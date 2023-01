Ciclismo. Los referentes del mundo del pedal para el 2023.

El ciclismo internacional cierra el año con la consolidación de figuras que van a

ser referencia en 2023.

El nuevo año espera con impaciencia el duelo en el Tour de Francia entre el

danés defensor del título Jonas Vingegaard y el esloveno doble vencedor Tadej

Pogacar, mientras que en el Giro se anuncia la confrontación entre el campeón

mundial Remco Evenepoel y otro esloveno, Primoz Roglic, triple conquistador

de la Vuelta.

Los cuatro corredores serán las referencias de un pelotón en el que vuelve a

asomar el ciclismo español después de años de sequía e incertidumbre,

acentuada con la retirada de Alejandro Valverde.

El final de temporada de un recuperado Enric Mas alimenta la esperanza, así

como la irrupción en la pasada Vuelta de valores como Juan Ayuso, que fue

tercero en Madrid, y Carlos Rodríguez.

En el Tour de Francia se vivirá una semana de fiesta con el lanzamiento de la

«Grande Boucle» desde la capital vizcaína, recorriendo en las tres primeras

etapas las tres provincias vascas. Euskadi dará el banderazo de salida al tercer

duelo consecutivo entre Vingegaard y Pogacar.

El danés, de 26 años, líder indiscutible del potente Jumbo, se medirá a

Pogacar, de 24, capitán de un no menos poderoso UAE Emirates, por el trono

de París. Ambos asumen un duelo de titanes que centrarán el debate en las

tertulias del Tour. Por los puestos del podio deberán asomar, y con

fuerza, corredores como el ecuatorinao Richard Carapaz, ahora con el maillot

del EF Education, y Enric Mas, líder único del Movistar.

El Tour no verá en sus carreteras a Remco Evenepoel. El belga de 22 años,

quien estrenará el maillot arcoíris en la próxima Vuelta a San Juan, ha evitado

la carrera francesa y ha optado por incluir el Giro en su programa, pero esta

vez, alejado de experimentos, irá por la magia rosa.

El ganador de la Vuelta 2022 también va a aspirar a reeditar éxitos en las

grandes clásicas y estará en la salida de la Flecha Valona, Lieja-Bastoña y

Lombardía, donde coincidirá con Pogacar, añadiendo un fuerte componente de

interés a estas pruebas. El esloveno también defenderá corona en la Strade

Bianche y luchará por el Tour de Flandes.

No obstante, las clásicas serán otro cantar, pues grandes especialistas como el

belga Wout Van Aert, el neerlandés Mathieu Van der Poel y el británico Tom

Pidcock, los amos del ciclocrós, tendrán una gran cuota de protagonismo.

En el Giro de Italia la pugna estás servida entre Evenepoel y Roglic.

A favor del belga su juventud e indiscutible calidad, demostrada en la Vuelta,

donde se llevó la roja en su debut. La veteranía y experiencia le permitirán al

esloveno cotizar al alza. Sus lesiones y las últimas dos retiradas en el Tour

cortaron la trayectoria del exsaltador de esquí en su mejor momento.