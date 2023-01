Ciclismo: el domingo 15 de enero se corre en Montevideo.  En febrero se corre la Vuelta a Chana 2023 en Soriano

Los días 3, 4 y 5 de febrero se correrá la edición 2023 de la Vuelta Chaná, con los detalles de las etapas:

1ª etapa

Cardona – Palo Sólo – Cañada Nieto – Dolores – Mercedes con llegada en el ingreso a la ciudad.

2ª etapa

Sub etapa A

Mercedes – Radial Palmitas (R105)- Radial Dolores – Villa Soriano.

con llegada frente a la Plaza principal

Sub etapa B – Contrarreloj individual

Largada y llegada en plaza el Timbó (se toma por Ruta 96 hasta km 5.300 y dobla en U, total etapa 10. 600 km).

3ª etapa

Mercedes – Palmar – Mercedes por ruta 14.

CICLISMO EN MONTEVIDEO EL DOMINGO 15 DE ENERO.

El próximo domingo 15 de enero la Federación Ciclista de Montevideo tendrá su Apertura. La prueba tendrá su punto de concentración en las canteras de parque Rodo, donde la categoría elite y sub23 y junior hora de largada oficial 10:00 am Montevideo-Libertad + 4 giros al circuito de 4.5 km totalizando 143 km de competencia .mientras que las demás pruebas se desarrollaran en el circuito mencionado. Con todos los horarios:

8:00 Cat. +45 años – 55 minutos

Premiación 8:55

9:00 Concentración Elite, sub 23, Junior

9:15 Sorteo de caravana

9:30 Largada tren controlado

10:00 Largada oficial Elite, Sub 23, Junior – ruta 1

9:40 Cat. – 45 años y juveniles – 60 minutos

10:45 Premiación Cat. -45 años y mejor juvenil

10:45 Damas – 60 minutos

11:50 Premiación Cat. Damas

11:50 No federados – 50 minutos

12:30 Premiación Cat. No federados

12:35 a 12:54 Ingreso de Elite, sub 23 y Junior al circuito

13:15-13:30 Llegada Elite y sub 23 y Junior

13:45-14:00 Premiación Elite, sub 23 y Junio

AGUSTIN MOREIRA FUE PRIMERO EN TREINTA Y TRES.

La Fiesta del Pueblo organizada por el Barrio Artigas de Treinta y Tres fue ganada por el salteño Agustín Moreira del Cerro Largo, con todo el podio de la clasificación General tras dos etapas, recordemos que Moreira ganó la primera y fue cuarto en la segunda.

Clasificación General

1) Agustín Moreira (Club Ciclista Cerro Largo)

2) Fernando Méndez (San Antonio Florida)

3) Leonel Rodríguez (Club Ciclista Cerro Largo)

4) Ignacio Maldonado (Unión Treinta y Tres Vergara)

5) Matías Presa (Club Ciclista Cerro Largo