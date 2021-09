Cerca del 95% de colocación en el remate 167° de lote 21

Este miércoles, Lote 21 realizó su edición de septiembre con una colocación del 94,8% de la oferta consignada. Las ventas fueron en vivo y en directo desde el Club de Golf y la administración del Banco Santander.

Consideramos que fue una muy buena colocación, teniendo en cuenta más aún que venimos saliendo del invierno, dijo Federico Rodriguez presidente del consorcio. Agregó que ésta, fue una muy buena oportunidad para el comprador de hacerse de ganados con kilos de invierno y tener esa ganancia compensatoria pensando en la primavera y las mejores pasturas y mejor calidad de pasto.

Rodriguez destacó la buena avidez y demanda por varias categorías como los terneros livianos y pesados que presentaron muy buenos lotes con valores importantes logrando máximos de 2,60 dólares para los más livianos. En el caso de los ganados preñados, hubo una puja muy interesante donde los ganados se premiaron, principalmente en aquellos que traen una carga genética muy importante.

VALORES:

Terneros hasta 140 kg.: U$S 2,51 (-3.46%); terneros más de 140 kg.: U$S 2,30 (-1.29%); terneros generales: U$S 2,33 (-3.32%); novillos 1 a 2 años: U$S 2,17 (0.93%); novillos 2 a 3 años: U$S 2,16 (4.85%); novillos más de 3 años: U$S 1,80; novillos 1 a 2 años Holando: U$S 1,71 (-0.58%); vacas de invernada: U$S 1,70 (-1.73%); terneras: U$S 2,17 (-1.81%); terneros/as: U$S 2,25 (0.00%); vaquillonas de 1 a 2 años: U$S 2,10 (3.45%); vaquillonas sin servicio: U$S 2,01 (6.91%); vaquillonas preñadas: U$S 703,86 (-7.2%); vacas preñadas: U$S 745,25 (9.08%); vientres entorados: U$S 1,72; piezas de cría: U$S 389,57 (2.52%).