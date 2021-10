Casa Amiga retomará sus reuniones de autoayuda próximo 4 de noviembre

Al cabo de varios meses con las reuniones suspendidas el próximo 4 de noviembre Casa Amiga reanudará las reuniones de autoayuda que venían realizando todos estos años, para apoyar, asistir y brindar contención a los pacientes oncológicos y sus familiares.

Teresita Artave – quien recientemente asumió la presidencia de la institución expreso el agradecimiento a los medios de prensa de nuestro departamento, a los socios, a las instituciones privada y públicas que han permitido que la obra pueda continuar. Recordamos que Casa Amiga brinda estadía gratuita a los pacientes oncológicos y sus acompañantes, procedentes de diferentes departamentos y localidades, para que las personas tengan un lugar donde pernoctar mientras hacen su tratamiento. En el mes de la toma de conciencia acerca del cáncer de mama, Teresita Artave hizo especial énfasis en la detección precoz, a fin de tomar las medidas a tiempo para que a posteriori el paciente pueda vivir con normalidad.

Recientemente se hizo una asamblea para elegir las nuevas autoridades, quedando en la presidencia Teresita Artave y Abel Lagreca como secretario.

Casa Amiga felizmente continúa funcionando a pleno, brindando sus servicios y a punto de dar inicio a sus charlas.

Teresita Artave agradeció a todas las personas involucradas en el proyecto, a los medios y a las instituciones públicas y privadas, “a los socios, a los comercios que nos dan su apoyo y que este aportan a nuestra tarea y permiten que Casa Amiga pueda funcionar a pleno con todos sus servicios.

El Hospital Regional Salto es la institución que a diario aporta la comida, también el servicio de guardias de seguridad, en el marco de un convenio. La Unidad Cardiorrespiratoria Móvil brinda a su vez su servicio de emergencia.

Merced al apoyo de CTM durante el 2020 Casa Amiga pudo solventar los gastos, también el presente año.

La Intendencia Departamental de Salto continúa también brindando su aporte y se han donado doce aires acondicionados para las habitaciones que cuentan con todas las comodidades para recibir a los pacientes y sus acompañantes.

Casa Amiga cuenta con WIFI y servicio de limpieza tres veces por semana.

También a los padres y familiares de los niños que son internados en el CTI Pediátrico y Neonatal – CERENAP.

Un considerable número de pacientes de todos los departamentos y localidades del interior de Salto han sido recibidos en Casa Amiga, pudiendo realizarse el tratamiento completo

El Centro Comercial e Industrial de Salto es otra institución que ha venido apoyando la iniciativa de Casa Amiga.

“En cada momento difícil nos brindaron su mano” – enfatizó Teresita Artave.

CHARLA SOBRE EL

CÁNCER DE MAMA

En torno al ciclo de charlas, el próximo 19 del corriente se hará la primera relativa a la toma de concienca del cáncer de mama y su detección temprana.

El evento también contará con el valioso aporte de varios comercios y se hablará a su vez de los cuidados paliativos.

La charla estará a cargo de la Psicóloga María Elena Panizza, Lucía Solís, la doctora Cáceres y la doctora Espalter.

Las empresas Marcos Ferretería, Rent a Car apoyan el evento y Ferretería la Esquina donará un porcentaje de todas las compras al contado que se hagan ese día.

En torno al Mes del Cáncer de Mama, Teresita Artave hizo especial hincapié en la necesidad de “estar atentos a cualquier cambio que se genere en nuestro cuerpo, pues nuestro organismo cambia cuando hay algo extraño.

Es necesario consultar de inmediato con el médico.

Esa actitud puede salvar muchas vidas. De hecho, hace veintidós años fui a consultar y gracias a Dios mi enfermedad fue tomada a tiempo.

Es sumamente importante llevar una alimentación sana y adecuada y hacer ejercicio.

No hay que tener temor de consultar; generalmente los hombres por prejucios o pudor no consultan ante cualquier anomalía de la próstata y cuando lo hacen, puede ser tarde”.

Las herramientas disponibles en la actualidad para la prevención y el diagnóstico precoz de cáncer de mama son especialmente importantes para aquellas mujeres que presentan mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y para las cuales el inicio temprano del tratamiento se traduce en una reducción de la mortalidad. Por eso es importante estimar cuál es ese riesgo y de esa manera recomendar la modalidad y la frecuencia del control mamario, la necesidad de realizar estudios más dirigidos, como la determinación de mutaciones genéticas, así como para considerar la implementación de tratamiento preventivos o cirugías profilácticas.

Los distintos métodos imagenológicos tienen como objetivo principal la detección temprana de lesiones malignas iniciales. Cada uno presenta ventajas y desventajas y no son excluyentes sino convergentes, aumentado el porcentaje de diagnóstico de cáncer de mama siempre que sean solicitados por un especialista.

El autoexamen mamario cumple un rol de concientización en la mujer respecto a la anatomía y la salud de sus mamas. Es importante enfatizar que el autoexamen mamario no reemplaza a la mamografía y que ante el hallazgo de cualquiera anormalidad es mandatorio la consulta con el profesional.