Claros oscuros en la Reforma Educativa

La reforma educativa impulsada por el gobierno de Lacalle Pou entrará en vigencia para marzo del 2023. La reforma impactará en primer y tercer ciclo de la EBI (educación básica integrada), comprendiendo 1° y 2° de Primaria y 7°, 8° y 9° (1°, 2° y 3° de Secundaria hasta ahora) en un lapso de tres a cinco años.

En esta oportunidad analizaremos la Reforma de Secundaria, debiendo aclarar al lector que no ha sido fácil ya que directores y docentes consultados,se han mostrado reacios a volcar su opinión sobre el tema.

El principal cambio será que los alumnos que este año estén cursando 6° año de primaria, pasarán a liceo o UTU, con el nombre de 7° grado de Educación Básica Integrada. Así, hasta llegar a 9°, que coincide con el actual tercer curso de educación media.

Transformación que apuesta a una “Educación Básica Integrada”

Altas autoridades de la Educación con las que pudo dialogar EL PUEBLO explicaron que se apuntará ahora a una «Educación Básica Integrada» (EBI), y a «progresiones de aprendizaje para cada alumno, que es lo que este debe ir alcanzando para acompañar su proceso». En lo que se refiere al plan de estudio de la EBI estárá compuesto por «Ciclos» (tres), «Tramos» (seis) y «Grados» (nueve).

Importa destacar que la información que a continuación se transcribe es la proporcionada por la ANEP y puede consultarse, aún con mayores detalles, en sus sitios web.

Programas: Los Programas de Educación Básica Integrada son los documentos curriculares de mayor nivel de concreción en el territorio, en los que se apoya el docente para definir y diseñar sus propuestas de enseñanza. Presentan los contenidos asociados a las competencias específicas de las respectivas unidades curriculares sobre las que se sustenta el plan y describen la forma en que estos aportan al desarrollo de las diez competencias establecidas en el Marco Curricular Nacional (MCN). La construcción de estos programas tiene la particularidad de haber sido un proceso colaborativo llevado adelante por equipos integrados por docentes de todos los niveles educativos, de forma interdisciplinar, poniendo como centro al estudiante y sus aprendizajes. Su diseño está constituido por espacios curriculares integrados por diferentes campos del saber que abarcan todo el recorrido de un estudiante que transita por la educación básica. Asimismo, responde a los principios curriculares que rigen esta propuesta: flexibilidad, participación, inclusión, integración de conocimientos y pertinencia.

Estos programas responden a un marco curricular competencial; a diferencia de otro tipo de currículos aborda todo el conjunto de experiencias de aprendizaje y los diversos factores que lo favorecen. Así, se aleja de listados de contenidos independientes para explicitar cómo estos aportan al desarrollo de las competencias específicas de cada espacio y unidad curricular. En ellos también se incorporan sugerencias sobre metodologías de enseñanza y orientaciones para la evaluación de los aprendizajes.

El sistema curricular: coherencia y continuidad: El currículo es el espacio en el que un sistema educativo define qué deben aprender los estudiantes, por qué deben aprender eso y de qué estrategias se dispondrá para que lo logren. Esta visión comprensiva que actualmente se tiene del currículo lo aleja de la mirada tradicional que lo refiere como listado de contenidos a enseñar, o en todo caso, a aprender. (ANEP, 2022a, p. 19)

Una vez establecido el documento más general del sistema curricular, el Marco Curricular Nacional (MCN) se definen: las Progresiones de Aprendizaje, el Plan de Educación Básica Integrada y los Programas, como documentos conexos e interrelacionados que componen el sistema curricular

El Marco Curricular Nacional (MCN) es el documento principal que sienta las bases conceptuales del currículo nacional de corte competencial. Presenta, entre otros conceptos, los principios de la educación nacional, las diez competencias generales a desarrollar, los perfiles de egreso de la educación obligatoria y los componentes del currículo.

Los perfiles de egreso describen los desempeños esperados de los estudiantes al finalizar la educación obligatoria. Para cada competencia general se identificaron sus dimensiones con los conceptos esenciales, componentes de cada competencia, asociados a procesos cognitivos que progresan a lo largo de la trayectoria educativa. Se presentan en el documento de Progresiones de Aprendizaje.

