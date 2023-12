Ceibal decide la fusión;el presidente no votará

-Será en la próxima jornada, cuando en el Club Atlético Ceibal se proceda a la realización de la Asamblea extraordinaria, con el primer llamado a la hora 19. Si fuese necesario el segundo a las 19 y 30 y eventualmente tercer llamado a la hora 20, funcionando con los socios habilitados para votar. El punto uno y exclusivo se sabe cual y ha sido factor de debates, análisis y pronunciamientos: informar estado de situación de relación con Salto Fútbol Club.; tratar contenidos de Acuerdo Marco Deportivo entre ambas instituciones.

Lo de este sábado en Ceibal será determinante: por sí o por no. La masa societaria se expedirá. En tanto ayer al mediodía en «La Trastienda del Fútbol de Radio Arapey», sorprendió el presidente de Ceibal, Elio Rodríguez, cuando anunció que NO votará. Ni por sí ni por no. Se abstendrá de hacerlo.

Corresponde señalar que a cada socio se le concederá un sobre, el que incluirá en su interior la respuesta del socio: si o no. Por lo tanto, no a mano levantada. El sobre cerrado no delatará la inclinación y obviamente, tampoco el nombre de quien asumió la decisión. Para el presidente de Ceibal, «es una manera de hacerlo todo, más democrático».

De por lo menos dos meses a esta parte, nació a determinados niveles de la opinión en Ceibal, esta posibilidad: sumarse a Salto Fútbol Club y hacer abandono de la Liga Salteña de Fútbol. Todo como consecuencia de algunos fallos emergentes del Tribunal Arbitral. En algún momento desde Ceibal se escuchó decir: «nos están obligando a irnos»