Cierre del Congreso interdisciplinario «COVID-19 pandemia y pospandemia» en Salto

El 29 de julio se realizó en forma presencial en el Aula Magna de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar), el acto de cierre del congreso interdisciplinario «COVID-19, pandemia y pospandemia», organizado por el Espa­cio lnterdisciplinario (El}, de la Udelar.

En la actividad, participaron Pancracio Cánepa, cli rector de la sede Salto; Ana Rey, presidenta del Es­pacio lnterdisciplinario; Ulli Vilsmaier, profesora ad­junta en Leuphana University Lüneburg-Alemania y fundadora de Responsive Research Collective-Aus­tria y Ana Corbacho, coordinadora Académica del Espacio lnterdisciplinario.



Crear «capacidades instaladas»

Cánepa felicitó a los organizadores del Congreso y agradeció que se hubiera elegido la sede Salto del Cenur para esta instancia final del evento. Coincidió en que este contexto de pandemia «que impactó a todos en todas las escalas», dejó algunas capacida des instaladas y destacó la necesidad de que «es­tas capacidades instaladas no surjan a partir de las desgracias». Recordó que la sede Salto contaba con algunas de estas capacidades instaladas, como el Laboratorio de Virología «que fue capaz en un mo­mento en el que parecía que el mundo se paraba, donde se pudieron realizar análisis en el norte del país, esa parte del territorio a la que se le llama inte­rior profundo cuando es postergado». Aunque estas capacidades instaladas incluyeron equipamientos y técnicas de PCR, subrayó que fueron «básicamen te humanas». Señaló que uno de los aprendizajes a rescatar es la importancia de contar con estas -ca pacidades «para que sean el escudo y el arma ante nuevas desgracias y no que las tengamos como con­secuencia de estas desgracias».

Concluyó que esas capacidades se instalan con po­líticas que se hacen a partir del discurso y de los re­cursos. «Cuando los recursos no existen los discur­sos son sólo palabras, en este momento en el que está en discusión la Rendición de Cuentas, en que el sistema científico cuenta con bastante menos re ­cursos de los que precisa y la Universidad no tiene ningún incremento, me parece que eso es algo iRl portante a dejar en claro», afirmó.



Continuar el impulso

Ana Rey señaló que fueron «cuatro días muy inten sos y fructíferos» y que desde el El se ve «con gran satisfacción» el esfuerzo realizado.

Destacó que se cumplió con los objetivos planteados para este Congreso de reunir a los distintos grupos que trabajaron en las líneas temáticas y apuntó que «muchos que no se conocían antes de la pandemia y tuvieron la capacidad de armar los equipos y de dar respuesta». El congreso fue un esfuerzo grande de la Unidad Académica, la Unidad Administrativa y el equipo de informática del El y buscó «responder a las desigualdades territoriales», por tanto, se optó por tener una parte presencial y otra virtual que fa cilitara la participación de personas de todo el país, indicó. Asimismo, el cierre en una sede del interior era «el corolario de ese concepto para que este evento llegara a todo el país», aseguró.

Considera que se cumplieron los objetivos del con greso porque se difundieron las distintas actividades y los resultados de todos los esfuerzos que se realizaron durante la pandemia, asimismo se pudo reflexionar sobre lo que salió bien y lo que no salió tan bien. Además, se plantearon en muchos casos ­los trabajos a futuro que se pueden hacer, apuntó

Entiende que «los resultados de un evento como este no se ven sólo en los cuatro días de seminario sino que viene una etapa de parte del El y de quie­nes participaron para buscar nuevas convergencias y extraer nuevos beneficios de la situación que tocó vivir» dado que ya habían capacidades instaladas y quedaron los vínculos pero no hay que perder el impulso y continuar con las cooperaciones, afirmó. Además, es necesario «continuar trabajando desde disciplinas diferentes, aportando nuevas miradas a problemas que tenemos ahora, para que podamos resolver a futuro y estemos mejor preparados cuan­ do llegue la próxima crisis para poder afrontarla de la mejor manera posible», concluyó.

Una pausa para reflexionar

Vilsmaier enfatizó la dimensión colaborativa entre disciplinas, instituciones y profesiones y afirmó que «el Congreso ha sido extraordinario en este sentido y ha demostrado un potencial enorme».

