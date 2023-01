Ciclismo. Apertura Nacional de la Federación Ciclista de Montevideo será el 15 de enero.

El domingo 15 de enero la Federación Ciclista de Montevideo tendrá su

Apertura, la carrera es organizada por todo los clubes que conforman dicha

Federación, ello son: Club Ciclista Fénix, Club Social y Deportivo Amanecer,

Club Atlético Villa Teresa, Club Social y Deportivo Cruz del Sur, Agrupación

Corredores Ciclista Veteranos del Uruguay, El Equipo, Kom Cycle, Ova Team,

Club Atlético Peñarol, Club Atlético Independiente de Instrucciones.

La prueba tendrá su punto de concentración en las canteras de parque Rodo,

donde la categoría elite y sub23 y junior hora de largada oficial 10:00 am

Montevideo-Libertad + 4 giros al circuito de 4.5 km totalizando 143 km de

competencia .mientras que las demás pruebas se desarrollaran en el circuito

mencionado.

Horarios

8:00 Cat. +45 años – 55 minutos

Premiación 8:55

9:00 Concentración Elite, sub 23, Junior

9:15 Sorteo de caravana

9:30 Largada tren controlado

10:00 Largada oficial Elite, Sub 23, Junior – ruta 1

9:40 Cat. – 45 años y juveniles – 60 minutos

10:45 Premiación Cat. -45 años y mejor juvenil

10:45 Damas – 60 minutos

11:50 Premiación Cat. Damas

11:50 No federados – 50 minutos

12:30 Premiación Cat. No federados

12:35 a 12:54 Ingreso de Elite, sub 23 y Junior al circuito

13:15-13:30 Llegada Elite y sub 23 y Junior

13:45-14:00 Premiación Elite, sub 23 y Junio

Premios Especiales

Los premios especiales a disputarse serán premio Sprinter y premio Cima.

Ambos se disputaran dos sprint durante el recorrido, siendo ganador el ciclista

que sume más puntos entre los dos sprint disputados.