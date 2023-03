Cierre inminente de filial AJUPENSAL Constitución

Por Catalina Trinidad

AJUPENSAL , una institución añeja en Constitución que funciona desde 1996 con el peligro inminente de cerrar sus puertas y esto está generando mucho dolor en la población . AJUPENSAL es de gran importancia para los pobladores y ni que dudar para sus socios ya que cuenta con muchos servicios de mucha importancia como por ejemplo:dentista , terapeuta con imanes, podóloga, servicio de enfermería,secretaria , oculista y demás médicos en Salto que desde secretaria realizan trámites de números . Algo para destacar en lo que concierne a servicios solidarios es que cuentan con ropero solidario y una amplia biblioteca .

El grave problema ,motivo de cierre inminente es por los pocos socios que se cuenta y lo que se genera es mucho menos de lo que sale por pagos y demás .Es una lastima que AJUPENSAL genera trabajo para el puesto de enfermera permanente así como secretaria y por supuesto quienes mantenían en condiciones el lugar además de los profesionales que vienen a ejercer y que hoy quedarían sin esa fuente de ingreso . El servicio de podología que es la única en Constitución que tanto socios como no socios utilizan el servicio de esta profesional y que hoy los usuarios ya no contarían por el supuesto cierre de AJUPENSAL .Hay otros ingresos ,cómo por ejemplo la comisión, alquila el lugar para cumpleaños pero ni así alcanza para solventar en su totalidad los gastos. La solución quizás estaría en realizar un rastrillaje para conquistar un buen número de socios , realizar eventos para recaudar fondos y conquistar alguna empresa que colabore para que dicha institución no cierre sus puertas o quizás que la propia directiva de Salto se ponga al hombro la labor de impedir el cierre de tan importante sucursal en Constitución, sabiendo que en Belén también ya cerró sus puertas .¿Que está fallando ? Recordamos con nostalgia algunos de los nombres de sus primeros socios fundadores ,la cuales algunos ya no están físicamente, (habiendo trabajando tanto por esta institución )y otros leerán está información con lágrimas en los ojos: Alberto kambra, Onorina Bandera ,Raúl Gómez, Julio Leguizamo,Claudio Cabrera entre otros ….