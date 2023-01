CARU, avanza trámite construcción del puente Bella Unión en Uruguay y Monte Caseros

El anhelo de ver construido y funcionando un puente que una las ciudades de Bella Unión en Uruguay con Monte Caseros de Argentina, es algo que está en mente de las autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), confirmó la delegada uruguaya María Eugenbia Almirón.



En tal sentido, señaló que viene avanzada la gestión para ir en esa senda durante este año 2023. En cuanto a la construcción del puente, Almirón dijo que es «un anhelo de hace años de esas comunidades», y se congratuló porque «el trámite está muy avanzado».



Informó que suscribieron con la Comunidad Andina de Fomento (CAF), un «crédito no reembolsable para la actualización de los estudios económicos, técnicos, y ambientales».



Y dijo que «en los primeros meses de este año se harán los llamados de CAF para esos estudios y en los próximos días, podemos estar trabajando en el proyecto del pliego de licitación, en paralelo con la actualización de los estudios».



La delegada uruguaya ante la CARU señaló que «también se trabajó en la licitación del estudio de la estructura de los puentes Gral. Artigas y Libertador San Martín, que debe hacerse cada 10 años».



Por otro lado y ya entrando en el terreno político partidario, la, a su vez, dirigente de la Lista 71 del Partido Nacional, María Eugenia Almirón, sostuvo que el 2023 es un año para apostar «al trabajo social en los barrios y con la gente, eso no puede faltar nunca y tenemos que estar atento a las necesidades de nuestra población».



Almirón dijo que se trabajará en «más acceso a la educación pública como herramienta de oportunidades para toda la población y sobre todo trabajarán en vigilar de cerca al gobierno departamental de Salto, para que cumpla con sus cometidos que no deben ser otros que los de mejorar la calidad de vida de la gente».



Además, señaló que el Herrerismo está embarcado en una campaña de defensa de la reforma jubilatoria, por lo cual saldrán a recorrer el país para informar sobre la que consideran que se trata de una «reforma necesaria y solidaria».