Las Progresiones de Aprendizaje (PA) describen el desarrollo del continuo de cada competencia en niveles de complejidad creciente, como pasos de un camino hacia los logros expresados en el perfil de egreso. No describen qué enseñar, sino que proporcionan un mapa detallado de cómo los estudiantes avanzan en sus habilidades en aspectos particulares del desarrollo de cada una de las diez competencias (ANEP, 2022b, p. 13). Dichas progresiones se presentan en cinco niveles de progreso. El primero corresponde a los logros esperados para un niño al inicio de su escolaridad. El quinto corresponde al desarrollo cognitivo esperado en un estudiante del último año de la educación básica obligatoria y es el preámbulo del perfil de egreso. Cada uno de los cinco niveles de progreso indica un mojón en el continuo del desarrollo de cada competencia. No se corresponden, entonces, con los grados escolares. Se elaboraron a partir de las dimensiones de las competencias y lo que indica la psicología cognitiva en términos de desarrollo.

El plan de estudio de Educación Básica Integrada (EBI) es el que propone la organización curricular que fundamenta y articula tres ciclos educativos y en seis tramos compuestos por: tres grados de educación inicial, seis grados de educación primaria y tres de educación media.

Sobre inasistencias y flexibilidad: ¿Cómo se culmina el 2022?

Uno de los puntos que más polémica ha desatado en los últimos días, concierne a la importancia o no que tendrán las inasistencias de los alumnos. Además, se cuestiona que se estaría flexibilizando mucho el pasaje de grado. Sin embargo, fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública consultadas por EL PUEBLO, han dado otras explicaciones.

En cuanto a las inasistencias, se entiende, por un lado, que el docente debe tener en cuenta ese aspecto al momento de evaluar el proceso del estudiante, es decir, al asignarle una calificación. Por otra parte, se entiende que al venir de dos años donde (por la pandemia) predominó el trabajo virtual y la escasa presencialidad, no sería oportuno “castigar” las inasistencias sino más bien “dar la oportunidad de trabajos virtuales”.

Se entiende asimismo, por parte de las autoridades que impulsan la Reforma o Transformación, que “la pandemia ha afectado muchísimo a las adolescencias, donde se encuentra por ejemplo poca resistencia emocional al fracaso, hasta pánico de entrar al aula, mucha sensibilidad, casos de autoflagelación, y hasta un alto número de intentos de autoeliminación”. Sostienen que, por ejemplo, a un alumno que cursó primer y segundo año en pandemia, es decir con poca asistencia, no es pertinente “cambiarle ahora las reglas de juego” y ser rígidos en el valor de la asistencia, siendo que puede compensarlo con trabajos virtuales.

Hay que considerar, y es lo que muchos critican como demasiado “facilismo”, que en los dos últimos años del Bachillerato se exigía una nota 8 para exonerar las asignaturas específicas, en cambio ahora es suficiente una nota 6. También se debe ello, dicen las autoidades, a que “venimos de dos años de una exigencia diferente y es imprescndible, este año, dar continuidad a esos procesos”.

En cuanto a que no existirá fallo de Repetición, se aclara que eso se dará solo en las reuniones de diciembre, no en las de febrero, donde sí podrá determinarse que un alumno repita el curso.

CICLO BÁSICO

En las reuniones de diciembre, solo se emitirán los siguientes fallos:

1- Promoción total.

2- Promoción parcial (hasta 4 asignaturas insuficientes).

3- Fallo condicional (a partir de 5 asignaturas insuficientes).

No habrá fallo de repetición en la reunión final de Diciembre.

Están habilitados a rendir exámenes en el periodo de diciembre aquellos estudiantes que mantienen asignaturas pendientes aprobación de cursos ateriores al año lectivo 2022 y aquellos que por diversas razones tengan calidad de libres.

Están habilitados a rendir exámenes en el periodo de febrero todos los estudiantes asignatura/s que mantengan pendiente/s de aprobación a la fecha, tanto de años anteriores como del 2022.

BACHILLERATO

Evaluaciones Finales Especiales

Deberán realizarlas todos los estudiantes que no lograron la aprobación de la/s asignatura/s en el curso 2022. La asistencia es obligatoria para aquellos estudiantes para no que lograron el nivel de suficiencia. Algunas consideraciones: 1- Se organizarán de acuerdo al cronograma que elaborará el equipo de dirección atendiendo horarios preestablecidos de los docentes. 2- Estas evaluaciones se realizarán con el profesor del curso, quien brindará los apoyos académicos pertinentes. 3- Teniendo en cuenta la propuesta establecida en la evaluaciones especiales (segunda instancia) el docente habilitará a los estudiantes a la revisión y la reformulación de lo producido con anterioridad. 4- Si el estudiante logra nivel de suficiencia en la actividad realizada en esta oportunidad. aprobará la asignatura. Se podrán llevar a cabo en modalidad presencial, virtual o mixta.



