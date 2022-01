Christian Pintos, el de la presidencia de El Tanque.»A un período especial de pases somos los primeros en rechazar»

En el 2017, El Tanque llegó a la Liga Salteña de Fútbol, sumándose a Libertad. Ese mismo año, los dos ascendieron a la «B». Real es que en el caso de El Tanque, en el 2019 produjo un hecho sin antecedentes: ascender a la Divisional «A» de la Liga Salteña de Fútbol.

Fundado en 1996, al equipo no le ha faltado protagonismo y pasó por tres Ligas: la Agraria, Comercial y Liga Salteña de Fútbol. Un caso excepcional. Pero el hecho con la entidad del Barrio Burton, es que no se solo se apega a ese pasado de avances reales en el plano institucional y deportivo, porque tampoco deja de procurarse el crecimiento. Para restaurar la sede y para disponer de campo de juego propio.

La semana pasada se juntaron para ir labrando el destino 2022, que para El Tanque implicará su segundo año consecutivo en la Divisional «A». Con nueva Comisión Directiva. Es cosa de pasar revista a quienes la conforman.

DESDE CADA UNO Como presidente, Christian Pintos. Vicepresidente: Gabriela Arbello. Tesorera: Karen Pintos. Protesorera: Patricia Herrera. Secretaria. Eugenia Pintos. Prosecretario Gustavo Pintos. Vocales: Richard Escobar, Cristian Silva, Oscar Silveira, César Bueno, Sandra Pertusatti. Coordinadores deportivos: Américo Montero, Pablo Pereira, Sergio Benelli. Prensa y propaganda; Fernando González.

EL RECHAZO FRONTAL Lunes pasado en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, cuando los neutrales revelaron a los delegados de clubes, la propuesta de campeonato, sujeta a variantes o no. Pero como novedad, se plantea un período especial de pases, para que jugadores de la «A» puedan jugar en la «B» e igualmente de la «B» a la «A».Hay que tener en cuenta que la «B» iniciaría su torneo en el mes de marzo o caso contrario en la primera semana de abril, para finalizar el 24 de julio.A cuenta de El Tanque, fue el propio Christian Pintos que irradió el pensamiento. «porque a un periodo especial de pases, somos los primeros en rechazar. Termina beneficiando a aquellos clubes que tienen una posibilidad económica superior. En los tiempos de la Liga Agraria, sufrimos estas ideas, que determinan una desigualdad. Había equipo que podían reforzarse y terminan imponiéndose sobre aquellos que tenemos limitaciones económicas. No es justo. Pero además crea una distorsión interna en el plantel, del jugador que se va pero después vuelve. No queremos saber nada sobre un período especial. Que la igualdad sea para todos»

La familia de El Tanque. Del reencuentro a las decisiones. Aunque la temporada en la «A» en el calendario, surge lejana. Pero es tiempo de echar la base. La Comisión Directiva ya está.