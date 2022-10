Una charla sobre control zonal de garrapata y seguridad rural se realizó este miércoles 19 de octubre con vecinos de paraje El Rosario, de la Octava Sección de Treinta y Tres. La actividad, que estuvo organizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección de Servicios Ganaderos, se realizó en el establecimiento de Washington Rodríguez y estuvo a cargo del Dr. Marcelo Cortés. Participaron unos 10 productores en total.

Silvana Flores es productora en el paraje El Rosario. Vive junto a su esposo y sus dos hijos. Se dedican a la producción ganadera y están comenzando con apicultura. La charla se realizó en su predio. Cuenta que la actividad surgió por inquietud de los propios vecinos: “surgió por una inquietud que teníamos los vecinos de la zona por el tema de la garrapata (…). Lo que hicimos fue hablar por medio de un integrante del Equipo Territorial de Desarrollo Rural, para ver de qué forma podíamos conseguir una charla informativa porque es un tema que nos está preocupando en la zona. Vemos que es un problema que se nos puede ir de las manos”.

En cuanto a la jornada, señaló que le resultó muy provechosa: “Nos benefició, aprendimos muchas cosas que no sabíamos, fue muy informativa y muy clara a la hora de explicarnos. La verdad que todos los vecinos que participamos quedamos muy conformes”.

Por otra parte, Silvana también hace referencia a la necesidad que tienen los vecinos de acceder a la información: “Hemos pedido integrar el grupo de WhatsApp de la Mesa de Desarrollo, justamente para enterarnos de las propuestas y las convocatorias, para informarle al resto de los vecinos, porque hay muchas cosas de las que no nos enteramos. Hay convocatorias y proyectos que muchas veces no nos enteramos o que cuando nos enteramos estamos muy sobre la fecha de cierre y no nos dan los tiempos para presentarnos”, señala.