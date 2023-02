Ceibal sacando pecho: Braian Rodríguez, FacundoMoreira, Ezequiel Martínez, Enzo Suárez y Fleitas

-Ceibal es el Campeón Salteño. Aquel 18 de diciembre que se va alejando en el tiempo, cuando en los penales, decidió la imposición final ante Universitario. La última vez de un «Ceibo» reinando en el 2013, con el mando técnico de Ruben «Padilla» González. El hecho de ser campeón le genera a Ceibal una consecuencia: ser uno más en la disputa de la divisional «B» del Campeonato del Interior de clubes. Cuando la asamblea anual votó a la Comisión encabezada por Elio Rodríguez, la sentencia fue concreta: el Campeón Salteño como uno más en OFI. Con un imperativo que se plantea: un plantel que sea largo y con respuesta.

A LA HORA SEÑALADA

Un total de cinco jugadores llegaron el año pasado desde Salto Fútbol Club a Ceibal y permanecerán en el club por esta temporada. Los casos de Braian Rodríguez (delantero), Facundo Moreira (volante), Ezequiel Martínez (volante), Enzo Suárez (lateral por derecha) y Jorge Fleitas (golero).

La puja estaba planteada entre Salto y Ceibal, sobre todo por Braian Rodríguez. Cuando el goleador retornó a Salto, el diálogo surgió con el mando ceibaleño. Braian optó por Ceibal. Será su segundo año consecutivo. El 14 de agosto cumplirá 37 años. De lo que no hay dudas es que Ceibal no sufrirá debilitamientos, más allá del final de ciclo de Ángelo Sagradini que se fue a Palomar. En el Ceibal 2023, el plantel no está cerrado.