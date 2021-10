Chaná y Paso del Bote;la que manda es la «C»

De fútbol se trata y de la «C» también, cuando esta noche jugando en el Parque Humberto Forti desde las 20.30′ se enfrenten Chaná y Paso del Bote. Después de todo, la «C» igualmente manda cuando se lo propone o la opción es generosa como en este caso.



Los dos por plantear estabilidad en el rendimiento y la mira de asumir la persecución respecto a Lazareto y Cerro, quienes comparten la primera colocación. Mañana sábado en tanto, con todo el complemento.

En el Parque Humberto a las 18.30′- Barcelona vs Parque Solari. Desde las 20.30′- Florida vs Huracán. Finalmente en el Parque Carlos Ambrosoni, con el complemento de dos partidos. A las 18.30′, el partidazo de Lazareto vs Cerro y dos horas después, Almagro vs Quinta Avenida-Treinta y Tres.