Reuniones Finales



En las reuniones de diciembre para ler año de bachillerato solo se emitirán los fallos de:



a) Promoción total.



b) Promoción parcial (hasta 3 asignaturas insuficientes).



c) Fallo condicional (a partir de 4 asignaturas insuficientes).



Para promover cualquiera de las asignaturas de (los cursos de 1. 2 y 3 de Bachillerato, alcanzará con que el alumno obtenga como mínimo aceptable la calificación 6. No habrá fallo de repetición en la reunión de diciembre.









Exámenes

Están habilitados a rendir exámenes en el periodo de diciembre aquellos estudiantes que mantienen asignatura/s pendiente/s de aprobación de cursos anteriores al año lectivo 2022, y aquellos que por diversas razones tengan calidad de libres.



Están habilitados a rendir exámenes en el periodo de febrero todos los

estudiantes que mantengan asignatura/s pendientes/s de aprobación a la fecha.

Los programas: su estructura

Los programas se presentan en dos grandes partes: una parte que aborda aspectos generales del espacio curricular y otra parte que remite a aspectos particulares de cada unidad curricular del espacio para cada tramo y grado.

Cada espacio está integrado por unidades curriculares afines. Las unidades curriculares son unidades básicas de un determinado plan de estudio, que pueden tener diferentes modalidades, organizan la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación (ANEP, 2022a). Es mediante el trabajo en las unidades curriculares, que se desarrollan las competencias específicas. Estas vinculan procesos cognitivos con saberes concretos. Expresan las acciones, actitudes y saberes de los estudiantes a partir de los conocimientos, habilidades y valores propios de cada disciplina asociada a cada unidad curricular. Tienen especial importancia los contenidos estructurantes de los campos del saber en los que se sustentan las unidades curriculares. En cada una de las unidades curriculares de un plan de estudios estos contenidos son columna vertebral y caminos principales que se recorren al abordarlos mediante el trabajo con los contenidos específicos. Estos últimos se eslabonan con los estructurantes en una construcción de red conceptual, escalonada y coherente. Se seleccionan de los contenidos de la disciplina asociada a la unidad curricular, por su potencial para desarrollar las competencias específicas, como mejor vehículo para activar los procesos cognitivos que componen la competencia.

Finalmente los programas presentan los criterios de logro por tramo y por grado, que son indicadores, expresados en forma de acciones visibles, que se espera que los estudiantes manifiesten o evidencien mediante el trabajo que realicen. Permiten identificar en qué medida, nivel o grado de desarrollo de la competencia se encuentra su desempeño. Son una guía para el aprendizaje, se elaboran y comparten con los estudiantes porque les ofrecen información de lo que se espera de ellos en término de sus desempeños.

Los diferentes aspectos de la estructura de los programas, permiten al docente tomar decisiones sobre sus propias prácticas de enseñanza con centro en el estudiante.

Algunos programas de unidades curriculares, talleres optativos específicamente, se presentan a través de una «Guía de implementación para los talleres» que tienen una estructura similar, pero adaptada a las orientaciones particulares de cada subsistema.

Quien ingrese a los sitios web de la ANEP podrá desplegar toda la información detallada a cada programa de las diferentes asignaturas.

Otras consideraciones sobre las inasistencias y la flexibilización en exoneración de materias específicas de cada orientación

Esta situación instala un debate pedagógico que tiene su sustento en la realidad educativa de nuestro país. Como bien sabemos la Educación Media está estructurada en dos ciclos, de tres años cada uno: Ciclo Básico (1º; 2º y 3º) y Bachillerato Diversificado (4º, 5º y 6º).

2020 y 2021, años de mayor efecto de la pandemia, obligó al sistema educativo a reinventarse en relación a su histórico trabajo en aulas presenciales, convirtiéndolas en espacios virtuales de aprendizaje. Esta “nueva aula” implicó modificar las pautas de evaluación y pasaje de grado a través de “normativas especiales” para tal situación pero sobre todo para proteger las trayectorias educativas de los estudiantes a fin de que las mismas no pierdan continuidad y sean completas.

A su vez, la pandemia, impactó de una manera impensada en la realidad de los adolescentes, afectando directamente aspectos claves de las experiencias de esta etapa de la vida.

