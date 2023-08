Celina Neira: “el Teatro tiene la finalidad de satisfacer la comunicación del ser humano mediante un lenguaje hermoso”

Maestra, Actriz, Profesora de Arte Escénico

Se llama Celina Selva Neira Álvez, nació el 1º de agosto de 1981 y le dicen Celina, Celi o Cucharita, apodo que trae desde niña. Es Maestra, Actriz, Profesora de Arte Escénico y tiene pendiente culminar el profesorado de Filosofía. Apasionada por el arte, siempre está dispuesta a brindar sus conocimientos en la institución de donde se la convoque. Además del teatro, le gusta el samba, la bossa nova, la murga y el rock, la literatura…Con ella, nuestro Al Dorso de hoy:

1-¿Cuándo surge la inclinación por el Teatro?

Surgió cuando tenía 17 o 18 años. Conocí el teatro a través del MEC, en aquel momento venían a Salto profesores de la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático) a brindar clases y yo tomé los tres años que duraba esa formación de forma muy amena, como un hobbie, fue por decisión propia, empecé como para probar y sin embargo hice los tres años. Fue un autodescubrimiento impresionante que agradezco muchísimo, agradezco haber conocido el arte escénico. Al venir de una familia muy numerosa, en mi infancia no había tenido oportunidad de ir en forma particular a clases, clases de baile en realidad, porque de teatro no era común. Y fue así como inicié mi carrera teatral. Era una carrera que iniciaba como arte escénico esos tres años, donde explorábamos toda la parte creativa para luego, a fin de año, tener una muestra anual. El primer título o certificado que tuve fue ese del MEC. El teatro fue lo mejor que me pasó, me sorprendió, no esperaba, hasta el día de hoy sigo descubriendo teatros y descubriéndome.

2- ¿Qué más recuerda de esos cursos que se traían a Salto?

El primer año tuve como profesor a Juanito González, un verdadero placer, hasta hoy lo recuerdo, trabajábamos una construcción de personaje y construcción colectiva al mismo tiempo, lo que terminó en una muestra de arte callejero. Los otros dos años los hice con Graciela Escuder, también un placer, fue donde trabajamos textos dramáticos de autores nacionales. Cuando terminé, por motivos económicos no podía continuar los estudios en Montevideo…Fui mamá, continué estudiando, trabajaba, y sentía que el teatro había sido una de mis etapas más lindas pero que no había podido continuar. Fue entonces que estudié Magisterio y a través de los planes podía retomar un poquito la parte artística, teatral, en alguna obra. Así que esa formación teatral terminó siendo el origen de lo que hoy es mi trabajo profesional.

3-¿Por qué Magisterio?

Elegí ser maestra porque desde muy temprana edad empecé a trabajar como niñera y se despertó después en mí ese interés de todo lo formal de la Educación. Siempre me encantó lo social, entonces en aquel momento me dije: tengo que estudiar algo más y me incliné por la Educación. Me gustan las infancias, y fui descubriendo también la vocación en la formación, en lo que lleva a la transformación individual, colectiva, cultural y social, donde podemos promover en el otro justamente ese camino del “Yo puedo”, ese cambio que son como semillitas de motivación para poder cambiar nuestro entorno a través del hacer, de la acción…Y al decir acción, me llevó a nuevamente al teatro. Ya recibida de maestra sale un concurso para Educación Artística y ahí tenía que ir a rendir a Montevideo y quedo efectiva hasta el día de hoy, desde hace casi diez años.

4- Claro, como docente también en Secundaria por ejemplo…

Sí. En este momento como maestra no estoy ejerciendo, pero sí estoy trabajando dentro de la Educación Primaria como docente de Educación Artística, énfasis en Teatro, con niños de nivel Inicial hasta 6to. grado. También doy clases en el Bachillerato Artístico del Liceo 1. Este año estoy con 6to. pero he tenido oportunidad de tener 5to. también, dando Expresión Corporal y Teatro, en 6to es específico el conocimiento en Educación Teatral. También trabajo en la Colonia Escolar dentro de la Educación Artística, de forma colaborativa con los demás docentes y con las diferentes delegaciones de niños que vienen de diferentes puntos del país a pasar en la colonia de Termas del Arapey.

