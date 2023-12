Christian Luna (Arsenal). «Nos ganamos esta chance»

«Es cierto que perdimos los dos partidos que jugamos contra ellos. Pero esas dos derrotas dejaron enseñanzas y lo de este partido es la ocasión para corregir. No es cosa de repetirlos tantas veces en esta semana: pero nos ganamos esta chance. No solamente por los 3 puntos y la posibilidad de jugar una final de liguilla, sino porque el equipo tiene con que para jugarle a Ferro. No sé si los antecedentes juegan tanto en partidos como estos. Nos ganamos esta chance y la idea es darlo todo desde cada uno, para que el nivel colectivo sea el que equilibre a Ferro. Nos sacaron tres puntos….bueno….vamos a jugarnos para descontar esos tres puntos. Creo que Arsenal es algo más que una ilusión»

(CHRISTIAN LUNA. El zaguero que llegó desde Montevideo hace tres años atrás. Primero en Salto Fútbol Club. Después Arsenal. La receta de un apto como él)