Ciclismo. El uruguayo Eric Fagúndez ganó la edición Nº 39 de la Vuelta Zamora en España.

El uruguayo Eric Fagúndez ganó la edición Nº 39 de la Vuelta Zamora en España, al igual que en el 2017 lo hizo el salteño Mauricio Moreira corriendo para el Caja Rural en esa oportunidad.

Fueron 6 etapas duras, la prueba que este año largó en Portugal contó con un gran número de ciclistas.

Finalizada la prueba Fagúndez declaró: “Llevaba un gran año con triunfos

importantes, pero tenía la espina de una vuelta por etapas, y por fin lo consigo. Además, lo hago en una Vuelta a Zamora, que es la más larga del calendario, y que me ha parecido durísima pero preciosa. Una gran carrera. Me ha

tocado sufrir porque he tenido un gran rival como Mulu Kinfe que me lo ha puesto muy difícil, pero que sin duda, da mucho más valor a mi victoria”.

Clasificación Etapa 6

1 Mulu Ailemichael Caja Rural – Alea 2:45:00

2 Eric Fagúndez Aluminios Cortizo a 5’’

3 Egor Igoshev Escola Ciclisme Catalunya a 9’’

Clasificación General Final

1 Eric Fagúndez Aluminios Cortizo 17:00:44

2 Mulu Ailemichael Caja Rural – Alea a 13’’

3 Javier Serrano Eolo Kometa a 36’’

4 Javier Chacón BALE a 01:10

5 José Luis Faura VA22 a 01:18

Clasificación Montaña

1 Raúl González VA22 29 puntos

2 Mulu Hailemichael Caja Rural 18

3 Francisco Múñoz ACES 16