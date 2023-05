Ceibal, destino de sábado yArsenal remata el domingo

Para la Divisional «B» del Campeonato del Interior, será la tercera fecha, por lo que estará finalizando la primera rueda. Para Ceibal, todo viento en popa, tras sumar 6 puntos sobre 6 y liderar la tabla. Será local el próximo sábado en el Parque Dickinson desde la hora 20. Al día siguiente, Arsenal y Colón de Tomás Gomensoro, serán preliminaristas de Universitario y Wanderers de Tacuarembó. En el caso de Arsenal, cargó la mochila de goles en la frontera, batiendo a Zorrilla 3 a 2, después de la caída inaugural ante Ceibal, El implacable retorno a la red por Javier Vargas y tres puntos que alientan la perspectiva verde, de cara al futuro inmediato: avanzar a la fase siguiente. Calidad de plantel no le falta.

***********

LA TERCERA FECHA Ceibal vs Zorrilla de Artigas. Sábado 6 de mayo 20 hs Campo de juego: Parque Dickinson Árbitros de Young y Paysandú Miguel Piñeyro, Roberto Sena y Gonzalo Añasco

**********