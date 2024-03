Carolina de Souza Fornaroli. La presidente de Parque Solari que se fue

«No soy de andar palmeando el lomo en cualquier tipo de cuestión; no me calla nada»

«Fueron una sumatoria de falta de respeto y cuestiones del genero también, porque en Parque Solari prima el machismo. No son todos. En la carta generalicé y talvez eso fue un error, porque debí incluir nombres y apellidos. Le pido disculpas a los compañeros que no tienen nada que ver en realidad, pero tampoco me incomoda mencionar con quien fueron esos hechos. No tengo nada que ocultar. Ellos saben bien que no mando a decir, porque cuando tuve inconvenientes se los he dicho de frente. Tampoco soy de andar palmeando el lomo en cualquier tipo de cuestión. Me he cansando de situaciones. Ya me estaban dando vergüenza ajena. No me interesa tapar nada. No me calla nada. No soy así, ni para un hombre, ni para veinte ni para ochenta. Ellos lo saben bien. Yo ya estaba siendo una molestia. Me recibieron con bombos y platillos, pero ya estaba resultado «una piedra en el zapato».

***********

CAROLINA DE SOUZA FORNAROLI, fue hasta hace pocas horas, presidente de Parque Solari Fútbol club, hasta que elevó la nota de renuncia.

El texto, es el que EL PUEBLO reproduce.

Salto, lunes 25 de marzo de 2024.

Comisión Directiva de Parque Solari Fútbol Club.

Presente:

En el día de la fecha, quien suscribe, Carolina De Souza Fornaroli presenta la renuncia ante el cargo de presidente de la institución. Sumadas faltas de respeto y de genero por parte de algunos compañeros de comisión, Cuerpos Técnicos de Sub 15, Sub 18 y Primera División, desencadenaron en esa toma de decisión.

También se renuncia al puesto de kinesióloga (habilitada por ACES), desde marzo de 2024 a marzo de 2026), para la Primera División, habilitada por la Liga Salteña de Fútbol.

Sin más.

Saluda atte.

Carolina de Souza Fornaroli.

*******************

«SON PERSONAS, NO MAQUINAS»

Con EL PUEBLO, la presidente renunciante fue exponiendo razones. Son las suyas. Son las determinantes.

«Mis objetivos más apuntaban a lo psicosocial de la institución y de los jugadores en la cancha. Porque es mentira que una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos hablando de personas y no de máquinas. Los jugadores no son un pedazo de cosa que andan boyando en la cancha. Yo no me voy a poner a discutir con personas que parecen que vinieron con el conocimiento incorporado en el fútbol, como que tienen todas las sabidurías incorporadas.

No puedo cambiarle la cabeza a nadie y no me interesa hacerlo. Si a la gente que está en la Comisión y vienen trabajando de esa manera y le sirve, entonces que le den para adelante. Yo no puedo acoplarme a ese grupo.

Por eso renuncié. Me llevo los buenos momentos y gente increíble que conocí. No toda la gente de Parque es machista. Los jugadores no tienen solamente potencial en la cancha, también son buenas personas, aunque siempre hay algún soberbio que se destaca y sus mismos compañeros se dan cuenta.

De Parque Solari me llevo los aprendizajes y aprendí un montón.

Aprendí como quiero ser en el futuro y como no quiero ser nunca. Por lo de más, que los que vienen de antes en la Comisión Directiva no se cierren y tengan apertura hacia los que llegan»

«ME FUI SIN ENTENDER QUE ROL DEBÍA CUMPLIR»

«De última, yo no sabía qué lugar ocupaba y que tenía que hacer. Me fui sin entender que rol debe cumplir el presidente de una institución. Según Carlos Herrmann, el técnico, yo me quiero meter en todo. Yo jamás me metí en su trabajo. Me parece que el presidente debe estar inmerso en todos los temas.

Repito: me recibieron bien pero sobre el final sentí que era una molestia. Fueron muchos hechos que me cansaron. No soy de callarme la boca.

Me impactó bastante y me dio vergüenza ajena, porque fue un hecho que ocurrió hace poco, con un compañero de la comisión que también se alejó, porque en una práctica se burlaron del cuerpo de su hija, que iba a colaborar con nosotros en los primeros auxilios, como kinesióloga en este caso.

Yo hubiese hecho lo mismo si eso me pasaba: irme, frente a la burla comprobada. Fue lamentable. Lo hablé con Carlos (por Herrmann), porque eso era para suspensión. Me manifestó que eso no era para suspensión.

Esas son cosas lamentables que ya no se deberían tolerar. A Herrmann le dije en la cara lo que pensaba. Lo sucedido también me dio vergüenza ajena.

Parque Solari para mi fue un despeje y no otra cosa.

Se los he dicho mil veces, hasta tuve que bloquear a personas. A veces pienso que determinadas situaciones, más que con las mujeres, tiene que ver con la sociedad. Cómo piensa la sociedad y cómo funciona. Es tristísimo pensar que porque una mujer en una institución esté rodeada de hombres, quiere decir que a esa mujer le interesan todos esos hombres. No hay caso: hay que repensar.

Parque Solari fue un desafío. Me encantan los desafíos. Me llama mucho el trabajo social. Tenía otros objetivos. Parque Solari es un club que de para mucho, pero si se trabaja en equipo y no sobre la base de determinadas actitudes que son las que evitan cumplir lo que es posible cumplir»