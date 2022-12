Catalina Correa, exdiputada y expresidenta del Frente Amplio de Salto

“No podés dejar de lado principios por un voto”

La maestra Catalina Correa fue de las primeras personas que estuvo a cargo de la filial del

MIDES en Salto, fue exdiputada y expresidenta del Frente Amplio (FA) de Salto, hoy milita

desde su Agrupación Humanista “Armando Aguirre” y nos presenta a un nuevo grupo de

reflexión desde su fuerza política que lleva por nombre “Raíces”.

¿De qué trata esta nueva propuesta dentro del FA de nombre “Raíces”?

“Raíces” empezó hace ya bastante tiempo, de hecho nos comenzamos a reunir antes de

que se hicieran las elecciones internas del FA (5 de diciembre de 2021), porque lo primero

que nos unió fue la figura de Mijail (Pastorino). En ese entonces pensábamos que queríamos

tener una alternativa como propuesta a los frenteamplistas para estas internas y

comenzamos a trabajar para posicionar la figura de Mijail como candidato a presidente del

FA, que por eso hoy es vicepresidente electo en esas internas. Ese grupo, que como dice un

compañero, es de reflexión, conseguido el objetivo que estuviera Mijail en la Mesa (Política)

representándonos, nos gustó el cariz que iban llevando esas discusiones porque somos muy

distintos, somos gente que viene de sectores nacionales, de sectores departamentales no

sectorizados, independientes, compañeros de la academia, gente que hace muchísimos

años que milita en el FA y gente muy joven que si bien hace una militancia más bien social o

académica, no lo venía haciendo dentro de un espacio donde también se discute de política.

Así que nos gustó ese espacio, nos fuimos juntando, se fue acercando más gente, así como

también hubo gente que se retiró porque en el grupo hay sectores nacionales y ya nos ha

ocurrido que tienen una posición a nivel departamental, pero a veces en lo nacional el grupo

no está de acuerdo con algunas cosas, y desmantela un poco lo que pasa en la localidad.

Entonces, para que eso no ocurriera, creo que con buen criterio, algunos compañeros

dijeron que hasta que sus respectivos sectores no se pronunciaran a nivel nacional, ellos no

podían tomar ese tipo de decisiones.

Así que como mencioné, “Raíces” es un grupo de reflexión para dar una propuesta distinta.

Algunos compañeros se ríen porque nos dicen “van a dar propuestas distintas ustedes que

son siempre los mismos, hace 40 años que están en el FA”. No es esa la diferencia. Para

poder llegar a algunos acuerdos en “Raíces”, siendo tan diferentes y grupos que hemos

llegado a estar bastante confrontados en algún momento, muchos de nosotros tuvimos que

ceder algunas cosas. Ese ceder fue un proceso interno de cada uno de los sectores en el que

muchos tuvimos que dejar algunas aspiraciones personales, sobre todo el de la crítica fuerte

a algunas situaciones con las que no estábamos ni estaremos de acuerdo, pero en el

consenso de la construcción colectiva con esos otros compañeros, entendimos que el

tiempo de duelo ya había pasado y que ahora es tiempo de propuestas. El duelo existió, el

encontronazo con la realidad fue jorobado, todos lo sabemos, pero ahora estamos en ese

proceso de construcción.

dimensiones, una para que el FA vuelva a ser gobierno en lo nacional, y la otra para que el

FA siga siendo gobierno en lo departamental, pero con una visión crítica…

desde el gobierno departamental con los que no hemos históricamente estado de acuerdo.

Hay un afán de clientelismo, de personalismo, de promesas incumplidas. Sabemos que hay

un montón de frenteamplistas que por esos motivos se retiraron, frenteamplistas de

muchos años. A veces me pongo a mirar fotografías de los actos que hacíamos como FA, de

los actos que hacíamos como Agrupación Humanista, y hay una cantidad de valiosísimos

compañeros que no se los ve más en ningún lado, no están en ningún sector, están en su

casa porque se han sentido desmotivados, frustrados, porque ha habido también desde el

gobierno y desde el FA a nivel nacional, no quiero usar la palabra porque es fea pero no

encuentro otra, un ninguneo al interior en el sentido que nunca las propuestas o decisiones

que hemos hecho, conociendo el territorio, han caído bien o pocas veces se tienen en

cuenta, pasa a nivel de cosas pequeñas y también de las importantes.

Respecto a la visión crítica que tienen con el gobierno departamental, puede apreciarse

que ese trabajo no solo lo mantiene en el gobierno sino que además lo hace crecer

electoralmente, ¿no están de acuerdo con eso?

