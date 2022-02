Cine de miércoles / 2da. temporada

Las noches de CINE DE MIÉRCOLES se van consolidando como una linda costumbre. Proponemos semana a semana una excelente selección de películas para disfrutar, reflexionar, comentar y aprender siempre algo más del fascinante mundo cinematográfico: sus directores, actores, escritores… Cada miércoles a partir de las 21 horas, nos encontramos en VARIOPINTO, Artigas 1851, con entrada libre y gratuita. Como siempre, acompañado de nuestra rica propuesta gastronómica. Una manera diferente y agradable de ver buen cine, en un lugar cómodo y degustando algo sabroso…qué más pedir?!!

JUEVES DE BINGO Y JUEGOS

Los jueves tenemos noches de bingos, juegos y karaoque.

Este año 2022 cada noche de jueves en VARIOPINTO encontrarás un espacio para relajarte, comer rico, divertirte con amigos y familia…

…y al mismo tiempo colaborar con las diferentes instituciones que cada semana se ven beneficiadas con tu participación.

Los esperamos jueves a jueves y convocamos a las instituciones que quieran sumarse y ser parte de los BINGOS A BENEFICIO a contactarse al 092 899 066.

VIERNES / CENA AMOROSA

En VARIOPINTO creemos -y lo hemos comprobado- que el amor es una de las fuerzas más poderosas que existen y así queremos celebrarlo.

Con la excelente excusa de SAN VALENTÍN hemos preparado una noche súper especial, con una cena amorosa para compartir con las personas queridas. Además invitamos al genio de @RamiroFerreira para reírnos y reflexionar acerca del fenómeno del amor. Los invitamos con un sabroso trago de bienvenida! Por consultas y reservas 092 899 066. SÁBADO / JESÚS FERNÁNDEZ Y EL CARNAVAL

Hablando de amor…para los amantes de la murga y carnaval, qué mejor noche para disfrutar que la que nos propone Jesús Fernández: músico compositor y productor, además de gestor cultural, tallerista, arreglador coral y director de murga, nos visita una vez más para compartir una linda noche celebrando un nuevo reencuentro artístico. TALLER

A las 19 horas tendremos una segunda instancia del exitoso TALLER DE CANTO A OSCURAS.

Destinado a todos quienes tengan gusto por la música y el canto, sin necesidad de contar con experiencia previa.Jesús nos cuenta: “Aprovechando el espacio de la oscuridad total, se trabajará a fondo el tema del empaste vocal, la agudización del oído. Esto mejora la voz cantada de cada participante. Es un taller grupal de entrenamiento vocal desde otro lugar, desde la escucha, que brinda herramientas esenciales en lo individual. No tiene requisitos para este taller vivencial, no necesitan los participantes tener experiencia en canto. Puede venir el que tenga ganas a vivir la experiencia y sentir su voz desde otro lugar.” La duración del taller es de una hora y media. El costo es de $ 300 y pueden hacer sus reservas al 092 899 066. SHOW

A las 21 horas comienza su presentación artística, con un repertorio de canciones escogidas y propias, para disfrutar. Este artista salteño de larga trayectoria, hace muchos años está radicado en Buenos Aires, así que es un placer tener la oportunidad de recibirlo en Salto, en nuestro espacio VARIOPINTO y disfrutar de su música. Las entradas ya están a la venta a $ 200 y pueden reservarlas al 092 899 066. Si son socios de ASAC tienen descuento! no dejen de consultar. Los esperamos! Los esperamos semana a semana con variadas propuestas culturales y gastronómicas. Seguimos por las redes para enterarte de las novedades!!! ‘ Espacio amplio y seguro.

‘ Ayúdanos a difundir a quienes les pueda interesar! Nos vemos desde las 20 hs. en ARTIGAS 1851 de miércoles a sábados!

En VARIOPINTO… =I Pásalo bien