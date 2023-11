Carlos Bruno, Observatorio Económico de UCU Campus Salto

“En los últimos 12 meses el 88% de los salteños ha comprado en Concordia, y el 53% de quienes pasaron el puente han gastado 11 millones de dólares por mes”

Ayer a la mañana se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Políticas de Frontera en la ciudad de Concordia, donde entre otras personas participó Carlos Bruno, representando al Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay. EL PUEBLO dialogó con Bruno para hacer una puesta al día del estudio que hace más de ocho años viene realizando el Observatorio Económico sobre la diferencia de precios entre las ciudades de Concordia y Salto.

“No olvidemos que el Observatorio Económico viene trabajando desde 2015 –comenzó diciendo Bruno- elaborando un indicador de precios relativos fronterizos con el fin de conocer y medir las diferencias sobre cuanto más caro o más barato es Salto. Venimos con una tendencia que Salto es más caro que Concordia, puede ser un tema trillado pero tiene un escenario que muestra las medidas que se ha tomado y los impactos que han tenido o que no han tenido, cómo está el panorama y las proyecciones para el futuro desde el Observatorio Económico. El escenario que tenemos hoy es que hay una diferencia cambiaria de las más agudas en estos últimos cuarenta años. A su vez, Salto es 180% más caro que Concordia, ese es el último dato del Indicador de Precios Fronterizo que se hizo en setiembre, y en turismo, Daymán es 151% más caro que Federación. Y en términos concretos, hay artículos que tienen hasta casi un 400% más barato.

Recordemos también que a nivel legislativo hay un reclamo de proyectos que no han salido y de salir, qué impacto tendrían. Hay un tema político en Argentina que trae una incertidumbre grande, pero que de ese escenario, y hay que ser honesto con la ciudadanía de Salto que está pasando mal, no tiene una proyección de cambio a corto plazo. Esto no cambia gane quien gane, es algo que tenemos que asumir porque hay temas estructurales. Fíjese que en los últimos 12 meses nuestro estudio arroja que el 88% de los salteños ha hecho alguna compra en Concordia, el 53% de las personas que pasaron el puente gastaron entre $ 2.000 y $ 8.000, lo que arroja promedialmente 11 millones de dólares por mes que se gasta allá en la compra de productos transables.

– Salto mantiene una tasa de desempleo que es la más alta del país con un 14%, ¿eso es producto de la situación que vive Argentina?

– En realidad, se han alineado todos los planetas, no podemos apuntar todas las baterías y las críticas a lo que pasa en Argentina, más allá que obviamente la política de frontera es muy amplia, no se puede apuntar todo únicamente a la diferencia cambiaria, hay otros factores que influyen en el tema desempleo, que se están estudiando y se están tratando de buscar soluciones. No podemos abusar de la utilización de respuestas simplistas diciendo que esto se debe a una sola causa, esto es mucho más complejo que se tenga esta tasa tan alta de desempleo. Hay un tema de falta de inversiones, por ejemplo.

– Mirando la proyección de estudio de precios del Observatorio desde julio de 2015 a la fecha, salvo el mes de julio de 2022, ¿hoy estamos teniendo la mayor diferencia de precios de los últimos 8 años?

– Es así. Como bien dijiste, en julio de 2022 la diferencia fue de 173,7%, y ahora tenemos 180,2%. Hoy tenemos la brecha más alta de este período de tiempo. La más baja fue en octubre de 2017 con un 5,3%.

– Otro dato significativo, desde setiembre de 2021, plena pandemia, pega un salto que pareciera que ahí comenzó la debacle de la economía argentina.

– No olvides que en abril de 2019 teníamos un 43,1%, y ahí pega el salto al 123,5%. El escalón mayor se nota en setiembre de 2021, y desde ahí más o menos ha evolucionado de forma parejita hasta julio de 2022 que pega otro salto, luego baja manteniendo un promedio del 140%.

– Y en julio de 2023 había bajado a 126,4% y en la siguiente medida saltó al 180,2%…

– El estudio que hacemos es sobre 60 productos de una góndola de supermercado, tomando en cuenta los impuestos. Es decir, hay un estudio de campo muy profundo que hace el Observatorio Económico, muy serio.

– Justamente, esa suba de precios del otro lado, que mantiene una altísima inflación, debería haber acortado las diferencias y sin embargo crece.

