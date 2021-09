Carlos Gelpi: «la herramienta para que la gente vaya a las canchas»

La noche de CableVisión Salto: cuando el fútbol

manda un frentazo de gol desde la pantalla chica

Una noche a la medida del propósito de CableVisión Salto. Porque fue noche de lanzamiento, para saber en qué consistirá la programación de fútbol que se viene.

La empresa televisiva rubricó el convenio con la Liga Salteña de Fútbol, por cinco años, lo que implica una situación inédita. El aficionado se asegura en la pantalla chica, la acción de quienes se transformarán en protagonistas.

Con Jorge Jacques para plantear algunos aspectos del tiempo que vendrá, sin dejar de reconocer que «para el canal esto qué pasará nunca antes pasó, teniendo en cuenta que serán más de 100 partidos a televisar».

Lo de Jorge supone de hecho, el proceso de una experiencia vital a través de 27 años de continuidad. No por nada fue sentando credibilidad profesional y será quien lidere ese principio de búsqueda desde la plataforma técnica que CableVisión Salto se propuso.

Aparecen de izquierda a derecha, Carlos Gelpi, Lucrecia Muffolini, Jorge Omar Jacques y Walter Hugo Martínez. El Director de CableVisión Salto en tanto, marcó el perfil clave del pensamiento: que la TV emitiendo fútbol, también implique el retorno de los aficionados a los escenarios, después de la prolongada tregua a consecuencia de la pandemia. Prólogo de fútbol. La pelota….volver



Dos productoras, dos móviles y un total de cuatro partidos por semana. Dos el miércoles, uno el sábado y el restante el domingo. Desde el propio Jorge Omar Jacques, un aspecto para tener en cuenta: casi 30 profesionales se sumarán al operativo total entre técnicos, relatores, comentaristas, promotores, etc. En la conferencia de prensa de la víspera en LE PARK, presencia puntual de Lucrecia Muffolini, quien asumirá rol clave en la faz publicitaria.

«UNA MUY BUENA

RECEPCIÓN»

El Director de CableVisión Salto, CARLOS GELPI, evocó lo sucedido en un tiempo atrás, no tan lejano, donde se inició el camino de este fin alcanzado con la Liga Salteña de Fútbol. Remarcó que «siempre hubo muy buena recepción de los dirigentes de la Liga». Asimismo puntualizó el reconocimiento a Martín y Federico Giovanoni, principales de Radio Arapey, para viabilizar el objetivo.

El Director de CableVisión Salto, dejó en claro que «la televisación de los partidos es la herramienta para que la gente vaya a las canchas y no solo permanezca en sus casas». Carlos Gelpi sin dudas apuntó a que la bienvenida misión periodística, pretende coadyuvar decididamente para que pueda amplificarse «todo el fútbol que vamos a ver en sus distintas categorías y divisionales».

Fue igualmente una de las cuestiones apuntadas también por Jorge Omar Jacques en su momento, respecto a que el canal acercará a su teleplatea, no solo el fútbol de la «A», «B» y «C», también lo relativo al Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino.

«BENEFICIO PARA

LA GENTE»

En representación de la Liga Salteña de Fútbol, la asistencia de los neutrales Walter Hugo Martínez y Javier Suárez. Los dos coinciden en que el acuerdo con la empresa, «es de beneficio directo para la gente». Dejó en claro que la suscripción del convenio para la Liga significa un orgullo, porque además se trata de un hecho sin antecedentes en la centenaria casa del fútbol, que alberga a 35 clubes.

Walter Martínez subrayó a manera de sentencia que «ningún club va a quedar afuera».

Desde la conducción de Víctor Hugo Solis, la emisión fue directa para consumo de los socios de CableVisión Salto, mientras Federico Giovanoni guió la emisión de 10 minutos.com

La noche en que el fútbol comenzó a iluminarse.

El túnel para entrar a la cancha, a la vuelta de la esquina.

Se lo visualiza.

Ahí está.