Carlos Eduardo Regueira. Mágico, desnivelando y penalizando. «Esta selección está preparada para lo que venga»

-La crítica aquella, que no te perturbó. ¿O sí?. En los primeros partidos, cuando en vos, más de una vacilación.

«A mi no me molesta la crítica, porque obliga a pensar. Es como uno , mirándose hacia adentro. Porque además, yo reconocía que a determinados niveles no andaba bien. Que algo pasaba. Y si te lo marcan, está bien».

-Pero hay que hablar de un mejoramiento. De repente una vuelta a la versión de siempre en vos. En definitiva es un tema de calidad….

«Claro. Por aquello que los errores del arquero se marcan más, se ven más. Uno queda expuesto, porque en determinadas jugadas, pasa a ser el centro. Si en los últimos partidos hubo una evolución a partir de errores, está todo bien. Uno busca la mejor respuesta individual, para el equipo. En un arquero es mucho más compleja la cosa, porque frente al ataque del rival, sos la última oposición»

-Alguien podría suponer que el penal es una lotería, pero en los últimos tiempos, ya no es tan así. Se estudia al ejecutante y quien remata sabe de las intuiciones del arquero.

«Es cierto. Cambiaron los conceptos en cuanto a los penales. La televisión ha jugado su papel incluso, porque pasamos a conocer al rival que viene. No solamente al momento de los penales, claro está».

-Hasta ese último penal, en que decidió la clasificación en Florida.

«No me había dado cuenta que todos los demás compañeros habían rematado. Hasta que el juez me dijo: «ahora vas vos».

-¿Qué intentaste?

«Ahhhhhhh….asegurarla»

-¿Y cuál es la receta, si es que la hay?

«Patear fuerte y que la pelota tome vuelo, para que el arquero no llegue. Si la pelota sale del pie a determinada velocidad, no se si para el arquero se hace posible la chance de llegar».

-En tu caso, el valor del ayer. Las veces del «Coti» frente a situaciones como esas.

«No puedo decir lo contrario, en cuanto a que la experiencia ayuda. Sobre todo en lo sicológico, porque hay que tener el mejor equilibrio posible. Sobre todo en los momentos en que si no atajas ese penal, la clasificacIón se pierde. Se pierde todo. En el último penal de ellos, cuando la pelota pega en el palo….y bueno….fue como un remate atajado. ¿Por qué no decirlo así?

TANTO, COMO EL «COTI»

-En el 2015 también, cuando en la hora de los penales, CARLOS EDUARDO REGUEIRA, fue tan vital como exhuberante, en aquella noche del esteño Maldonado.

Para Salto, significó el acceso a la segunda consagración a nivel del Campeonato del Interior, después del lejano 1979.

El «Coti» en ese 2015, que la memoria no archiva después de todo, no hace tanto.

Y en el domingo que pasó, su verdad otra vez.

La irrenunciable jerarquía.

El plástico pez volador, para que la certeza viva de pie. Generosa. Desnivelando. Hasta que llegó el momento de la ejecución propia.

El «Coti» penalizando. Y mató. Le salió un latigo. Razón inapelable.

«Porque cuando pasan estas cosas, el pensamiento se mete enseguida en uno. Lo que significa mi familia. El valor de mi madre por estar siempre. Y mi gente de todos los días. Yo creo que uno también ataja para ellos».

-Fue duro, apretado. Después de todo, ¿qué es lo accesible en fútbol?

«Florida fue durísimo. De ida y de vuelta. Seguro que ellos también pensarán lo mismo de nosotros. No por nada, los dos partidos 1 a 1 y la definición por penales».

-Ahora Lavalleja, ese escalón definitivo.

«Si cada partido es una prueba, esta es una prueba especial. Por más que la serie se defina allá, el tema es aquí. Encontrar la mejor expresión posible. Claro que importa ganar, pero también pensar en la diferencia de goles. Esta selección fue demostrando carácter y eso significa estar preparado para lo que venga. No dejo de creer en el grupo. Siempre importa el grupo y esta vez también. O como siempre».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-