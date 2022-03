Carlos Albisu: “Estamos conformes con lo realizado”

Voces que dejó el referéndum

Sobre las 22 horas EL PUEBLO requirió la palabra del Presidente del Partido Nacional, Alejandro Secco, del Secretario General de la Intendencia de Salto, el Téc. Univ. Gustavo Chiriff y del Dr. Carlos Albisu, para recoger sus impresiones de lo que fue la jornada.

JORNADA EJEMPLAR

Para Secco, “hemos vivido una jornada ejemplar, como tantas otras que nos tiene acostumbrada nuestra democracia, orgullo de los orientales. La verdad que uno en este papel como presidente del Partido Nacional en Salto sentimos el doble orgullo de ser uruguayos, de participar en este clima pacífico, de respeto, de pluralismo, pero además de un Partido Nacional que se puso el overol en la campaña previa, muy corta pero muy intensa, recorriendo cada lugar, cada esquina de la ciudad y de los pueblos de campaña explicando los beneficios de la ley, acompañando y defendiendo la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou”.

“Esperando confiados el resultado que emane de las urnas. Felicitamos al pueblo uruguayo, antes que nada, a los salteños y sobre todo a mis correligionarios. Asimismo, también destacar como un aporte muy positivo el haber hecho un esfuerzo grande con los compañeros de la coalición junto al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y del Partido de la Gente, con los cuales hicimos un ensayo de lo que puede ser la potencia de la coalición multicolor en nuestro departamento”.

“Un abrazo a todos, a los que votaron el No pero también a los que votaron el Si, mañana la vida continúa, los problemas de la gente están arriba de la mesa y tenemos que juntarnos todos para resolverlos”.

MÁS ALLÁ DEL RESULTADO

“En definitiva –comenzó diciendo Chiriff-, más allá del resultado, porque creo que va a ser una larga noche, lo que tenemos es una respuesta importantísima de la población de que no está de acuerdo con las medidas que el gobierno determinó a través de los 135 artículos de la LUC. Si triunfa el Si, va a triunfar por un escaso margen, lo mismo que ocurrirá si gana el No. Entonces, son dos lecturas evidentemente, donde uno mira una mitad, pero la otra mitad hay que tenerla en cuenta, que hay una opinión de que no está de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno”.

“Destacar, entre otras cosas, el enorme esfuerzo militante de miles y miles de uruguayos, de aquellos que desde que comenzó la campaña allá por enero saliendo a recorrer las calles y los pueblos de Salto, aquellos que después se fueron sumando a las barriadas, a las reuniones, al trabajo de confeccionar carteles, de pintarlos, de colgarlos, a los que salieron a hablar con los vecinos, con los parientes, con los compañeros de trabajo, a los compañeros que fueron a debatir sus ideas con la oposición, es decir, los que estaban a favor de mantener los 135 artículos. Hay decenas de compañeros y compañeras valiosísimas que fueron a dar la batalla de ideas a los efectos de esclarecer a la población cuáles eran los aspectos en que fundamentábamos la derogación de los 135 artículos de la LUC”.

“Hoy han llegado a Salto compañeros de Buenos Aires a votar con un enorme esfuerzo que hicieron, eso es lo que hay que destacar. Miles y miles también de jóvenes que votaban y se involucraban en política por primera vez, participando en la campaña del Si, eso también es destacable”.

“Rescatamos de acá lo que es la movilización de un pueblo que se opone a determinadas medidas y que lo hace en forma responsable, en forma civilizada, dentro de las normativas democráticas que tenemos, y que da la pelea en esos términos y condiciones, con escasos recursos. Sin duda que no tuvimos la llegada que tuvo la campaña del No a través de los grandes medios publicitarios, pero como siempre, la batalla la dimos con nuestra herramienta yendo a dialogar con el vecino, yendo a cada barrio, a cada zona, a cada pueblo para dar los fundamentos mano a mano”.

“Así que más allá del resultado, un enorme saludo al pueblo uruguayo, un enorme saludo a la militancia por el Si en esta destacada jornada de referéndum”, dijo Chiriff.

CONFORMES CON LO

HECHO

“Ha sido una jornada muy intensa –comenzó diciendo Albisu- que arrancó prácticamente a las 6 de la mañana con un trabajo desde la logística muy importante cubriendo todas las mesas con delegados, los diferentes puntos de salida para los traslados en todo el departamento no solamente en la ciudad de Salto. Podemos decir que hubo un gran trabajo de la militancia y de la

dirigencia”.

“Estamos conformes con lo realizado, aún faltan los resultados tanto a nivel nacional como a nivel local, pero podemos decir que sentimos satisfacción y orgullo por el trabajo que han hecho los compañeros no solo en el día de hoy sino en los últimos 5 o 6 meses haciendo diferentes reuniones, recorridas tanto en los barrios como en la campaña, lo que ya es positivo. Esperamos con ansia un resultado que todavía no está, pero sentimos que la tarea se hizo y no se dejó nada librado al azar”, concluyó

Albisu.