Este año, no es la excepción, ya que si bien se levantó la alerta sanitaria, el efecto post-pandemia significó en muchos casos que el estudiante no pudiera sostener la asistencia continua a clases por diferentes situaciones (salud- emocionales- familiares- socioeconómicas). Por lo tanto la virtualidad permite sostener el vínculo con estos estudiantes aunque no asistan presencialmente al aula.

Ante esta nueva realidad, las instituciones educativas, han desarrollado diferentes estrategias para que los estudiantes continúen el proceso de aprendizaje, reproduciendo en el aula virtual lo impartido en el aula presencial a través de plataformas, redes sociales (whatsapp – facebook- mail) así como también proporcionando material tangible que queda a disposición en el centro educativo para que puedan acceder a él.

A su vez, se han implementado distintos dispositivos de acompañamiento desde la propia ANEP, como por ejemplo, horas de acompañamiento pedagógico, tutorías, lo que significa que aquel estudiante que no puede asistir a clases de forma habitual, pueda tener un apoyo desde la institución, con un docente que lo oriente y guíe para las actividades que se les propone.

Las pautas de evaluación propuestas para pasaje de grado 2022-2023 tienen como objetivo contextualizar las situaciones particulares en las que se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje y poder cerrar un ciclo de “acompañamiento específico” a los estudiantes que lo requieran, pero que además acrediten los saberes básicos necesario para lograr su continuidad en el ciclo siguiente, sin que tenga que desvincularse. A razón de ello, los equipos docentes han hecho un esfuerzo titánico para mantener el vínculo con esos alumnos y que además continúen con su proceso de aprendizaje.

Otro aspecto que se tiene en cuenta, es la necesidad de diferir el fallo de repetición (al mes de febrero), donde el foco está puesto en la posibilidad de un “Promoción Asistida” para aquellos alumnos con mayor vulnerabilidad (socioeconómica o emocional) y que cuya trayectoria educativa se ve muy comprometida dándoles la “oportunidad” que significaría la permanencia de esos estudiantes en el sistema educativo.

¿Por qué continuar con los lineamientos establecidos en pandemia?. Por una razón muy sencilla: respetar y garantizar las trayectorias educativas de los estudiantes. Los que ingresaron en 2020 a primer año del C.B y a 4º de B.D hoy están cursando el último año de dichos ciclos, por lo tanto es de orden, que si se quiere garantizar trayectorias educativas completas, continuas y protegidas este último año del ciclo debe acompañar la lógica de los dos años anteriores.

En el Colegio y Liceo Salesianos hace cuatro años que se viene trabajando en pautas de la hoy conocida Transformación Educativa

“Somos un colegio innovador en Uruguay”

Sarah Ardaix es la Directora del Colegio Liceo y Pre Universitario Salesiano, el que hace cuatro años comenzó una transformación educativa que está en sintonía con la propuesta que está llevando adelante las actuales autoridades de la Enseñanza. EL PUEBLO dialogó con Ardaix para conocer detalles de lo qué tratan estos cambios que se han venido instrumentando desde hace tiempo en dicho centro de estudios.

– ¿Se han venido implementado en el Colegio Salesiano algunas pautas referidas a la Transformación Educativa que han dado a conocer las autoridades de la Enseñanza?

– Hace cuatro años que estamos en esa línea, fuimos un colegio innovador en Uruguay.

– ¿Qué cambios han estado trabajando y qué evaluación han hecho de los mismos?

– Estamos felices con este camino que comienza toda la educación uruguaya porque hay mucha y muy buena fundamentación a nivel teórico para actuar la transformación de nuestros modos de enseñanza de acuerdo a nuestros modos de aprender. Hay un teórico que dijo hace mucho tiempo que la escuela fue creada para el Siglo XIX y ya transitando este siglo prácticamente no ha tenido cambios. Si entrara un médico del Siglo XIX a una sala de operaciones, no sabría qué hacer; sin embargo, si entrara un maestro del Siglo XIX a un aula hoy, sabría perfectamente qué hacer porque es muy poco lo que ha cambiado.

