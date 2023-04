Centro PYME de Salto atendió 1.500 empresas, llegó a 32 localidades y se ha cumplido con la mayoría de las metas que nos propusimos para esta gestión

Carmen Sánchez Presidenta de ANDE

En el marco desu visita a Salto con la presentación de Modo Digital, EL PUEBLO consultó a la Presidente de ANDE Carmen Sánchez sobre las propuestas que se han logrado concretar en el sector que lidera , tomando en cuenta las metas que se proponían en la campaña electoral para este gobierno.

Sánchez afirmó que la mayoría de las metas se han concretado y destacó los avances en financiamiento, tributos y capacitaciones para la micro, pequeña y mediana empresa.

«Yo creo que se ha logrado mucho, y te confieso que cada algunos meses repaso nuestro programa de gobierno en la hoja especialmente de PYMES y hemos ya concretado la mayoría de las propuestas que teniamos para el sector» .

FINANCIAMIENTO,TRIBUTOS Y CAPACITACIONES

En este sentido Carmen Sánchez repasó las metas alcanzadas hasta el momento basándose sobre todo en el trabajo de los Centros PYMES de todo el país , y las medidas aprobadas por el Gobierno Nacional.

«Por un lado hemos logrado mejorar las opciones de financiamiento y creo que durante la pandemia eso quedó claro . Destaco la capitalización del sistema de garantías que este gobierno ha capitalizado con muchísimos fondos y que se han llegado a multiplicar por diez la cantidad de créditos garantizados a través del Estado en todo el país. Se han abierto distintas líneas de crédito para micro y pequeños emprendimientos y se han brindado subsidios.»

Por otra parte abordó lo que se ha hecho desde lo impositivo.

«También se ha trabajadod desde lo impositivo con cambios que se propusieron y se aprobaron en la Ley de Urgente Consideración con cambios que ahora anunciara el Presidente en su última presentación ante la Asamblea General ya que junto con la rebaja de IRPF Y el IASS tambièn hay cambios tributarios que son mejores opciones mara micro y mediana empresas.»

Se refirió además a las propuestas en asesoramiento y capacitaciones .

«Hemos trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con Asistencia Técnica , con la Capacitación mediante los centros PYMES que suman 19 en todo el país y que en un solo año han atendido más de 10 mil empresas, llegando a 280 localidades en todo el territorio nacional porque en cada departamento hemos arribado a una cantidad de localidades. Repasando algunos datos de Salto , aquí se han atendido unas 1.500 empresas en el centro PYME y se llegó a 32 localidades, eso es la presencia del Estado de forma descentralizada en cada departamento y en cada pueblito.»

LO QUE QUEDA POR HACER

Carmen Sánchez sostuvo además que queda como deber trabajar en las debilidades de las empresas que atiende ANDE.

«Yo creo que queda trabajar en algunas cosas que tienen que ver más con debilidades estructurales que tienen las pequeñas empresas , que necesariamente hay que trabajar en la productividad , en que sean más eficientes , que logren ser más productivas y en eso la digitalización tiene mucho que hacer, porque se pueden acelerar procesos , disminuir costos, conseguir más clientes, y eso es quizás lo que nos está quedando por delante.»

«Los técnicos de la agencia hemos realizado un estudio sobre el cual presentamos un informe en el que señalamos que en realidad no encontramos grandes barreras a la entrada porque las empresas abren sin barreras y tampoco hay barreras a la salida, es decir que pueden cerrar la empresa facilmente. El problema que nosotros identificamos de las pequeñas empresas es que no logran sobrevivir más allá de tres años. Se crean, abren, empiezan a funcionar y llega como el valle de la muerte a eso de los tres años cuando menos de la mitad logra sobrevivir , y sólo una de cada cinco empresas logra dar el salto de pasar de micro a pequeña empresa y de pequeña a mediana. Entonces el problema está en el crecimiento ,en sostenerse y crecer y ahí es donde hay que trabajar. Algunas abren mal asesoradas en cuanto al producto, el lugar, los costos, y otras porque les cuesta sostenerse en la dinámica de poder seguir creciendo . Y hay un problema además en lo financiero para lo que estamos trabajando en Educación Financiera porque a veces se toman créditos que no son apropiados para la empresa.»

Carmen Sánchez es Licenciada en Economía por la Universidad de la República, tiene un posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Políticas Públicas por la George Washington University, y cursó una maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Salamanca.