Ceremonia de clausura y Premio Arca

ARCA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Luego de una semana de cine en el entorno del flamante Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry -MACA- el festival ARCA llega al fin de esta primera edición.

Organizado por Coral Cine y Maca, el festival ARCA bajo la dirección de Mercedes Sader y la dirección ejecutiva de Sebastián Bednarik y Andrés Varela, contó como anfitriones a Silvana Neme y Pablo Atchugarry, quienes dieron la bienvenida al séptimo arte a la propuesta del museo y la fundación. Del 9 al 14 de enero el público pudo disfrutar de una selección de películas enfocadas en las artes: 20 largometrajes de ficción, documentales y una galardonada animación formaron parte de la programación del festival, con la curaduría del italiano Sergio Fant, programador también del Festival de cine de Berlín y de Trento. Las películas fueron elegidas por su temática y por su calidad cinematográfica, producciones recientes, estrenos para Uruguay y también estrenos Latinoamericanos y el estreno internacional de Paper and glue dirigida e interpretada por el artista francés JR.



La sala de cine del nuevo MACA ofreció dos películas por día en las que los espectadores pudieron disfrutar de historias y cinematografías tan variadas como interesantes, como Mau, de Benjamin y Jono Bergmann sobre la vida del talentoso diseñador Bruce Mau, quien cuenta, entre otras, cómo re diseñó la ciudad de la Meca. Banksy el más buscado, de Aurélie Rouvier y Seamus Haley, que plantea una investigación sobre la identidad del reconocido graffitero. Más allá de lo visible: Hilma af Klint, dirigida por Hallina Dyrschka, sobre la primera pintora abstracta, que, sin embargo, es excluida de la historia del arte. O el ensayo poético de Ultimos y primeros hombres, dirigida por el recientemente fallecido músico islandés Jóhann Jóhannson. Con gran recibimiento del público se proyectaron las dos películas uruguayas con la presencia de sus directores que dialogaron con el programador y los espectadores: La intención del colibrí, de Sergio de León y Así pasamos dirigida por Diego Parker Fernández -director de la recientemente estrenada La teoría de los vidrios rotos. Se sumó a la experiencia de cine bajo las estrellas, una pantalla exclusiva para el video arte con una selección de piezas de la Bienal de la Imagen en movimiento de Ginebra -BIM- organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Ginebra y curada por Andrea Bellini y Laura Bardier de la feria Este Arte. Participaron también como artistas invitados con una selección de obras en video los uruguayos Pablo Uribe y Guillermo Zabaleta. En el gran parque de esculturas todas las noches se proyectó cine bajo las estrellas en pantalla gigante. Allí pasaron Walking on water de Andrei Paounov, un impactante documental sobre el artista Christo -en exposición en el MACA; La vida solitaria de Antonio Ligabue de Giorgio Diritti, una ficción basada en la vida del reconocido artista italiano; la última investigación sobre Salvador Mundi, la obra más cara de la historia El Leonardo perdido dirigida por Andreas Koefoed; Helene, de Antti Jokinen, una superproducción finlandesa basada en la vida de la artista Helene Schjerfbeck; la aclamada La pintora y el ladrón de Benajamin Ree, un increíble documental que supera los límites del género; Paper and glue, la última película del nominado al Oscar JR y la mutlipremiada animación húngara dirigida por Milorad Krstic Ruben Brand, Coleccionista. Al término del festival se otorgó el premio ARCA a mejor película, una magnífica escultura del artista Pablo Atchugarry estimada en 60 mil euros, a Paper and Glue dirigida e interpretada por el legendario artista francés JR cuyas impactantes fotografías a gran escala han cubierto cientos de muros en todo el mundo durante casi dos décadas.

Este documental, una coproducción entre Francia y Estados Unidos, tuvo su pre-estreno en el festival de Tribeca de 2021 y su estreno internacional en el festival ARCA, donde obtiene este galardón “Por explorar la gran capacidad del arte para desafiar perspectivas y unir comunidades, esta película pone en valor el poder del arte y el trabajo del artista, que hace visible y da voz a quienes no la tienen”.

Se otorgaron también dos Menciones Especiales: a La intención del colibrí de Sergio de León “Por recuperar la memoria de la vida y la obra del artista Ulises Beisso logrando con profunda sensibilidad y una impecable fotografía rescatar su arte y generar el redescubriendo de su obra.” Y al largometraje Volevo nascondermi de Giorgio Diritti “Por romper las barreras entre la pintura y el cine con una biopic sobre la vida de Antonio Ligabue que vibra con los colores del artista italiano bajo la formidable interpretación de Elio Germano. ARCA International Film Festival volverá al MACA en su segunda edición en enero 2023.

EL PREMIO ARCA

Así como la Palma de Oro del festival de Cannes fue diseñada por Jean Cocteau; la Academia de Cine Francés otorga los César, una escultura diseñada por Cesar Baldaccini; la famosa estatuilla del Oscar es una escultura diseñada por Cedric Gibbons y realizada por el artista George Stanley, el premio ARCA es una escultura del artista Pablo

Atchugarry.



La particularidad de este galardón radica en que se trata de piezas únicas, una edición limitada de 8 esculturas en bronce que tienen cada una un valor estimado en 60 mil euros. Es inédito para un festival de cine premiar con una obra de arte única y cuyo valor continuará aumentando con el correr de los años, convirtiéndose seguramente en uno de los mayores premios que concede un festival.