brinda más espacio, que están más cómodos, surgió la idea de desarrollarlo ya, ahora”.

Durante la conversación, contó el diseñador que “hay una persona que iba a mis talleres, yo le daba ciertas guías para cortar, para crear ciertos patrones, y hoy en día tiene una marca de ropa en Mercedes, que se dedica a hacer ropas de niños, está bueno eso; y siempre es bueno aprender, uno también aprende al transmitir lo que tiene”.

MUCHOS CONTENIDOS EN LAS REDES SOCIALES

Finalmente, Juan Ignacio volvió a reiterar la invitación para seguirlos hoy en el vivo trasmitido por redes sociales y agregó que están también en facebook o se los puede contactar por el whatsapp 092 927 180. “En las redes sociales -señaló- siempre compartimos muchas cosas, compartimos contenidos educativos por ejemplo como será este taller, pero además contenidos de humor, o sobre algún artículo que estén necesitando”

En cuanto al nuevo local inaugurado en enero, dijo que “es como el de las tiendas más grandes del estilo europeo, como nos dicen algunos clientes; es una tienda distinta a lo que estamos habituados acá en Salto, y eso la verdad que nos enorgullece”.