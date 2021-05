Chofer de la ambulancia, expresa preocupación por conductas irresponsables ante la emergencia sanitaria en Colonia Lavalleja

También faltan recursos para una mejor labor policial

Muy preocupado por la situación sanitaria que atraviesa Pueblo Lavalleja a raíz de los múltiples casos de Covid, se encuentra Ruben Rodríguez, funcionario municipal y uno de los choferes de la ambulancia de aquella localidad. En busca de generar conciencia en la población e intentar encauzar ciertas conductas inapropiadas en medio de la emergencia sanitaria, fue en el programa “Peces de Colores”, que se emite por Radio Libertadores, que Rodríguez realizó el pasado sábado una serie de críticas especialmente a jóvenes y adolescentes, pero al mismo tiempo dejó al descubierto una realidad preocupante que es la falta de móvil policial en la seccional 10ª (aunque sobre este último punto, dijo ayer en comunicación con EL PUEBLO que el fin de semana hubo alguna señal de respuesta). Aquí, parte medular de la entrevista.

-¿Cómo es su trabajo en la ambulancia?

Somos dos funcionarios municipales que rotamos 15 días cada uno como choferes de la ambulancia. Son 15 días de guardia las 24 horas del día, con el teléfono todo el tiempo, atentos a cualquier llamado, una dedicación total. Gracias a Dios tenemos un buen servicio de ambulancias…

-¿Le ha tocado vivir algún traslado difícil por Covid?

Sí, hemos trasladado personas con casos positivos de Covid en una situación bastante complicada de salud. Y nosotros que somos de la localidad, más allá que trabajamos en la salud, conocemos a esa gente y nos termina afectando mucho también. Entonces es a eso que yo voy, ¿tenemos que esperar que muera un familiar de nosotros para ver cómo es la realidad y recién tomar conciencia de lo que está pasando hoy en Colonia Lavalleja? Porque lamentablemente, y te lo afirmo como algo muy seguro, acá hay gente con caso positivo confirmado y que no cumple la cuarentena. Ayer (viernes) por ejemplo una señora, que era caso positivo, se fue a la localidad de Valentín a vacunarse… Creo que tenemos que querernos a nosotros mismos y respetar a la sociedad, a la población y a tus mismos familiares. Si vos no te querés a vos mismo, bueno… Pero tenés que respetar a los demás.

-¿Y allí no se respeta? Cuéntenos cuál es el panorama.

Lavalleja está ahora viviendo de cerca lo que es la pandemia. Hace más de un año que el Uruguay está en esto y nuestra localidad, que es uno de los pueblitos del interior, hoy está tocada por esto. Hoy tenemos unos 50 casos positivos y unas 60 personas en cuarentena esperando resultados. Es un número muy importante para la poca población que tenemos. La verdad que es muy preocupante que esté pasando esto en un pueblito del interior, donde somos nosotros los culpables de no cumplir con los protocolos. La verdad que no hemos tomado conciencia, no lo hemos tomado a este virus con la seriedad necesaria. Creo que las personas mayores son responsables sobre la situación, pero lamentablemente los adolescentes y la juventud no respetan los protocolos. A altas horas de la noche hay aglomeraciones de gente, fiestas clandestinas… Me molesta porque los gurises tienen personas mayores en sus casas, sus papás, sus abuelos, los padres les hablan y les hablan pero lamentablemente la juventud hoy está muy cambiada en ese tema.

-¿Falta intervención de las autoridades o intervienen pero no alcanza?

Ante todo quiero sacarme el sombrero y saludar a la Dra. Dorkas Rolón y al equipo de salud que están dejando todo en la cancha para que se cumplan todos los protocolos como debe ser, pero llega un momento que te saturás como cualquier ser humano, te cansa y te da ganas de tirar la toalla. Y sobre la Policía no tenemos quejas porque se denuncia y ellos están. Pero ya que me toca el tema, imagínese que una jurisdicción tan grande, donde contamos con unos 4.000 habitantes y más de 700 quilómetros de caminería, no es fácil. Esto sumado a que hace dos meses casi que la seccional 10ª. no cuenta con un móvil, creo que es una falta de respeto hacia los propios policías.

-¿Cómo es eso de la falta de móvil?

No tienen móvil, se mueven por sus propios medios, a veces ves los policías a pie o le piden el vehículo a algún vecino para poder moverse en caso de un llamado, y creo yo que las autoridades son las culpables, porque después le echamos culpa a los policías y no son ellos los culpables sino sus superiores. Así que acá no le vamos a poner la culpa a las autoridades de Salud Pública ni a la Policía, porque acá la doctora trabaja a rajatabla con el protocolo, le pide a la población que cumpla con los protocolos, la Policía hace lo posible y lo imposible, pero lamentablemente creo que nosotros, los mismos pobladores, somos los responsables de lo que está pasando en Colonia Lavalleja.