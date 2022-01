Vuelta de San Juan sería solo con ciclistas argentinos.

En el ciclismo sanjuanino reina la incertidumbre a dos semanas de la fecha pautada para el inicio de la 39° Vuelta a San Juan, todavía no definen si la harán con ciclistas nacionales o si se volcarán al plan C, la última opción para no dejar a esos dos fines de semana sin ciclismo.

Desde Gobierno y el Pedal Club Olimpia se mantienen cautos con el tema, pero reconocen que se encuentran trabajando a contrarreloj para tomar una decisión lo más pronto posible y señalan que la misma va a depender de la situación sanitaria, de cómo avanza la tercera ola de coronavirus.

Es un hecho que este año, como en 2021, San Juan no tendrá su Vuelta Internacional, tampoco selecciones ni equipos World Tour y pedaleros estrellas. La explosión de contagios en el mundo, sumado a las restricciones que se aplicaron en algunos países, fueron claves para que se tomara la edición de cancelar la prueba UCI Pro Series. A partir de esto, en San Juan empezó a tomar fuerza la idea de hacer una competencia solo con ciclistas nacionales.

7 etapas y con ciclistas argentinos solamente

Se trata del plan B que maneja la organización para realizar la Vuelta entre el 30 de enero y 6 de febrero, con 7 etapas en línea una contrarreloj, tal como estaba programada en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. Solo que esta edición tendría un pelotón integrado solo por equipos sanjuaninos y otros invitados de otras provincias: en un principio aspiran a que sean 180 ciclistas los que participen. Tampoco tendría etapas en el interior de la provincia como estaba pensado en un principio: los circuitos Valle Fértil-Jáchal y Calingasta quedarían excluidas

Esta nueva «Vuelta» sí habría etapa reina, el ascenso al Alto Colorado, y sería la única excepción de un recorrido que plantea que los ciclistas empiecen y terminen en el autódromo El Villicum, para evitar las aglomeraciones en los finales de cada prueba. Por eso también se piensa que el clásico cierre en la Avenida de Circunvalación termine también en el autódromo, que se disputen siete giros al anillo interno y que después los ciclistas viajen hacia Albardón.