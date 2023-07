Carla Racedo – Directora Proyectos especiales Municipalidad de la Plata. Una ‘Salteña-Argentina’ involucrada en la política de la vecina orilla

Son muchos los salteños (y aquellos que nuestra ciudad los adoptó como hijos) que se encuentran en otros lugares donde han asumido grandes responsabilidades, en este caso en la República Argentina.

Carla Racedo es una joven madre que salió a buscar su futuro fuera de Salto. En estos tiempos electorales en el vecino país, acompaña y trabaja a la par por la candidatura de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio.

Quien se vincula con Salto difícilmente se desprenda de estas tierras. Salto tiene eso, un arraigo muy grande para los que se van con ansias de volver.

Su vida estudiantil en el Liceo Ipoll, sus amistades, su rol en la municipalidad de de La Plata, el desafío de las elecciones y una familia a la que tiene como pilar en su vida. Emprendedora junto a otras mujeres de La Plata cautiva con su dinamismo y contagia a sus pares.

¿Cuéntanos porque motivo estás en La Plata?

Te cuento que soy Argentina, nací en el 83 en Villa Gesell y tuve la hermosa experiencia de radicarme en Salto a los 3 años ya que mis padres son salteños. Es por eso que mi corazón se divide en ambos países, casi al terminar el secundario tuve la oportunidad de experimentar vivir en la ciudad de La Plata, ciudad que amo, y que si bien los años que siguieron estuve yendo y viniendo decidí radicarme aquí por motivo laborales en su momento, donde luego el amor me sorprendió (Juan) y formé la familia. Así que no bastaba con tener el corazón dividido entre ambos países, que Román (mi hijo de 18 años nació en Salto y mi heredera Juana de 10 años nació en La Plata).

¿A qué te dedicas?

La mejor parte de mi dedicación son mis hijos pero como nos pasa a la mayoría con tener un trabajo no basta, así que por una lado con la familia tenemos un Service de Máquinas eléctricas, somos el servicio técnico oficial de la marca Lusqtoff hace varios años (reparamos amoladoras, taladros, soldadoras bombas de agua entre otras) eso mayormente lo hacen Juan y Román.

Por otro lado, trabajo en la Municipalidad de La Plata hace 4 años, me desempeño como Directora Ejecutiva de Proyectos en la Secretaria de Proyectos Especiales. El año pasado arranqué abogacía, pero se me complica bastante con los tiempos. Y como estaba faltando algo nuevo en mi vida, empecé a involucrarme en política, como habrás visto participo en el Pro, ahora Juntos por el Cambio. Participo en ACED, (Asociación Civil de Empresarias de las Diagonales), es un grupo de mujeres con representación genuina en diversas áreas de la comunidad, que convocan a otras mujeres de distintos ámbitos de la economía regional.

¿Cómo se compone tu familia?

Arrancamos con mi hijo Román de 18 años, el Salteño, no pude evitar que sea de Peñarol.

Luego conocí a Juan (59) acá en La Plata con el que tuvimos a Juana (10), a su vez, Juan tiene sus hijos del matrimonio anterior (Juli, Flor, Mati, Joaqui, Ivo) y formamos el clásico: “Los Tuyos, los míos y los nuestros”. Y a 20 cuadras vive un primo que también es de allí y eso hace que mantengamos a Salto siempre en nuestras conversaciones.

¿Hace más de un mes Uruguay fue campeón del Mundo en esa ciudad, como vivieron está fiesta? Cómo Uruguayos, recibiendo a tantos salteños que fueron hasta el estadio.

Una Locuraaaa! Creo que ni viviendo allí, vi tantos Uruguayos juntos en un mismo lugar, eso fue impresionante, volver a ver amigos, sentir el tono que hace que te sientas en casa. Fue muy emocionante, la final la vimos en el estadio con mi hijo y amigos y son esas imágenes que no se nos borraran jamás.

No puedo dejar de mencionar que fue muy importante el aporte turístico que le hicieron a la ciudad y una hermosa oportunidad de conocer La Plata, ya que el auge de los que vienen de allí es conocer la capital y estamos a sólo 1 hora de autopista.

En la República Argentina se vive año electoral ¿Cómo son estos tiempos para los argentinos?

Tocaste el punto caliente. Como ustedes podrán observar no estamos pasando el mejor momento en Argentina, los niveles de pobreza, inflación, desocupación son terribles, el peso argentino que no vale nada, ni hablar de los malabares que hay que hacer para llegar a fin de mes, los jóvenes que emigran, los comercios que cierran. La gente está enojada, cansada, pero también noto que está más comprometida, nos dimos cuenta que si cada uno desde su lugar no toma cartas en el asunto no es posible un cambio.

Te vemos participando activamente junto a Patricia Bullrich ¿Que te ha gustado de esta política argentina?

Si, hace unos años me convoca un amigo (Mauro Palummo, el referente de Patricia aquí en La Plata) y si bien te confieso que al principio no quise saber de nada, me terminó convenciendo y desde ahí no paré, como te decía anteriormente, el verdadero cambio comienza en nosotros, como ciudadanos comprometidos y conscientes de nuestro deber y así juntos vamos a construir un país mejor. Por ese entonces Patricia era ministra de seguridad y particularmente lo que se destaca de ella es que es una guerrera, una Halcón como nos llamamos aquí, sin vueltas, con mucha fuerza, sabe reconocer los errores, aprende de ellos, pero por sobre todo con unas ganas de trabajar increíbles. Somos todo lo opuesto al gobierno actual sin dudas.

¿Cuáles son tus aspiraciones dentro de la Política y como vive una mujer uruguaya-argentina estás instancias electorales?

Mi mayor aspiración es ser un buen ejemplo para mis hijos, desde casa parte todo. Continuando con la política espero poder ser útil en el cambio que hará historia en nuestro país, me esfuerzo capacito, escucho, aprendo, vivo, siento, espero estar a la altura de lo que venga a futuro. Entre nosotros, te cuento que el tema Seguridad me preocupa bastante y espero tener la oportunidad de colaborar en ese área. Hay mucho para trabajar en todas las áreas, por eso estoy abierta a colaborar desde donde me toque.

¿Este año el Liceo Ipoll cumple 150 años, que recuerdo te trae?

150 años?! Los mejores recuerdos!, todo lo que tuvo que ver con mi educación lo recuerdo con nostalgia, respeto, alegría. Cuantos profesionales se formaron allí, cuantos docentes pasaron, el mejor Liceo obvio!

Pero no puedo dejar de mencionar a mi querida Escuela 98 en el Barrio San Martín, a 4 cuadras de casa con el que gracias a la tecnología (whatsapp) volvimos a encontrarnos con los “gurises”.

¿Que cosas se extrañan de Salto?

El tránsito, acá es un caos y para los que nos formamos allí, nos toca lidiar a diario.

El olor a eucalipto de la costanera, los Totis, que mis hijos les encargan a su abuelo cada vez que viene, la yerba , las termas ir ver a Ferro, pero sobre todo mis amigos, los extraño horrores.

¿Volverías a vivir en nuestro país o definitivamente ya las raíces están echadas en La Plata?

Siempre surge la conversación, no me veo terminando mis días en otro lugar que no sea allí.

Ojalá pueda lograrlo. Estoy por cumplir 40 y que lo primero que pedí es que estén mis amigos de Salto en mi cumple, para que se note el amor por esa ciudad de Uruguay que tanto quiero.