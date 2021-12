Christian April: artista circense que qudó varado junto a su familia en nuestro país cuando apenas comenzaba la pandemia

«La bendición más grande fue habernos quedado en Uruguay»

Este 29 de diciembre Christian April – artista circese – presentará en el Teatro Larrañaga un show infantil, luego de varias cancelaciones e imprevistos. El show tendrá ese día dos fu-n ciones; una a las 19 y la otra a las 21 horas.

Es esta una historia de auténtica resiliencia, de canto a la vida y de so­breponerse a todos los efectos adversos. Una historia que demuestra que la unión hace la fuerza y que siempre se puede volver a empezar. Cristian April junto a un grupo de quince artistas de circo – llegó el 5 de marzo del 2020 a nues­tra ciudad.

April es ecuatoriano y su esposa brasileña. Alg-u nos de sus hijos son na cid os en Ecuador y otros en Perú, debido a que la actividad circense los lleva de gira permanentemente.

Hoy luego de haber que­dado varados en marzo de 2020 – a dos años de la aparición del Covid 19 rediseñan su futuro.

Christian April estuvo recorriendo distintos lu­ gares de Sudamérica en­tre ellos Colombia desde el 2015 hasta el 2018 19 realizando funciones. «Vivimos la experiencia hermosa de recorrer los distintos lugares de Co­lombia tales como Ba rranquilla. Cartagena … unos entornos natu-ra les maravillosos. Llegó el momento en que nos salió un contrato para Bolivia.



Hicimos giras en teatros y coliseos, porque nosotros tenemos el circo del horror y el show infantil. «Logramos hacer una gira de nueve meses en Bolivia qué empezó en el 2019 y terminó en el 2020 fue en este mamen – to que nos surge la idea de venir a Uruguay ya que teníamos personas amigas que tienen un circo aquí» – nos cuenta.

-¿Cómo fueron los pre parativos para llegar a Uruguay?

-«Se coordinó el viaje durante todo febrero, llegando aquí a Uruguay el 5 de marzo. Teníamos planificado hacer dos presentacio­nes el 14 y el 15 de marzo de 2020 en el Club Salto Uruguay. Vinimos con un grupo de 16 personas como ya sabemos el 13 de marzo cierran todo y comienza la cuarentena para nosotros fue fatal porque solamente para llegar hasta acá hicimos una inversión de $5000 dólares de buenas a prt meras de buenas a pri meras perdimos la inver­sión y nos quedamos en cero sin saber qué hacer pagamos los veinte días de publicidad, también los afiches que había­mos mandado hacer. A􀀏 quitamos tres autos para hacer la movida publid ta ria por toda la ciudad .

Habíamos contratado a personas para repar­tir los panfletos en los liceos en los diferentes centros educativos». Se pagaron todos los servicios por adelanta do, lo que llevó a la familia circense a la pérdida de todo lo que habían invertido. Para colmo de males, tampoco podían regresar a su tierra natal, porque estaban cerradas las fronteras.

-¿Cómo fueron esos pri­meros días desde que se inició la cuarentena?

Tuvimos como quince o veinte días sin hacer nada; pero gracias a Dios como lo que ofrecíamos era un espectáculo de circo. Trajimos máqui nas de pop, de algodón de azúcar, máquinas de hot dogs y tuvimos que ingeniárnosla para salir a vender alimentos en plena pandemia. Nos fuimos al medio de la carretera a ofrecer el algodón de azúcar. Mucha gente no compraba por­que como veían que éramos extranjeros, te­mían que tuviéramos el virus».

Luego de un período de adaptación de la propia gente a la familia April, fueron tomando mayor confianza y empezaron a comprarle los snacks. Pero aún así surgieron imprevistos dadas las pautas del clima … cuan­do hacía mucho frío la gente no compraba los algodones y cuando el calor arreciaba, los algo­dones se derretían. Con todos estos avatares, Christian April junto al grupo del artistas lo­graron sobrevivir, faltan­do apenas tres meses para cumplirse dos años de su estadía en nuestro país. «Hemos podido vivir, pero muy al límite. Al no poder regresar en plena pandemia porque había que cruzar cuatro fronteras, se tornó aún más difícil.

El grupo de circo se com­pone de dieciséis personas de diferentes nacio­nalidades.

En la búsqueda de un camino alternativo, el artista buscó ayuda en la embajada de su país, donde le explicaron que en Ecuador la situación era aún más crítica y que lo mejor era que se que­dara en Uruguay, dan de las cosas estaban un poco más controladas. «Decidimos quedarnos porque donde fuéramos debíamos enfrentar el mismo problema. Y en cualquier parte, el circo es el primero en cerrar y el último en abrir».

Qué fueron decidiendo­ sobre la marcha?

«En un principio quería – mas volver a Colombia donde teníamos guarda­dos muchos equipos del circo; seis carros, camio­netas, camiones grandes, seis casas rodantes y un circo completo evaluado en setenta mil dó­lares. El señor dueño del galpón y que se hacía cargo del cuidado del mismo falleció por Covid en abril de ese año y al quedar abandonado el local, entraron a robar. Llamé a la policía y a un abogado que me consiguieron unos parientes. Pero Colombia es tan grande que se tornó imposible que alguien pudiera viajar hasta allí en plena pandemia. En menos de veinticuatro horas robaron todo. Cuando finalmente viajó un primo que tardó dos días en llegar, ya no había nada; solamente un par de fierros». La familia April, decidió por el momento que­darse en nuestro país

y arrancar desde cero, porque todo lo que lo­graron construir y de­jaron a custodia en su país, irremediablemente se perdió. Hizo el intento de hacer dos shows y fueron cancelados debido do a la pandemia.

Hoy tienen programado el espectáculo infantil para el próximo 29 de di­ciembre y a partir de esa fecha decidirán el destino de sus vidas para el próximo año.

Entre tantas sombras, también se vio una luz al final del túnel. .. sus hijos fueron admitidos en la escuela de nuestra edad donde les brindaron todas las facilidades y han logrado consolidar su formación.