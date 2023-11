Cara a cara con Guido Manini Ríos, en Salto, Constitución y Belén.

Comisión Política de Éxodo del S. XXI- Cabildo Abierto.

Los invitamos a todos.

En el día de hoy queremos invitarlos especialmente al encuentro que tendremos con el Senador Guido Manini Ríos quién una vez más nos visita en el departamento de Salto, en esta oportunidad lo hace en el marco de la campaña de recolección de firmas para habilitar el plebiscito Contra la Usura y por Una Deuda Justa.

Debemos reconocer que Guido Manini Ríos tiene el gran mérito de escuchar y entender los problemas que aquejan a los ciudadanos. Él, como líder de un partido nuevo como lo es Cabildo Abierto, detectó el agobio que miles de ciudadanos tenían al estar presos en el espiral de endeudamiento. Hoy todo el mundo habla del endeudamiento que tienen las personas físicas en el país, se impuso como “un tema de agenda”, ya nadie desconoce que un tercio de la población de nuestro país está en el Clearing de Informes y que 700 mil uruguayos son considerados deudores irrecuperables. Pero antes de la existencia e insistencia de Cabildo Abierto sobre este problema no se hablaba, no estaba visibilizado en la agenda pública, aunque ya era un problema muy real y grave que tenían miles de uruguayos. El problema del endeudamiento familiar se recrudeció con la Ley 18.212 que del año 2007, en el gobierno de Tabaré Vazquez, a partir de ahí se permitió que los intereses se regularán por “el mercado” sin establecerse topes máximos. O sea, fue el Estado que a través de una Ley dejó expuesta a la propia Constitución de la República que en su artículo 52 establece “prohíbese la usura”.

El endeudamiento en el que están sumergidos más de 1 millón de uruguayos no nació por la pandemia, ni por los problemas generados por la diferencia de precios con la Argentina, o por la crisis del 2002. El problema de endeudamiento recrudeció cuando el Estado cambió las reglas en favor de las financieras y no de la gente en el año 2007. Desde ese entonces ningún partido político “le puso el cascabel al gato”, no pusieron en su cauce las tasas de interés, y miles de ciudadanos que no tienen porqué tener conocimientos financieros se fueron acostumbrando a pagar cualquier interés por los créditos al consumo, sin protestar.

Como ya hemos dicho el proyecto de ley de reestructura de deudas de las personas físicas creado por Cabildo Abierto naufragó en el Senado, por lo que la única herramienta democrática para rescatar a los compatriotas endeudados, frenar la usura en nuestro país y evitar un problema social mayor a futuro es obtener las firmas suficientes para habilitar el plebiscito.

En todo el país ya son cerca de 100.000 las personas que firmaron por una deuda justa y contra la usura, pero aún hace falta información y es por eso que en forma incansable nuestro Líder de Cabildo Abierto viene recorriendo todo el país.

Es muy importante que lo puedan escuchar directamente a él con la sencillez, claridad y firmeza con la que explica este tema, por eso los invitamos a todos ustedes hoy lunes a las 19 y 30 horas en el Centro de Retirados Militares de Salto en avda. Enrique Amorín 1130 casi Avda Viera.

Y mañana martes a las 16hs Guido Manini Ríos estará en la Plaza de Villa Constitución y a las 18hs en el Gimnasio de Pueblo Belén.

Los esperamos a todos.