Ceibal o La Tablada Sur: esta huella de campeón

La suspensión en el fin de semana que pasó, pero mañana domingo es el día, para que surja un Campeón en la Liga Súper Senior, desde el momento que a las 11 horas en cancha de Nacional, se enfrentarán La Tablada Sur y Ceibal, con arbitraje de José Luis De Freitas.

Uno de los dos para reinar. Como asistentes, David Argain y Nicolás Baratta. La hinchada de La Tablada Sur al sector oeste y de Ceibal sector Este.A su vez hoy sábado, con dos partidos enmarcados en la quinta fecha. Los dos en cancha de Dublín Central. Desde la hora 15.30′ Racing vs River Plate (Daniel Ferreira) y a partir de la hora 17, Peñarol vs Ferro Carril (Camilo Cunha).

Mañana domingo también por la Divisional B, un total de cuatro partidos.Todos a las 9.30′ en cancha de Nacional, Daymán, Garibaldi y Paso del Bote respectivamente.Remeros B vs Círculo Policial (Sergio de los Santos).San Isidro B vs Libertad (Sergio Rivero).Ipiranga vs Garibaldi (Marcelo Díaz).Paso del Bote vs La República (Gervasio Gutiérrez).-Dispondrán de fecha libre, Remeros, Fénix y Guaraní.