-No estamos de acuerdo con ganar a cualquier precio. No podés dejar de lado principios por

un voto. Sé que hay compañeros que están muy afanosos por el tema electoral, pero como

el grupo “Raíces” no tiene un fin electoral, ni siquiera sabemos si tendremos candidato,

pero si tenemos claro que somos un espacio dentro del FA, eso tiene que quedar bien claro,

estamos dentro de la orgánica del FA, no somos una alternativa paralela al FA, que quien se

acerque sepa que estamos dentro del FA, y que cada uno de nosotros se ocupa y hace su

trabajo en sus espacios, en mi caso dentro de la Agrupación Humanista. Trabajamos dentro

de nuestros respectivos Comité de Base, todos pertenecemos a Comités de Base diferentes.

Pero además, en mi caso estoy en la Comisión de Comunicación del FA a nivel

departamental, hay compañeros que están en Finanzas, otros que están en Organización. Es

decir, estamos repartidos por toda la estructura frenteamplista, no somos algo distinto,

somos un grupo de compañeros frenteamplistas que queremos que se tomen medidas para

ordenar un poco la relación FA nacional con el FA interior, y también vemos como un

problema a nivel departamental, porque como siempre digo, no podés ofrecer tu casa si no

la tenés ordenada adentro. Primero vamos a ordenar la casa, que no es solo la casa

“Raíces”, me refiero a la casa FA, a la que notamos como algo desordenada, muy piramidal

en sus decisiones, aquella horizontalidad a la que los frenteamplistas apelamos de que todo

el mundo participe, que las minorías también tienen voz aunque no tengan votos, pero que

tienen ideas para aportar, y eso está un poco desdibujado en este FA salteño actual.

Separemos lo que es gobierno departamental de lo que es la estructura del FA a nivel

departamental. Si bien discrepamos con un montón de decisiones que se toman a nivel del

Ejecutivo Departamental, más que nada nos centramos en ordenar nuestra pequeña casa

FA, a eso nos referimos. Hay algunas decisiones que se toman adentro del FA que son muy

verticalistas, inconsultas, y nosotros creemos que aún aquellos que no tuvimos una cantidad

suficiente de votos para poder acceder a la Mesa Política, sí podemos, y lo estamos

haciendo, porque es una cosa que se logró desde las Bases, por suerte, de que aquellos

pequeños grupos que tuvieron poca votación, pudieran participar igualmente de la Mesa

Política con voz, pero sin voto. Esa también fue una lucha ardua. Permíteme subrayar que

no queremos dejar ese espacio en el FA, pero si queremos que se vuelva a esa participación

horizontal, que se dé un espacio para que la gente pueda opinar. Hay decisiones que a veces

no sabés de donde salen, cosas que pasan con compañeros, como renuncias, que no

entendemos por qué pasan, algunos espacios en las comisiones, y eso pasa porque hay una

incomodidad de cuerpos descolocados en una estructura que no es amigable con los

frenteamplistas.

Queda claro que hay diferencias en la interna del FA en lo local, ¿pero logran encontrar

puntos de encuentro cuando tienen que trabajar a nivel nacional?

puntos de encuentro cuando tienen que trabajar a nivel nacional? Como mencioné, no tenemos aspiración electoral, si tenemos un fin de aportar a

propuestas del programa del FA. Nos fijamos algunos temas importantes en los que

queremos especialmente aportar, como es el tema trabajo, no podemos cerrar los ojos

frente a la escasez de empleo en Salto. No podemos cerrar los ojos al tema de la vivienda y

de las condiciones en las que viven muchos salteños que basta con salir a recorrer los

asentamientos para poder entender lo que estoy diciendo. No cuesta mucho, es agarrar un

auto o una bicicleta o caminar y verán de lo que hablamos. No es justo que en un país que

podría autoabastecerse haya gente que pase hambre, no es posible. El turismo, es otro gran

tema que podría darnos de comer a todos y no da de comer a nadie, como esa famosa

teoría del derrame de la que tanto se habla pero que no se ve derramar por ningún lado,

porque no derrama ni desde la producción ni desde el turismo, ni desde nada de lo que se

proponga. En eso estamos trabajando, y desde esos lugares queremos aportar con

propuestas serias, pensadas. Quienes nos conocen a muchos de los que estamos ahí desde

hace mucho tiempo saben que no hacemos promesas, pero sí que vamos a trabajar en ese

sentido, y que todo aquel, sea frenteamplista o no, que quiera sumarse a trabajar, siempre

será bienvenido.

PERFIL DE CATALINA CORREA

Divorciada, tiene dos hijos y dos nietos.

Es del signo de Virgo.

De chiquita quería ser cantante.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Ser cantante.

¿Una comida? El asado y las milanesas.

¿Un libro? Platero y yo.

¿Una película? ET

¿Un hobby? La fotografía.

¿Qué música escucha? Si es buena, toda.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad y que haga fácil el diálogo para poder conocerlo.

¿Qué no le gusta de la gente? Que me mientan descaradamente.