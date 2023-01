Christian, el de El Tanque. «estuve y siempre estaré»

«Crecí dentro de esta Institución, hijo de uno de sus fundadores. Tuve el privilegio de pasar desde hincha, jugador, técnico, dirigente concretando varios logros, hoy soy un papá donde su hijo también es fanático de estos colores. Estuve y siempre estaré, para colaborar con este gran club. Lo mejor para la nueva directiva en este 2023 y a seguir creciendo. El Tanque, club del barrio, joven en sus años, pero con grandes historias y trayectorias».

A la manera de CHRISTIAN PINTOS, tras alejarse de la presidencia de El Tanque. El objetivo de colaboración no faltará, pero sin asumir roles de conducción. Un presidente con glorias incluídas, más una vigencia real. La misma que supone El Tanque jugando en la Divisional «A». El Tanque que tan solo en un estrecho tiempo, pasó por las tres divisionales de la Liga Salteña de Fútbol. No hay tantos casos en la historia. Simplemente que no los hay.