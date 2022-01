Carmen Molinas Bonilla “debemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas”

Carmen Molinas Bonilla es Maestra, escritora. Psicopedagoga, Especializada en Educación Inicial. Fue maestra de Escuelas públicas y privadas de Salto y de Montevideo. A su vez es Investigadora Psicopedagógica y ha brindado a lo largo de su carrera varios congresos y simposios. Entrevistada por EL PUEBLO comparte su análisis acerca de la realidad actual. “Es algo complejo realizar un balance de este pasado 2021, año marcado por una pandemia global, el que además, nos encontró fatigados desde el anterior 2020, cuando se inició la misma.

Difícil es encontrar palabras gratas para hablar del 2021, pero no imposible, si hacemos una pausa para reflexionar sobre las lecciones aprendidas, recordar lo mejor y lo peor, y empezar a contemplar el nuevo año, animados por la esperanza” – sostiene.

Este año que recién finalizó, cuya agenda siguió marcada por la incertidumbre y paralización empresarial originada por la crisis sanitaria, nos enfrentó a nuevos desafíos.

“Cuando pensábamos que habíamos aprendido a convivir con esta pandemia y dábamos los primeros pasos en el camino de la recuperación, surgieron nuevas cepas más contagiosas, aunque no tan letales. Esto nos exigió replanteamientos y nuevas adaptaciones.

Entre lo positivo, observo una buena gestión al respecto. Destaco también la solidaridad a todo nivel, desde el sacrificio del personal de sanidad, al que nunca me cansaré de agradecer, hasta las ollas populares, las donaciones, las diversas ayudas provenientes de distintas fuentes, desde el gobierno a las ONG, desde los sindicatos, hasta los clubes y la lista no se agota.

Es destacable además la vacunación, que hoy nos permite sentirnos un poco más tranquilos, el que no hayamos sufrido los confinamientos totales, esas cuarentenas obligatorias que fueron muy duras en otros países y que se acudiera a la libertad responsable, lo que permitió evitar algunas crisis tanto a nivel social como económico. La labor del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que lamento haya terminado, aunque comprendo que no podía continuar eternamente y muchas otras acciones imposibles de enumerar”.

– ¿Cómo fueron sus vivencias personales en este tiempo?

– “Apartándome del tema sanitario, aunque por su incidencia es el principal, en lo personal, dentro de todo, fuimos privilegiados; al estar jubilados mi esposo y yo; no teníamos la obligación de salir, salvo para algo indispensable. Así que nos pudimos cuidar muy bien. Como ambos escribimos, él narrativa y yo, mayormente poesía, esa actividad, nos mantuvo siempre motivados, además de algunas otras, por supuesto, entre ellas la lectura. Ya afirmaba el gran Borges: «Si quieres ser un buen escritor, debes ser mil veces un buen lector» Debo reconocer que nos afectó sí, el no poder presentar nuestros nuevos libros, al principio por evitar concentraciones de personas y luego por los aforos. Estamos acostumbrados a que asistan muchos amigos y al no haber lugar para todos, preferimos postergarlas. Nuestras últimas presentaciones fueron a fines de noviembre del 2019, precisamente en nuestro Salto, en el Hotel Concordia. Pocos meses después comenzó la pandemia, así que yo, apenas pude presentar «Pasajero Perpetuo» en el Ateneo de Montevideo, pero no alcancé a hacerlo en Casa de Salto, como pensaba y mi esposo, cuyo libro «El Equipaje de la Eternidad» fue editado poco después, ya no pudo lograrlo.

No obstante hubo cosas muy positivas en cuanto a distinciones. Obtuvimos en el Concurso anual de Aedi (Asociación de Escritores del Interior) en mi caso, el 1er. Premio en Categoría Ensayo con mi obra “La Carreta y las quitanderas de Enrique Amorim ¿Ficción o realidad?” en el de Fernando Silva, mi esposo, el 2do. Premio en Narrativa. Participé en antologías. Fui nombrada Madrina de “Estrella del Sur al Mundo” y ambos recibimos premios, mi esposo el Estrella del Sur de Plata y yo, por primera vez, el de Oro.

Mantuve mi columna semanal “El Todo y sus Partes” dentro del programa “Vivencias” de Andrea Calvete en Radio Nacional, donde me entrevistaban por teléfono. Escribí artículos de mi especialidad en algunos medios de prensa, participé activamente en las redes sociales, en fin, me mantuve muy activa y creo que eso es clave para afrontar momentos difíciles.

Finalmente, pudimos volver a reunirnos con gente querida, manteniendo los protocolos de prevención, lo que ayuda a enfrentar este año con optimismo”.

– ¿Qué saldo le deja a usted todo lo que hemos vivido y estamos viviendo?

– “En conclusión: Hay una realidad irrefutable, después que pase lo más grave de esta pandemia, ya no seremos los mismos. Quizá seremos mejores, menos complejos y más elementales en nuestra forma de vivir. De toda gran crisis, deben quedar experiencias y enseñanzas que debemos aplicar para seguir adelante. La resiliencia, la creatividad, la readaptación y la solidaridad fueron y serán nuestras grandes aliadas.

Posiblemente después de las pérdidas y sacrificios acumulados, valoraremos más a quienes están a nuestro alrededor, a lo que hemos logrado conseguir con nuestro propio esfuerzo y procuraremos aportar más a la sociedad.

Hoy más que nunca, la vida nos ha vuelto a notificar de la fragilidad de nuestra existencia, de lo efímero que es nuestro paso por esta tierra y que solo trasciende el legado que dejamos en la memoria de quienes nos rodean.

No seremos los mismos, porque en este tiempo hemos podido extrañar inmensamente el real valor que tiene un beso y un abrazo. Porque hemos sido testigos de la valentía de hombres y mujeres dispuestos a sacrificarlo todo por el bienestar común. Porque poco a poco, hemos tomado conciencia de que el remedio para la cura de nuestros grandes males, somos nosotros mismos”.