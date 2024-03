Carolina Cosse, precandidata presidencial por el Frente Amplio

“Me quita el sueño la pobreza y que las personas crezcan y se desarrollen pensando que ser pobre es lo normal”

Estuvo en Salto Carolina Cosse, precandidata presidencial del Frente Amplio, quien conversó con EL PUEBLO sobre las perspectivas que una mujer sea electa Presidente de la República por primera vez en la historia de Uruguay y cuáles son algunos de los cambios que se deberían realizar en el país en caso de alcanzar el gobierno.

– Cuando hace 5 años fue también precandidata y conversamos en EL PUEBLO sobre sus aspiraciones presidenciales, usted era la única mujer que se postulaba para tan alto cargo, hoy son más las mujeres que han dado ese paso en otros partidos políticos, ¿esto puede verse como un avance en materia de género, tal vez una sociedad menos patriarcal?

– Sin duda es un avance. En mi caso lo fundamental es que el Frente Amplio tiene que ganar el gobierno, creo que el país lo necesita. Las mujeres cuando llegamos a lugares de decisión, cuando accedemos a una oportunidad, los ámbitos a los que accedemos se mejoran. Somos siempre las últimas en llegar, pero una vez que llegamos a un lugar, ese ámbito mejora. Ser mujer no nos va a ser ni mala ni buena gobernante, para mí lo fundamental es el programa del Frente Amplio que defiendo con toda mi fuerza, defiendo la trayectoria del Frente y defiendo la capacidad de generar futuro y esperanza que tiene el Frente.

Las mujeres hemos sido las últimas en llegar, las últimas en poder estudiar, las últimas en llegar a la escuela, las últimas en llegar a la universidad, las últimas en poder votar, las últimas en llegar a la política, hasta ahora solo ha habido presidentes varones. Y la educación es mejor desde que llegamos las mujeres, la universidad es mejor, la democracia es mejor, la ciencia es una mejor ciencia con mujeres en la ciencia, las empresas mejoran cuando hay mujeres en los lugares de decisión, y si todo nos acompaña, cuando lleguemos a la Presidencia, la institución va a mejorar para todas y todos los uruguayos, porque esto no es para las mujeres, es para todos.

– El último censo ratifica que siguen habiendo más mujeres que varones en Uruguay, sin embargo, llevamos 194 años en que la mujer sigue votando a hombres para Presidente, ¿por qué piensa que en esta elección pueda revertirse esa tendencia?

– Porque entiendo que la sociedad está lo suficientemente madura que ya ni se plantea más esa posibilidad como un reto y lo que ahora hay que pelear, con un buen programa, con una trayectoria, con una impronta, es quien deberá conducir al país en los siguientes 5 años.

– ¿Qué le quita el sueño?

– La pobreza me quita el sueño, porque es como una condena. Y me quita el sueño que las personas crezcan y se desarrollen pensando que eso es lo normal porque no tienen elementos para entender que en realidad, todos tenemos derecho a la vida y a la dignidad.

– Sin embargo, la Ministra de Economía dice que este país anda muy bien, con proyecciones de crecimiento, con baja de inflación, caída del déficit fiscal, aumento del salario real y la creación de 80 mil nuevos puestos de trabajo, ¿por qué usted tiene otra visión del país? ¿Es irreal lo que plantea el gobierno?

– Como muy bien expresó Pablo Ferreri en una intervención posterior a esos anuncios, la Ministra no habló de otro montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está en la política económica de un país, que casualmente no la dirige un Ministro, es un tema de todo el gobierno, por lo menos, en mi humilde concepción. Es un tema de propuesta y de programa. La Ministra no habló de perspectivas del trabajo del futuro, hay otros elementos en la sociedad que me hacen ver la fragilidad del mundo del trabajo. Por ejemplo, los jornales solidarios, que fue una iniciativa de este gobierno, que yo comparto, me parecen bien. Sin embargo, en 2023 había 9 mil cupos para ganar $ 13 mil, y se anotaron 145 mil personas en todo el país. Entonces, me pregunto, ¿eso no es un indicador de una fragilidad importante en el mundo del trabajo? Ese es un indicador objetivo. Si todos los números dan tan bien, ¿no estaría faltando algo en todo ese paquete? Porque, las cosas no están más baratas, Uruguay sigue caro, la gente sigue haciendo un gran esfuerzo para llegar a fin de mes.

Entonces, faltan explicaciones, falta rumbo y ha habido un crecimiento sobre todo por el efecto rebote después de la pandemia, pero las perspectivas de crecimiento hacia el futuro con las tendencias que venimos arrastrando ahora, no son buenas en un mundo que además, se está retrayendo o creciendo a una menor velocidad como sucede con China, y eso también marca el ritmo del mundo.

– Hace 5 años le hice una pregunta sobre un discurso suyo siendo Ministra que hablaba de la necesidad de que nos empezáramos a capacitar para el trabajo del futuro, que es en la dirección que va el mundo, y le preguntaba si Uruguay estaba preparado educativamente para enfrentar ese desafío, y me dijo que sí. En el medio, ha existido una transformación educativa en este gobierno. Le pregunto de nuevo, Uruguay, ¿está mejor preparado que hace 5 años para hacer frente a los cambios que se requieren en el mundo del trabajo?

