Diversos procedimientos realizados por funcionarios de la Administración de Aduana de Chuy en los últimos días, han finalizado con la incautación de automóviles y mercaderías varias por un valor que supera los U$S 170.000 (ciento setenta mil dólares americanos).



En n el Resguardo Central del Paso Frontera de Chuy, al realizar la inspección rutinaria de un vehículo de transporte internacional con mercaderías de importación con destino a la ciudad de Montevideo, se constató la existencia de mercaderías de origen brasilero carentes de documentación.

Se procedió así a la incautación de 600 unidades de Café Melita, 240 unidades de café Iguacú, 1200 tarros de café Nescafé, 2160 pastas dentales, motores para portones automáticos, productos para uso veterinario, repuestos de automóviles y motos, entre otros. Enterada la Fiscalía Letrada Departamental y Juzgado Letrado de 1ra. Instancia de Chuy de 1er. Turno, se dispuso la conducción del chofer propietario del rodado a la Seccional 5ta. de Policía de Chuy, ordenando también la incautación de vehículo y mercaderías. El valor comercial de la mercadería incautada en este operativo ronda los U$S 149.000 (ciento cuarenta y nueve mil dólares americanos).

Por su parte, en los últimos días, se logró la incautación de dos vehículos extranjeros por presunta violación al Decreto 92/2018 , el cual establece las normas para la circulación de vehículos de turistas, particulares y de alquiler en los estados parte del MERCOSUR. En ambos casos la Fiscalía Letrada Departamental de Chuy dispuso el emplazamiento de los choferes y la Sede Judicial competente la incautación de los vehículos con elevación de antecedentes. El monto de los vehículos incautados se calculó en el entorno de los U$S 23.000 (veintitrés mil dólares americanos). De esta forma, el monto total de lo incautado en los tres procedimientos ronda los U$S 172.000 (ciento setenta y dos mil dólares americanos).