5-La vocación parece estar clara: arte escénico y docencia…

Sí, me encanta lo que hago, mi trabajo lo hago con mucho placer. El contacto con la docencia me ha dado muchos placeres, uno de ellos es crecer y estar en contacto con diferentes generaciones y compartir, con ellos y con los demás docentes, este crecimiento y cómo nos atraviesa todo la educación, lo cultural, lo artístico…La satisfacción de la docencia es infinita. También estudié Profesorado de Filosofía, me faltan dos años para recibirme, ya voy a retomar…

6-Antes de seguir con sus actividades actuales, ya que mencionó que viene de familia muy numerosa, cuéntenos algunos recuerdos de aquellos primeros años…

De mi infancia recuerdo el barrio Baltasar Brum, mis padres aún viven ahí, la zona de la Plaza Flores, la Escuela 5, la sede de Nacional… son todos los íconos de mi infancia. Justamente fui a esa escuela, hoy conservo mi amistad con personas que conozco desde la escuela; después estudié el Ciclo Básico y hasta 5to. en el Piloto, y luego terminé el Bachillerato en el IPOLL. En ese momento no había Bachillerato Artístico, entonces hice Humanística y Derecho. Al mismo tiempo también estudiaba Administración de Empresas, en UTU. Siempre rodeada de mis hermanos y hermanas, vengo de una familia muy grande sí, muy numerosa, 11 hermanos. Mis padres José Ramón y Zulma tienen alrededor de 50 años de casados. Y fue en la etapa de adolescencia que empecé a estudiar teatro.

7- Sigamos hablando de actividades teatrales en las que ha participado y actuales…

Como había comentado, cuando estudiaba con Juanito había hecho una obra de teatro callejero, y con Graciela las obras “Cómo vestir a un adolescente” y “Feliz día Papá”. También formé parte del primer Elenco Departamental de Teatro de Salto, bajo la dirección de Zully Valarino. En este elenco hicimos “El herrero y la muerte”, “El banquete de Platón” y “Los guardianes del tesoro”. Ese elenco después se disolvió y pasamos a formar un grupo de teatro independiente. hicimos algunas presentaciones, intervenciones. Desde el año pasado, había retomado un pequeño grupo haciendo intervenciones en espacios escolares donde llevábamos alguna pequeña obra infantil, dependiendo la fecha, o hacíamos alguna intervención de clown. También con una amiga, Marita Damiano, íbamos a centros CAIF, o a diferentes organizaciones donde brindábamos también intervenciones artísticas para que los chicos puedan conocer y disfrutar. También formé parte del grupo de humoristas Los Ases. Hoy continúo estudiando también, ya no acá en Salto sino en Argentina. Hago talleres teatrales, seminarios y clases a nivel universitario en la Facultad de Humanidades y Arte de Gualeguaychú. Estoy estudiando Dirección y Puesta en Escena en la Escuela Municipal de Concordia, así que siempre el teatro presente en mi vida, por un tema profesional y por crecimiento personal. Siempre busco continuar la formación teatral pero también desde lo pedagógico-didáctico. Siempre se aprende. Yendo a encuentros de profesores de teatro he tenido oportunidad de conocer a pedagogos reconocidos a nivel latinoamericano y se aprende mucho. Siempre hay cosas para aprender y el encuentro es positivo. Así que continúo estudiando, trabajo, tengo un pequeño proyecto de grupo de teatro, hemos realizado una obra para público infantil y familiar, y también me estoy desempeñando como productora o gestora cultural a nivel teatral; colegas que necesitan o van a exponer alguna obra, les facilito su venida y los contactos necesarios para realizarla…

8-¿Con qué objetivos se para frente a los alumnos al momento de dar clases de teatro?

Creo que el arte favorece muchísimo a todas las personas, considero que tendría que estar no solo en todos los programas de Primaria sino en todos los de Secundaria también. Es una formación totalmente integral que permite comprender la realidad, permite darle sentido, poder involucrarse en la realidad y producir desde el protagonismo individual y el trabajo grupal. Creo que toda la parte teatral apunta al desarrollo de la creatividad y de sujetos críticos y reflexivos. Dentro de mis clases trato que los chicos no crean que el teatro es solo el texto que voy a memorizar y exponer sobre un escenario, sino que hay varios tipos de teatro y puedo expresar no solo con palabras sino con todo mi ser. Me gusta trabajar mucho la expresión en toda su índole: palabra, cuerpo, juegos…Me gustaría que se apoyara mucho más toda esta parte de la educación artística, porque todo motiva al aprendizaje. Como metodología educativa, el Teatro me parece que tiene la finalidad de satisfacer la comunicación del ser humano mediante un lenguaje hermoso que es el artístico, promoviendo la autonomía del sujeto para fortalecer la autoestima, apropiarse de conocimientos y generar otros…

9-¿Y se logra eso?

Muchos de los alumnos cuando llegan a 5to, tuvieron la oportunidad de haber hecho algo artístico y muchos no. Se da más en las chicas, que la mayoría hace danzas, pero a veces no, y entonces cuesta bastante esa exposición que tiene que ver con el cuerpo, con la exposición de todo, la mirada del otro pesa bastante…Entonces en 5to se trabaja toda la parte de expresión no verbal, y se han dado resultados muy lindos que ayudan al ser íntegro.

10-Para finalizar, háblenos de su familia y de algunos planes a futuro…

Papá y mamá, que ya los nombré, trabajaron siempre, él en la construcción y ella como ama de casa, siempre me incentivaron al estudio y a pensar que querer es poder. Yo soy mamá de tres hijos: Candela de 20 años, Joaquín de 14 y Caetano de 4 años.