– No, justamente por eso. Uruguay tiene enormes desafíos en ese sentido. En la Universidad de la República existe en la Facultad de Ingeniería y otras Facultades, porque es un grupo interdisciplinario, un conjunto de científicos importantes y una carrera que viene duplicando cupos, que trabaja toda una rama de la ciencia que está estrechamente ligada con la inteligencia artificial. Si uno rasca un poquito, detrás de la inteligencia artificial están las matemáticas. Por lo tanto, que haya en Uruguay un grupo de científicos importantes que estén formados para competir y hablar en igualdad de condiciones con cualquier otra figura a nivel internacional, es algo que debemos destacar. Eso se lo debemos a la Universidad de la República. Esa es una base muy importante.

Hay que mejorar y profundizar la enseñanza de la ciencia en todos los niveles de la educación, no es lo único que hay que hacer. Esos cambios no se pueden hacer a espalda de los docentes y tampoco se puede hacer solo con los docentes. Se necesita una acción articulada entre el mundo del trabajo, la familia, el barrio, los docentes, una gran acción articulada, y los científicos que tenemos, que además quieren ayudar. Entonces, llegó la hora de hacer algunas cosas profundas, porque al mismo tiempo que se haga eso, para toda la generación joven, que es para la que esto está dirigido, hay que sostener además a la generación que ya le pasó la hora o que tiene una formación y una experiencia de vida que no le va a permitir reengancharse. Por eso hablo de una dualidad presente – futuro. Uno no puede decir que pone todos los cartuchos en esto y se olvida de los jubilados, de los trabajadores rurales, de los oficios. Eso es un disparate, hay que sostener eso e irle encontrando un camino de generación de puestos de trabajo genuino, hay que sostener el tejido social.

– Hablando del tema social, los funcionarios despidieron al Ministro Martín Lema con una dura protesta, la que han mantenido durante casi todo este gobierno, argumentando que en estos años se han ido dejando de lado distintos programas del MIDES. Si el Frente Amplio vuelve al gobierno, ¿qué es lo que debería cambiar de lo que hoy se está haciendo en ese Ministerio?

– La forma de gobernar. Esto no es ni de un Ministro ni de un Ministerio. Como te decía, la educación es algo que tenemos que tomarnos en serio, porque, por ejemplo, si una maestra detecta que un niño a los diez minutos se le duerme a las 8 de la mañana o a la 1 de la tarde, esa maestra va a empezar a indagar. Puede haber sido porque no comió, porque durmió mal, porque tiene problemas. Esa maestra sola no puede resolver ese problema, necesita del concurso de otras ramas del conocimiento y de la actividad, como medicina, cuidados, asistentes sociales. En el tema de la contención social, y agregaría, de todos los problemas que tiene Uruguay, un punto fundamental es la articulación real de todo el Estado en los territorios. Hay que articular en los territorios, hay que rodear las cosas buenas de los territorios. ¿Cuáles son? Las escuelas, las UTU, las Facultades, los CAIF, las policlínicas. En el caso de Montevideo, nosotros administramos 23 policlínicas que tienen una relación muy intensa con los CAIF y con las escuelas de la zona. Ese círculo virtuoso de cooperación tiene que ser centralmente indicado y hacerse en todo el territorio. Esto que parece muy difícil no lo es, porque lo que sucede es que cuando los barrios ven esa presencia articulada del Estado, enseguida comienzan a ver resultados y cosas que empiezan a cambiar. Uno no construye los cambios culturales con órdenes, se van construyendo con el ejemplo.

– En caso de ser electa Presidente, asumiría en 2025 y dejaría el cargo cuando Uruguay estaría cumpliendo 200 años de vida como país, ¿qué país aspira a dejarnos en caso que le toque asumir esa responsabilidad?

– Con un Uruguay que mire al futuro con esperanza, con un Uruguay conocedor de los pasos que está dando hacia ese futuro, un Uruguay solidario donde no valga el hacé la tuya, donde nos importe los demás y un Uruguay consciente de que en cualquier momento en el mundo pueden pasar cosas inesperadas, como la pandemia, como el cambio climático, como un cambio en las condiciones económicas de Argentina, y que necesitamos estar unidos, fuertes pero con una perspectiva de futuro. Un Uruguay de esperanza, ese es el Uruguay que quisiera dejar.

PERFIL DE CAROLINA COSSE

Divorciada, tiene dos hijos.

Es del signo de Capricornio.

De chiquita quería ser arquitecta.

Hincha de la Celeste, “no sé nada de fútbol”.

¿Una asignatura pendiente? Seguir aprendiendo.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? “La plenitud de la vida”, de Simone de Beauvoir.

¿Una película? 2001, odisea del espacio.

¿Un hobby? Nadar y leer.

¿Qué música escucha? Popular, candombe, salsa, rock, clásica.

¿Qué le gusta de la gente? El corazón.

¿Qué no le gusta de la gente? La intolerancia.