Destacó que la instancia no se limitó a presentar resultados sino que apuntó, «de forma y con un es­píritu colaborativo, a analizar, autocriticar, apren der mutuamente cómo podemos mejorar las col-a boraciones entre diferentes ámbitos». Enfatizó lo interesante de las experiencias y modelos que se presentaron en el Congreso, algunos sumamente in -novadores como el Campus en el que se encuentra la sede Tacuarembó del Centro Universitario Región Noreste, los centros de investigación y el mismo El como entidad que fortalece la colaboración entre disciplinas e instituciones. Resaltó la importancia de lo conseguido por el Congreso: «pausar las actividades cotidianas, habilitar la reflexión acerca de nuestras formas de trabajar, de enfrentar crisis, de colaborar, lo que nos permite prepararnos mejor para nuestro trabajo día a día en los equipos de investigación».

Vilsmaier reflexionó acerca de la posibilidad de precisar los diseños de colaboración, las formas de co­laborar, de integrar los conocimientos de diferentes disciplinas o saberes, «lo que nos permite potenciar, mejorar significativamente nuestra forma de apro­piarnos del mundo, de entenderlo, de compartirlo y de enfrentar crisis». «Quizás necesitamos revisitar cómo estamos haciendo las cosas», apuntó. Señ-a ló que el mundo se está enfrentando a problemas complejos que no pueden ser resueltos desde el ám – bito de una sola disciplina, «necesitamos acercarnos a los demás para poder potenciar nuestras habilida­des para enfrentar crisis», afirmó.

Red de colaboración interdisciplinar

Ana Cobacho compartió algunas «constantes en este congreso». Se refirió a la expresión regular en las mesas sobre la importancia de este espacio para poder compartir lo que se realizó y lo bueno de po­der escuchar a los técnicos de todas las áreas por­que había una necesidad de «darle un encuadre a lo que fue pasando». También se reiteró «la gran pre­gunta: ¿cómo seguimos colaborando de manera interdisciplinaria, interprofesional e interinstitucio­nal?. Porque la pandemia nos forzó a ponernos en camino más rápido»; Corbacho entiende que es fun­damental no perder las interacciones que se genera – ron y también poder «establecer esos mecanismos de funcionamiento continuo más aceitados, no solo por la emergencia».

Considera que se cumplieron los dos grandes obje­tivos del congreso de «reunir todas las experiencias dentro y fuera de la Universidad, identificando las necesidades y los desafíos pendientes y también de aprender continuamente de lo que los demás transitaron y nos muestran como experiencia».

Por último, se refirió a algunos datos importantes de este congreso: se presentaron 318 trabajos con más de 1200 autores y se inscribieron más de 1300 per­sonas. Participaron de los trabajos tanto la Udelar como la UTEC y varias universidades privadas, las in -tendencias departamentales, organismos multilate­rales, organizaciones sociales, hospitales, institutos de investigación, consultorios, empresas e incuba doras. Asimismo, señaló que «en la Universidad casi no quedó servicio sin presentar trabajo de manera colaborativa con otros», y entre esos autores y coa u -tares aparecen colaboraciones internacionales de distintos países trabajando diversos aspectos que pasaron en Uruguay: «Esto demuestra una gran red de colaboración que atraviesa todas las institucio­nes, todas las disciplinas y las fronteras nacionales», apuntó. Además, coincidió en que la Udelar ya tenía esas capacidades instaladas y se han potenciado con la emergencia sanitaria. Explicó que este Congreso partió de un trabajo conjunto que comenzó hace más de un año con un Comité científico asesor de 58 integrantes, el Comité organizador y los coor­dinadores de eje sumaron 30 personas, mientras que el Comité ejecutivo, que implicó todo el equipo del Espacio lnterdisciplinario, estuvo integrado

por 14 personas. Además, 52 fueron los moderadores de eje temático, 60 integrantes de 13 mesas en base a casos y mesas de reflexión y 1200 los autores, es decir: «un total de 1414 autores para que esto fuera posible», reflexionó. Por tanto, «cuando llega el mo­mento de agradecer es a cada una de estas personas que decidió apostar y participar de esta experiencia y compartir lo hecho, valía la pena», concluyó. Todas las mesas están disponibles en el canal de YouTube del Espacio lnterdisciplinario.