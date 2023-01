Carlotita Pizzarrossa: un apostolado en la Enseñanza. “Un pueblo instruido siempre sale adelante”

Por sus setenta años de ejercicio emotivo homenaje a la Maestra Carlotita Pizarrosa por parte de autoridades departamentales de Primaria

Hablamos sin lugar a dudas, de la Asociación de Amigos de la Escuela Pública, la

que se encuentra transitando sus 70 años de labor, comprometida, responsable,

tesonera, apasionada, la que gestiona convencida, de que su accionar da lugar a

nuevas posibilidades, promoviendo la concreción de determinados sueños.

Lo acompañan docentes destacados, queridos y respetados, entre ellos se

encuentra mi querida Maestra Carlotita Pizarrosa, ejemplo de participación,

de pensar en el otro, de entrega, que dignifica a la escuela pública de nuestro

país.

La valorable ayuda que concede la Asociación de Amigos de la Escuela

Pública, es muy apreciada por las instituciones que la reciben.

Cada uno de sus integrantes son verdaderos artesanos de la educación,

con los conocimientos propios que se han gestado, dando lugar a la imaginación y

apostando a la creación en momentos claves de transformación.

Carlotita Pizzarrossa

Recibió a EL PUEBLO en su casa… con su carácter afable y gentil… invitándonos

a pasar para compartir los tramos más significativos de su vida docente que

fueron varias décadas a pura vocación. Setenta años integrando la Asociación de

Amigos de la Escuela Pública, bregando por los pilares de la enseñanza. Carlota

Pizzarossa – Conocida por todos como Carlotita – nació en Salto, a una cuadra

de donde en la actualidad es su residencia…. a pocos pasos de la Plaza Treinta y

Tres “Este barrio transcurrió mi vida” – nos dice.

En esa misma área se encuentra la entonces casa de sus abuelos…lugar de su

nacimiento.

Sus padres trabajaron en Constitución… entonces nos fuimos a vivir allí un

tiempo…. por ese motivo mi infancia y la etapa escolar la cumplí en Villa

Constitución”.

Desde su amplia y prolífica experiencia docente, Pizarrossa asevera que un

pueblo que tiene instrucción, posee las herramientas necesarias para avanzar y

progresar. Carlotita desde su sencillez es muy precisa en sus respuestas y deja a

las claras que logró sentirse plena en su función magisterial.

Carlotita concurrió a la Escuela No. 7 de Constitución y asegura haber tenido

excelentes maestras… con el pasar del tiempo volvió al mismo centro escolar de

su niñez como maestra y luego como directora… acompasando las vueltas de la

vida. “Siempre tuve la vocación por el magisterio…. elegiría una y otra vez esta

profesión. Su primera experiencia fue en la Escuela 31 de Colonia 18 de Julio.

Tuve de directora a una excelente persona que fue Argelia Lisasola. Cumplí allí

un interinato como maestra. Éramos tres maestras.

Aprendí muchas cosas allí porque era un cuerpo docente muy inteligente y muy

compañeras. Y la gente de la colonia era excepcional. Pasamos muchas

experiencias… hasta teníamos que subir por arriba de un alambrado cuando

crecía el arroyito.

Tuve allí las clases de tercero y cuarto… éramos muy buenos chiquilines…fue una

época muy hermosa”.

– Qué otras anécdotas recuerda de esos momentos?

– “Rendí muchos concursos… también para Secundaria y me fue muy bien.

Encontré compañeros extraordinarios. A raíz de aprobar uno de los

concursos, trabajé en el Liceo Osimani y Llerena. Fui a su vez profesora de

Geografía.

– ¿El liceo era un ámbito totalmente diferente a la escuela?

– Ciertamente… pero logré un lindo trabajo con los jóvenes… nunca tuve que

mandar afuera de la clase a ninguno porque siempre entendí que esa

decisión era una pérdida de tiempo.

– ¿Qué análisis hace de las nuevas pedagogías… el Aprendizaje Profundo…. el aprendizaje para la vida?

– “Comparto totalmente… siempre tenemos que hablar con los muchachos

acerca de los problemas que se presentan, con respeto y sin dar una

posición definida… escucharlos es lo más importante.

– ¿Cree que la Educación ha tenido una transformación contundente?

– “Los cambios se han dado… pero no creo que sean tan significativos… la

Educación tiene que ir evolucionando en consonancia con los tiempos”.

– Desde su experiencia. ¿Qué condiciones debe reunir un buen

docente?

– Tiene que mantener una buena comunicación con los alumnos. Si se les

escucha y se les explica, se sale adelante. La prepotencia y el enojo no

sirven. Retirarlo del salón no es buena idea… porque ese joven va a perder

el tiempo. La adolescencia no es fácil… por consiguiente es fundamental

comprender a los alumnos y ayudarlos a transitarla. Debemos encauzarlos en el aprendizaje y buscar estrategias para que los alumnos sientan el gusto por aprender. El afecto es un buen canal para obtener resultados positivos.

Otra parte, tengo recuerdos hermosos de mis estudiantes… de la escuela…

del liceo y del liceo nocturno. Tuve excelentes maestros.

Carlotita es una ferviente lectora…. y uno de sus autores predilectos es

Eduardo Galeano… como por ejemplo El Libro de los Abrazos.

La gusta tejer y recibir a sus sobrinos nietos, que son unos cuantos… a

veces quedan en su cada y surge la oportunidad ideal para contarles

cuentos.

Confiesa que la docencia le enseñó muchas cosas, como por ejemplo saber

comunicarse con sus semejantes y escucharlos. “Tenemos que saber lo que

le sucede al otro… y es primordial trabajar por un ideal. Un pueblo que tiene

instrucción siempre sale adelante”-

– ¿Qué destaca del 2022?

– Fue un año normal, de trabajo y de lucha desde la Asociación de Amigos de

la Escuela Pública.

– Un mensaje…

– “Siempre busquen algo para leer…. algo que les guste hacer…. que estén en

paz con su consciencia… así se vive bien”