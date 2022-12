Chaná: Sebastián Conti es el nuevo presidente del baby fútbol.

La sub-comisión de baby fútbol de Chana realizó el pasado lunes asamblea

anual en la sede de Chana, ubicada en Luis A de Herrera y Brasil.

En la oportunidad se realizó la memoria y el balance de la temporada 2022 y se

procedió a la elección de autoridades para el 2023.

En nuevo presidente es Sebastián Conti, quien tomara la posta de Darío

Correa, quien estuvo varios años al frente de la subcomisión, Correa seguirá

como delegado ante la Liga.

A nivel deportivo recordemos el baby futbol chanaense cerró su año con una

gran despedida el pasado fin de semana en el Parque Fátima.

Repasemos como quedó integrada la sub-comisión:

Presidente: Sebastián Conti.

Vice-presidente: Robert Olivera

Tesorera: Gladys Machado

Por-Tesorera: Belen Severo

Secretaria: Cndy Cayetano

Pro-secretaria: Andrea Fornaroli.

REUNIÓN DE LIGA PARA EL LUNES 19 DE DICIEMBRE

En la reunión del próximo lunes 19 de diciembre que será una de las últimas de

la temporada de la Liga Salteña de Baby Fútbol se procederá a votar la

conformación de la Comisión Fiscal que luego tendrá unos días para trabajar

en la fiscalización del área económica de la LSBF, una vez finalizado su trabajo

deberá brindar el informe al respecto a los clubes.

La votación se iba a realizar el pasado jueves, pero no hubo reunió debido a

que los neutrales estaban abocados en la organización de la entrega de

premios que será hoy en plaza Treinta y Tres.

LIGA AGRARIA BABY FUTBOL ORGANIZA TORNEO SENIOR

La sub-comisión de baby futbol de la Liga Agraria organiza para este fin de

semana del sábado 17 y domingo 18 de diciembre un Torneo Senior a

beneficio de la institución.

El mismo tendrá premios para el campeón y el vice, la entrada será módica y

se contará con servicio de cantina.

PARTIDO AMISTOSO A BENEFICIO NACIONAL – CHANA EN SUB 13

El próximo martes 20 de diciembre los equipos de Chana y Nacional jugarán un

partido amistoso en categoría 13 años en el Parque Humberto Forti.

La entrada será un alimento navideño no perecedero que luego será repartido

en algunos merenderos de nuestra ciudad.