– Pasa que en Argentina tenemos un dólar de casi mil pesos. Por otro lado, recordemos que Uruguay no es competitivo, somos un país caro. Ahora comentaré alguna de las medidas que se han tomado, que pueden ser discutibles, pero lo miro desde el punto de vista académico, pero esto también tiene un trasfondo político donde cada fuerza lo mira desde su óptica. En este caso trato de ser lo más justo y ecuánime posible con datos reales.

– Hablemos de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo.

– Bien, hubo medidas, como las tomadas en la ampliación de la Ley 20.104 que es la llamada Ley de Frontera, luego estuvo la Ley de Frontera dos, también hay un proyecto que anda en la vuelta sin aprobación donde al final se unificaron los proyectos de Botana y Manini, y luego tenemos algo que surgió en la última rendición de cuentas. Es así que hubo del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022 exoneración del IVA, aportes patronales, exoneración efectiva de los pagos mensuales de impuestos al patrimonio. Los empresarios me decían, todo bien, ¿pero si no hay ventas? Otra cosa, hay que mirar bien los corrimientos de las fronteras, es algo que hay que ver con cuidado. Si tenés una estación de servicio que tiene determinado privilegio, la que está a 20 kilómetros se verá perjudicada. También se habló de la micro importación con comercios debidamente instalados, que hablando con algunos empresarios de acá y nos dicen que la micro importación también termina en Montevideo.

– Pese a las medidas que tomó el gobierno la brecha se ensancha, ¿se puede concluir que las medidas no fueron suficientes o las adecuadas a la coyuntura que estamos viviendo?

– No es que no se haya dado en el clavo, pero la verdad es que no tuvieron impacto. La gente tiene derecho a ir, no se le puede prohibir que vaya. En ese sentido el Código Aduanero es muy claro, no se puede contrabandear, pero se puede subsistir. Hacer demorar a la gente adrede en el puente para tratar de desestimularla a que pase, tampoco es una medida inteligente. Ahora bien, el empresariado está sufriendo, Salto sufre el desempleo.

– ¿A qué conclusiones se llega con el estudio del Observatorio Económico de la UCU de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en Salto?

– Y somos duros porque tenemos la obligación de ser honestos intelectualmente. El sistema político nacional no ha logrado identificar con precisión cuáles son los mecanismos que puedan desestimular a que las personas crucen a comprar al otro lado. Uruguay no es competitivo, somos caros, también hay un problema del dólar que influye. También a nivel local hay una falta de estrategia de desarrollo territorial que pueda incidir en la agenda nacional. Por otro lado, no se debe imponer que el consumidor haga sus compras en Salto si no se buscan beneficios para que el consumidor tome una decisión de no cruzar el puente. ¿Cómo desestimulamos para que no cruce? Hoy tenemos el descuento del 40% del IMESI en los combustibles pero la gente igual cruza porque la diferencia es enorme. Queda mal decirlo pero hay que decirlo, no se vislumbra una salida a corto plazo. Este es el panorama.

– Claro, no solo hay que pensar en proteger a la ciudadanía en general, pero particularmente también se debe pensar en cómo se protege a nuestro comercio, que es el que genera trabajo.

– La última medida que aún no se ha implementado correctamente porque fue en la rendición de cuentas, es donde hay una devolución del IVA en comercios en un radio de 50 kilómetros de la frontera por intermedio de una tarjeta que se le da a la gente con un monto limitado no acumulable con un límite temporal. Eso fue lo último que se vio, y lo otro que están reclamando los empresarios es que se les ayude con los que son los gastos fijos de luz y agua. El empresario quiere una señal, pero también lo he dicho y he sido duro con respecto a este tema, pasa que hay un corrimiento de la frontera al tomarse medidas y todo esto que se toma para acá terminará en Montevideo.

No quiero tampoco que se interprete de mis palabras que el gobierno nacional es insensible a la situación del litoral, particularmente con Salto, pero nosotros somos apenas el 2,8% del PBI. Digo esto y me imagino cuando en Montevideo miran el tablero se miran esas cifras, pero naturalmente que nosotros debemos preocuparnos y tratar de tener este tema arriba de la mesa, porque alguna medida que haga efecto tiene que haber.