Entonces, hay que preparar decididamente a los gurises para este siglo con las herramientas que necesitan. El Colegio Salesiano tiene un prototipo desde hace cuatro años de transformación educativa. Si se da una vuelta por el Colegio, verá que lo que ahora será 7°, 8° y 9°, o sea, 1°, 2° y 3° de liceo, no se encontrará con un profesor solo en el aula, sino con profesores que trabajan en co docencia, y los gurises están afanados junto con sus profesores en aprender con metodologías activas, entre ellas el aprendizaje basado en proyectos, que les permite ver a las diferentes disciplinas, o como dice el nuevo vocabulario, unidades curriculares, trabajando juntas. Y eso es así porque en la vida cuando uno necesita solucionar un problema, no se puede echar mano a solo un aspecto del conocimiento, sino que lo primero es definir bien el problema, entender que estamos frente a uno y después desplegar un mundo de capacidades para resolverlo. Tenemos que enseñar eso, porque eso no se aprende solo. Necesitamos que los chiquilines aprendan a trabajar en equipo de manera cooperativa echando mano a diferentes capacidades y habilidades.

Esta transformación ha producido en nuestra casa un clima entre educadores y los gurises renovado. El docente antes se sentía y estaba muy solo, cuántas veces hemos presenciado a personas que seguían repitiendo el mismo formato de clase año tras año. Esto te exige planificar, te renueva, te pone en contacto con tus colegas, te permite aprender. Nosotros nos definimos así, como una escuela que aprende, que se permite ensayar cosas y después evaluar junto a nuestros alumnos. Creo que los resultados que hemos logrado son realmente buenos, eso nos entusiasma mucho.

Nuestra invitación es para que se permitan probar, permítanse cambiar cosas, no porque sí, sino porque están validadas por la investigación y por los expertos. No nos puede paralizar el miedo al cambio, porque si hay algo que caracteriza al mundo contemporáneo es el cambio. Tenemos que ser flexibles como juncos, porque el mundo cambia en muchos aspectos aceleradamente. Esa adaptación al cambio también tiene que llegar al aula, llegar a nuestras relaciones entre aprendices y educadores.

– ¿Cómo han asimilado los estudiantes estos cambios?

– En este sistema los gurises se autoevalúan y se co evalúan, y también está la evaluación del experto que es el docente, cambia radicalmente esa actitud de recibir las evaluaciones desde fuera. ¿Por qué? Porque si querés gurises autónomos que aprendan durante toda su vida, tienen que haberse ejercitado en mirar su trabajo y pensar, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Este error, ¿me sirvió para crecer?

Institucionalmente nos auto evaluamos porque nos gusta crecer. También hemos tenido evaluaciones externas de un equipo que a nivel mundial está muy bien considerado porque ha sido el motor de la transformación educativa en un polo de innovación educativa fuerte a nivel internacional, en Cataluña, del que participan escuelas, liceos y universidades. Ellos nos han ayudado justamente este año, a hacer una evaluación del proceso, lo que nos ha permitido ver en qué cosas debemos seguir mejorando y qué cosas venimos haciendo bien. Como se ve, la evaluación se integra de manera natural a la vida de la casa y deja de ser un momento que te paraliza para ser un momento en el que se puede reflexionar y seguir proyectándonos juntos. Esta Transformación Educativa que se quiere llevar adelante en Uruguay, pone mucho énfasis en eso también, en que la evaluación tiene que ser una herramienta para seguir creciendo, no debe venir solo de afuera, debe componerse de reflexión local.

La Transformación Educativa “es parte de un proyecto de país que tiene como consecuencia una profundización de la desigualdad”

Leonardo Dalmao, FENAPES – PIT CNT

La posición sindical respecto a la Transformación Educativa que viene llevando adelante el gobierno, la brinda el Presidente de la filial Salto de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), el Profesor Leonardo Dalmao.

PROFUNDIZA LA DESIGUALDAD

“Para nosotros –comienza diciendo Dalmao-, desde FENAPES, vemos que esto es parte de un proyecto de país y de sociedad que se lleva adelante por este gobierno que tiene como consecuencia una profundización de la desigualdad. Un ejemplo de esto, y que no está disociado de la reforma educativa, es la reforma de las jubilaciones”.

“En ese sentido, en cuanto a lo educativo, es una reforma que tiene un ajuste en tres dimensiones. Una que es la presupuestal, donde se ha reducido el presupuesto de la educación. La cooperativa de economistas que trabaja para FENAPES había calculado esa rebaja en 150 millones de dólares en la ANEP y 30 millones de dólares en la Universidad, pero que en esta última Rendición de Cuentas hay un pequeño incremento, o sea que se puede descontar algo de ese enorme recorte. Sin embargo, se continúa recortando lamentablemente, lo que termina perjudicando claramente a estudiantes y a trabajadores de la educación”.

