Cavani-Araújo: el «riesgo cero»

Uruguay es uno de los primeros equipos que ya trabajan en Abu Dhabi para preparar el debut ante Corea del Sur (jueves 24, a la 10 horas de nuestro país).

Diego Alonso, con el Profe Ortega, han diseñado una programación individualizada, sobre todo en el aspecto físico, teniendo en cuenta las cargas que traen a sus espaldas los futbolistas de sus clubes y las lesiones con las que han llegado a Qatar. Son los casos de Ronald Araújo y Edinson Cavani, ambos claves en los esquemas de Diego Alonso pero que “sólo jugarán si están bien”, según explicó Ortega en la concentración. Con ambos jugadores se va a aplicar el ‘riesgo cero’ y no se les va a forzar en ningún momento en todo el Mundial si no están al 100% para rendir en los partidos que dispute el combinado celeste. De hecho, el futbolista del Barça, que fue operado el 28 de septiembre de “una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho”, lleva estandarizados los procesos desde Barcelona y cada etapa está supervisada por dos fisios del Barça que se encuentran en Abu Dhabi. No se le espera al menos para los dos primeros partidos. El trabajo de recuperación es “mancomunado con el Barcelona” y la idea es que vuelva cuando “el jugador, los médicos y el seleccionador estén de acuerdo”. Igualmente, Cavani llega tocado del tobillo (no ha jugado los dos últimos encuentros con el Valencia) y se le va a cuidar. Si hay riesgo de lesión más grave no se le forzará. El futbolista ha trabajado individualmente en el gimnasio y en el césped en los dos primeros entrenamientos del combinado charrúa en Qatar. La idea que tiene el futbolista es estar listo para el debut, dentro de diez días.