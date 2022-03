El contrato que liga a Edinson Cavani al Manchester United expirará el 30 de junio y no sería renovado, ya que perdió lugar en el equipo inglés desde la llegada de Cristiano Ronaldo y su prioridad es llegar con la mayor cantidad de minutos posibles a noviembre, cuando se dispute el Mundial en Catar. Según informaron los diarios españoles Marca y As, y también el británico The Sun, la Real Sociedad es un candidato que se apunta fuerte para el fichaje del salteño como jugador libre. Procura un delantero de experiencia o tal vez uno experimentado y otro más joven, dependiendo de la posible venta del sueco Alexander Isak al Arsenal. Cavani, quien en la temporada 2021/22 se perdió varios partidos por lesión y registra apenas dos goles y una asistencia en 761 minutos, que fueron repartidos en 17 partidos oficiales, también interesa a Inter de Milán (como suplente), River Plate de Argentina y un par de equipos de Brasil, cuyo mercado de pases cerrará el mes que viene y reabrirá el 18 de julio.