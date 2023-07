Ceibal-Ferro el sábado y eldomingo de cuatro partidos

El partido entre Ceibal y Ferro Carril, pendiente de la segunda fecha de la primera rueda será especial y con entorno del bueno. Ceibal propuso jugar ese día y desde Ferro Carril, «miércoles o jueves, como venimos jugando». Finalmente desde los neutrales, la inclinación de la balanza.Ceibal y Ferro Carril pactado para el sábado a las 20 horas en el Parque Ernesto Dickinson.

En tanto, cuatro partidos se jugarán el domingo en el marco de la quinta fecha y los dos restantes, el miércoles 26 de julio. Es del caso repasar el fútbol que se viene.**********SÁBADO 22 DE JULIOCampo de juego: Parque Ernesto Dickinson.Partido pendiente de la 2ª fecha.Hora 20: Ceibal vs Ferro Carril.**********DOMINGO 23 DE JULIOCampo de juego: Saladero.Hora 14- Dublín Central vs Sud América.Hora 16.15′- Saladero vs River Plate.**********Campo de juego: Gladiador.Hora 14- El Tanque vs Nacional.Hora 16.15′- Gladiador vs Salto Nuevo.**********MIÉRCOLES 26 DE JULIO.Campo de juego: Parque Dickinson.Hora 19.45′- Ceibal vs Universitario.***********Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.Hora 20- Ferro Carril vs Arsenal.