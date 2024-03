Carolina Cosse se molestó ante pregunta de un periodista salteño

La precandidata a la Presidencia de la República por el FA, Carolina Cosse, llegó a Salto para llevar adelante una serie de actividades partidarias y la realización de un acto político, en pleno centro.

Cosse comentó que mantendría reuniones con el PIT-CNT , la intersocial , y con un grupo de mujeres del barrio La Esperanza.

Lo que pareció como una simple agenda, de actividades y de reencuentro con sus militantes, dirigentes que la apoyan y simpatizantes del FA que siempre dicen presente, tuvo un punto crítico cuando en conferencia de prensa se le realizaron ciertas preguntas de actualidad, como la denuncia a Orsi por parte de Romina Celeste, militante blanca, y sobre la respuesta que dió el propio Orsi sobre el tema.

La primera pregunta conque los medios de prensa abordaron a Cosse tuvo que ver, precisamente, con la denuncia que se realizara a su compañero electoral Yamandú Orsi. La Pre candidato no dudó en responder que: «El FA ya hizo una declaración a la cual yo adhiero completamente, ahora hay una denuncia presentada en los ámbitos que corresponde y ámbitos que tienen la garantía para todo el mundo así que sobre ese tema que está en manos de la Justicia yo no voy a hacer más declaraciones porque es lo que me parece que corresponde hay que hacer.»

Comentó que habló por teléfono con Orsi después de sus primeras declaraciones , » pero ahora voy a respetar los tiempos de la Justicia». Se la consultó si este hecho (la denuncia a Orsi), reswpondió: «Espero que no sea parte de la campaña » respondió , y agregó muy convencida: «verdaderamente eso sería muy malo para el Uruguay»

El tema generó un momento tenso con el colega Roberto Cerpa (Canal 8) , cuando éste le preguntó si se había sentido aludida cuando Orsi manifestó que la operación que hay detrás de la denuncia podría venir de los partidos de la oposición o de la interna del FA.

Cosse se vió sorprendida por esta consulta y solicitó que le repitiera la misma ya que no había entendido a lo que el periodista se refería. Cerpa vlvió a formular la pregunta y Carolina Cosse respondió enfaticamente: «De ninguna manera, yo no le permito a usted que diga eso porque el Frente Amplio es incapaz . Primero que Yamandú nunca dijo eso , jamás diría eso y porque además dentro del FA esas prácticas no existen. Esas son imaginaciones suyas , interpreta , deja volar su imaginación y hace una interpretación irresponsable , es una pregunta irresponsable e irrespetuosa de la trayectoria del Frente Amplio» dijo Cosse cuando el periodista de Canal 8 le explicara que él no estaba afirmando nada sino haciendo una pregunta.

La situación, un tanto tensa, provocó cierto malestar en algunos periodistas presentes con la precandidata, fundamentalmente por la forma de responder a una pregunta del periodista.

Hay que señalar que previo a la conferencia de prensa, algunos colegas solicitaron que se colocara la mesa larga, que siempre se utiliza para las conferencias de prensa. Eso permitiria un trabajo más comodo, más ordenado, pero quien vino con Cosse, una joven organizadora de prensa, dijo que se hacia de pie y rodeando a Cosse, y lo dijo con cierta sorna, que molestó a colegas..

Lo que en un primer momento fue una conferencia de prensa que terminó, sin más, al poco rato, y fuera del ámbito de la misma, sobre todo en redes sociales, y en medios de prensas nacionales fue la noticia del momento en los canales de la capital, Cosse vs Cerpa.

El tema tuvo repercusiones debido a que en Salto son varios los corresponsales de medios capitalinos e inmediatamente la situación se difundió ampliamente, como así también se han visto videos atacando al colega con la inscripción » periodismo circo» y señalandolo con una flecha.

Por otra parte , hay quienes como el dirigente José Buslón defienden al comunicador . «Te pasaste de rosca Caro , mi solidaridad con Roberto Cerpa , periodista de canal 8 , trabajador de la comunicación que recibió respuestas inoportunas en actitud soberbia por parte de Carolina Cosse..»

Cosse tiene pactada una entrevista en la jornada de hoy con nuestro medio, seguramente analizará el tema, realizará sus descargos, y hablará de otros temas, referidos a la campaña y a sus propuestas principales con que afronta la misma.