“Este año en Salto, ya sabemos por la matriz presentada de la proyección de grupos para el próximo año que, hasta este momento, sin contar, porque no sabemos qué va a suceder en cuanto a los grupos del Nocturno del IPOLL, habrá 20 grupos menos. ¿Qué sucederá en marzo? Eso es otra cosa porque siempre la lucha hace que esto no sea tan así y se logre abrir nuevos grupos”.

“A nivel nacional, habrá 200 grupos menos. Previo a este gobierno se venía creciendo, por ejemplo, para 2018-2019 en un aumento de 90 grupos por año. Ahora se plantea una proyección de 200 grupos menos. ¿Qué dijo el gobierno cuando FENAPES preguntó esto en la bipartita? Que el año pasado, posterior a marzo, se abrieron 125 grupos. Ahora, abrir grupos posterior al comienzo de clases, y que eso no pasa enseguida, perjudica a los estudiantes porque eso implica que hay grupos súper poblados. Ahí hacen un claro ahorro con todo ese tiempo al no abrir esos grupos, pero además complejizan el comienzo de año, es más caótico de esa forma”.

“En otra dimensión, está el recorte de derechos de las condiciones de trabajo y el de la expresión. Nos basamos en que tenemos docentes sancionados por ejercer el libre derecho a la expresión en un marco de un ejercicio de actividades sindicales. Es por esto que tenemos denuncias de FENAPES al CODICEN en la OIT”.

“Cuando hay un recorte presupuestal y de derechos aparece la represión y la persecución. Un ejemplo claro de esto es que, desde las autoridades, especialmente de Robert Silva, siempre se está exigiendo cuál es el folleto educativo de FENAPES para poner arriba de la mesa, y cuando realizamos un congreso de proyecto educativo justamente para realizar una síntesis de todo lo que se viene produciendo a nivel de FENAPES en cuanto a política educativa, esta administración decide no justificar las faltas a los congresales. Es claro que un sindicato para realizar un congreso viernes, sábado y domingo, necesita justificar la falta de aquellos que trabajen viernes y sábado”.

“Otra dimensión, es la pedagógica, donde también hay un recorte pedagógico puesto que se simplifican los procesos de enseñanza-aprendizaje, pasando de lo que para nosotros tendría que ser, para generar un desarrollo integral de las personas, una educación integral, mantener una tríada docente-estudiante-conocimiento, para pasar a tener simplemente una educación centrada y organizada en competencias que simplemente es un saber mecánico, dejando de lado, todo lo que es el desarrollo integral de las personas así como dejar de lado una formación con capacidad de reflexión, de análisis y de la necesidad de poder transformar el mundo que tenemos”.

“Vemos que lo que se busca es tratar de perpetuar un modelo que el Presidente durante la pandemia lo desarrolló muy bien al hablar de ‘los malla oro’, y cómo el peso de esa pandemia debía caer en la parte presupuestal en los trabajadores y no en los súper empresarios”.

“Vemos que se lleva adelante una mercantilización de la educación con todo esto que viene sucediendo, lo que puede verse a través de los préstamos que han solicitado tanto al Banco Mundial como al BID de 40 millones de dólares a cada uno, que cuando se compara esto con el presupuesto de la ANEP de 2 mil millones de dólares, se ve que se trata de un porcentaje mínimo. Sin embargo, esos 80 millones de dólares condicionan mucho a lo que es el sistema educativo público uruguayo, pues ahí están las pautas de la reforma educativa”.

“No es como se dice en el discurso que la reforma está centrada en el estudiante, sino que cuando se habla de eso es para plantear una flexibilización de las exigencias en cuanto a eliminar la repetición en algunos tramos y bajar los niveles de exigencia. Para esto también plantean que los centros educativos y el sistema educativo público tienen que funcionar como una empresa. Para eso se generó una estructura mucho más vertical y autoritaria en donde inclusive se plantea que los Directores pueden llegar a conformar su equipo de trabajo. Sumado a lo que plantea la LUC y que aún no ha aterrizado en la reforma del estatuto, pero que ya dijeron que va a venir, en donde el docente será evaluado según su adhesión a un proyecto del centro y a una metodología de trabajo”.

“Además, al funcionar como una empresa, que es lo que sugieren las pautas del banco Mundial y del BID, hay que eliminar todo lo que son espacios de participación de los docentes y estudiantes, lo que para nosotros es un retroceso democrático”, concluyó.