Caram dice que Lima no las quiso empadronar, Chiriff que es mentira y Roberto Baez de la RAP que acá tuvieron dificultades para iniciar el trámite

Ambulancias empadronadas en Artigas

La últimas ambulancias entregadas por ASSE a zonas rurales del departamento han generado puntos de discordia con la Intendencia de Salto.

Primero fue el tema de los choferes , lo que fue aclarado en la última conferencia brindada por el equipo de Dirección de la RAP de Salto, donde también se consultó por el empadronamiento de las mismas. En ese sentido se nos informó que estaban circulando con el permiso correspondiente hasta tanto se terminara el trámite de empadronamiento.

En las últimas horas sorpendió la noticia , y dejaba una sombra de duda lo que aseguraba muy firme el Intendente de Artigas Pablo Carman.

Según el jerarca su Intendencia había empadronado las ambulancias de Salto, entregadas por ASSE , porque el Intendente Andrés Lima se había negado a empadronar los tres vehículos destinados a las policlínicas rurales del departamento.

Las autoridades de la comuna salteña negaron que se rechazara esos empadronamientos indicando que tampoco había ingresado la solicitud del trámite correspondiente por parte de ASSE.

Desde la RAP de Salto dijeron a nuestro medio que quisieron realizar el trámite en Salto y como tuvieron dificultades se resolvió hacerlo en Artigas.

Por otra parte , el Secretario General de la Intendencia Gustavo Chiriff aseguró a EL PUEBLO que la Intendencia incluso cuenta con las chapas matrícula correspondientes para este tipo de empadronamiento.

«El Gobierno Nacional a través de ASSE donó tres ambulancias para pueblos de Salto que no sé porqué motivo el Intendente Andrés Lima no quiso empadronar , por lo que me consultaron vía telefónica y están siendo empadronadas en la Intendenciade Artigas,» decía el jerarca en un video ampliamente difundido.

Agregaba que la solicitud fue realizada por » una coterránea que trabaja en ASSE » , «me lo pidió en forma telefónica»

«Nos enteramos del tema por una entrevista que se le hace al Intendente Pablo Caram, » comenta Chiriff.

Sobre el hecho señalando que Andrés Lima se había negado al empadronamiento de las ambulancias asegura que es mentira.

«Eso es una tremenda mentira. Primero que nada, cualquier persona que va a empadronar tiene que iniciar un trámite. Acá no hubo ninguna solicitud de trámite de ASSE para empadronar las ambulancias», siguió diciendo que «cuando se inicia el trámite se genera un expediente donde se solicita a la parte que va a hacer el empadronamiento que acredite la documentación que se requiere. Si toda la documentación está en orden se realiza el empadronamiento, pero acá no hubo nada de eso.»

Por otra parte Chiriff afirma que le llama la atención la actitud de Caram.

«Lo que me llama la atención, sobre todo porque Pablo Caram que es Intendente no sepa que los Intendentes no tienen potestad de decir si alguien puede empadrona o si alguien no puede empadronar un vehículo.»

Sigue explicando que » eso está indicado en una normativa del SUCIVE que establece los requisitos y el Intendente no tiene ninguna injerencia. Es más, los expedientes que se generan por empadronamiento , ni el Intendente Lima ni yo nos damos por enterados , es decir si la solicitud cumple con los requisitos ya está.»

ASSE miente

Para el Secretario de la Intendencia Gustavo Chiriff , ASSE mintió y Caram repitió esa mentira.

«Acá lo que quedó claro esque hay una mentira, de esa mentira atrás está ASSE y que además de eso al Intendente Pablo Caram , a mi entender , le venden carne podrida y compra, compró una mentira y salió a repetirla . Eso es lo que queda de todo esto.»

Agregó que la Intendencia cuenta con las chapas matrícula correspondientes para ese tipo de empadronamiento , las chapas HPE del Poder Ejecutivo » y hay disponibilidad así que no hay ningún impedimento , a no ser el político , para querer empadronar en Artigas»

RAP Salto: en Artigas facilitaron el trámite

EL PUEBLO consultó también a la Dirección de la RAP Salto para saber más sobre el trámite en cuestión . El Dr. Roberto Baez nos informó que integrantes del área de Transporte de ASSE de Montevideo estuvieron en la Intendencia de Salto iniciando el trámite de empadronamiento » pero les complicaron bastante los trámites con papaleo y firmas que faltaban, nunca ofrecieron facilitarlo, así que el Directorio de ASSE resolvió solicitar el empadronamiento en otra Intendencia y se resolvió que fuera Artigas incluso por accesibilidad de los vehículos , y en un par de horas estuvo resuelto el problema»

Baez aclaró que con esta decisión no se perjudica a la Intendencia de Salto «porque las ambulancias no pagan patente, pero sí tuvimos de otro gobierno departamental la delicadeza de ser exonerarnos del costo de la matrícula y libreta de propiedad.»

En resumen el Dr. Roberto Baez afirma que , «estar estuvieron, (por el personal iniciando el trámite) , dificultades hubo y en conclusiónen en Artigas nos simplificaron las cosas y se hizo allá , y a la Intendencia de Salto no la perjudica en nada»