Carpetas verdes: Ejercicio 2021/22 el mejor de los últimos 21 años

Este martes, el Instituto Plan Agropecuario como todos los años, presentó los resultados del Monitoreo de Empresas Ganaderas, Carpetas Verdes.

El Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina en referencia al trabajo realizado por la institución, dijo que el ejercicio 2021-2022 es el mejor de los 21 años de los cuales se tiene información, teniendo en cuenta que climáticamente dicho ejercicio otra vez no fue favorable, pero, a pesar de ello, la productividad crece levemente. Otro punto a tener en cuenta es que el valor del dólar que se deprecia en el orden del 9% y la inflación se mueve entre 7,5 y 9,5%. De todas maneras, la mayor variable como factor fundamental de los buenos resultados de las empresas ganaderas, fue el valores de las haciendas, con un fuerte crecimiento de los precios del ganado (25-53% más que el ejercicio anterior), inédito por magnitud, pero que disminuyó fuertemente al finalizar el ejercicio, al que además se le suma la baja en los precios de comercialización de lanas, principalmente de las finas lo que termina repercutiendo fuertemente de forma negativa en el producto bruto de las empresas agropecuarias.

También es un ejercicio donde crecieron los costos de producción, según los datos del informe, que si bien terminan disminuyendo levemente, no representan un cambio significativo para la economía de dichas empresas.

Continuando con el informe, las empresas de ciclo completo del Norte y Litoral Norte, aumentaron el producto bruto un 33%, mientras que se incrementaron los costos un 21% lo que representa en 21 años el primer ejercicio con un crecimiento de esa magnitud. El ingreso de Capital crece en el orden del 80% ubicándose en los US$ 134/ha. y las rentas crecen un 63%, US$ 85/ha.

En cuanto a las empresas de ciclo completo del Este-Noreste-Sur/Este, el resultado fue de US$ 251 de producto Bruto, un 49% mayor que el año anterior. Los costos crecen un 23%, y US$ 133/ha. fue el ingreso de Capital. Las rentas crecen 120%, US$ 83/ha.

Con respecto a las empresas criadoras en el Norte y Litoral Norte del país, el producto bruto crece un 37% a los US$ 217/ha, los costos de producción crecen moderadamente un 9% frente al ejercicio anterior. El ingreso de Capital, crece un 73% más que el año pasado, mientras que las rentas aumentan un 17% en US$ 80/ha . Finalmente, los criadores Este-Noreste-Sur/Este obtuvieron un Producto Bruto de US$ 237/ha., un 44% más; también crecen los costos de producción un 14% más que el ejercicio anterior y aumenta el ingreso neto de capital un 84%, US$ 129/ha. Las rentas crecen un 12%, US$ 74/ha.

En síntesis, se observa un crecimiento del entorno del 74% de ingresos mayores que el año pasado y es el mejor ejercicio de la serie.