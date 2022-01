Cerro con 8 de menos; Palomar con 3 y mañana el despegue de la tercera fecha

Fernando López ampliará por nota.

La victoria de Palomar sobre Cerro el sábado a la noche en el Parque Dickinson, en lo que constituyó el cierre de la segunda fecha de la segunda rueda, que determinará el segundo ascenso de la «C» a la «B». El segundo gol de Palomar y casi en lo inmediato, el descalabro total y la violencia mandando. Trifulca en la cancha, la mayoría de los actores para responder desde la agresión y el árbitro Fernando López, determinando la conclusión del partido.

Tras el juego, el árbitro central procedió a denunciar a un total de 8 (ocho) jugadores de Sportivo Cerro, mientras fueron 3 (tres) los de Palomar.



A la luz de lo expuesto, Cerro queda con inferioridad numérica, por lo que ya esta noche en la sesión del Consejo de la Divisional, se le acreditarán los puntos a Palomar, que en la tabla de posiciones se convertirá en el nuevo líder con 23 puntos, sumando dos más que Cerro y cuatro en la ventaja en relación a Almagro, mientras Parque Solari escaló a 18. En el caso de Parque, rige un suspenso, desde el momento que Quinta Avenida-Treinta y Tres le reclamó los puntos por los hechos de violencia sucedidos después del partido de la primera fecha.

LA NOTA DEL JUEZ

De lo que no hay dudas, es que la divisional se vio sacudida por hechos naturalmente penosos en las dos fechas disputadas. Que Cerro y Palomar hayan concluído, bajo el manto de la intolerancia, mancha a una divisional que hasta entonces había revelado una impecable estructura organizativa, con lo que implica iniciar su torneo en un año y finalizarlo en el siguiente.

Seguramente que esta noche no faltarán voces que rechazarán lo actuado, mientras se cierne una expectativa natural, teniendo en cuenta que el árbitro central elevará una nota, ampliando aspectos relativos a lo sucedido. Claro está que no podrá sumar elementos nuevos. Respecto a los jugadores, los denunciados son los aludidos: 8 en Cerro y 3 en Palomar.

LA MIRA EN LA TERCERA

Es claro que en la «C» no pierden tiempo y ya mañana martes, está pactado el inicio de la tercera fecha, incluyendo el partido de Cerro vs Quinta Avenida-Treinta y Tres, a las 20 horas en el parque Ernesto Dickinson. Los hinchas de Cerro a la Tribuna España y los de Quinta, a la Tribuna del Este.

El miércoles 19 con los dos restantes partidos, igualmente en el estadio.

Hora 19.30′- Almagro vs Barcelona.

Hora 21.30′- Parque Solari vs Palomar.

Los hinchas de Almagro y Parque Solari, con destino a la Tribuna España.

Es la base para el juego de la tercera fecha, que hoy será ratificado, en el ámbito de la Divisional «C». A tres fechas de la conclusión. Chaná ascendió. ¿Y ahora quién?